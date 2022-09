Rennes. Le restaurant Le Globe cache des trésors derrière la sobriété

Il vous faudra faire un petit effort d’attention lorsque vous passerez devant le restaurant Le Globe situé au 32, boulevard de la Liberté pour le remarquer. Force est de le constater, rien n’est vraiment fait pour séduire le chaland et l’inviter à venir découvrir les plats que concocte le chef en place. L’aspect est celui d’une brasserie ordinaire et n’était-ce le sol réalisé par Odorico, ce restaurant ne se met pas en frais pour stimuler notre curiosité, à ne pas dire notre envie.

Dommage, car à parler franc, on y mange une bonne cuisine, simple, généreuse en quantité, présentée avec soin. Tout ça est plutôt positif, aussi laissez-nous vous parler de notre expérience en terrasse un jour de canicule.

Arrivés dans la seconde moitié du service, nous n’avons pas eu d’autre choix que de nous installer à l’extérieur, où circulation automobile et travaux divers et variés, n’ont guère contribué à créer une situation favorable, aussi est-ce passablement agacés et après une attente qui flirtait avec les limites de l’acceptable, qu’enfin une jeune fille nous a présenté le tableau et ses propositions du jour. Quoiqu’un peu débordée par une salle pleine à craquer, son accueil a été des plus aimables.

Les formules proposées sont simples : entrée et plat : 15 euros ; plat et dessert : 15 euros ; entrée, plat et dessert : 17,50.

Gourmand assumé, c’est bien entendu la formule numéro 3 qui a retenu notre attention. Arrivé à 13h15, l’entrée nous a été amenée à table à 13h40, c’est un peu long mais reste acceptable. Ce fut une belle surprise que cette crème froide d’artichauts et feta. Non seulement la portion n’a pas été chiche, mais la fraîcheur de ce consommé onctueux, servi avec un filet d’huile d’olive et la feta égrenée au centre s’est avérée être une réponse judicieuse et originale aux excès de chaleur qui rendaient la vie à Rennes un peu difficile. Si l’on ajoute à cela le pain de campagne de bon aloi qui accompagnait ce surprenant potage, nous avions de bonnes raisons d’attendre avec impatience le plat principal et de voir s’il soutiendrait la comparaison avec cette entrée qui nous avait réconcilié avec la bonne humeur.

Nous n’avons pas été déçu ! À 13h55, nous saluions l’arrivée de la poitrine de cochon à cheval, ratatouille et pommes fondantes. Couronné de roquette et de frisée, cet excellent morceau de poitrine trône sur un lit de légumes et afin de justifier l’expression « à cheval » est surmonté d’un œuf sur le plat. Là encore la générosité de la portion montre qu’au restaurant Le Globe, on aime les gens de bon appétit et pas les chichiteux et autres pinailleurs, en plus c’est bon ! Mieux encore , les légumes sont franchement délicieux.

C’est pourquoi, de pied ferme, nous nous sommes préparés à accueillir, le sourire aux lèvres, le dessert, sous la forme de quenelles au chocolat. Agrémentées de cerises fraîches et d’une tranche de fondant, sans oublier une indispensable feuille de menthe, ces quenelles à la texture ferme et mousseuse ont été un véritable point d’orgue à ce repas agréable au montant, pour rappel de 17,50 euros !

Cela conduit à réfléchir sur la philosophie du chef de cuisine. Rapidement une tendance se dégage. Au Globe, on cuisine (dans tous les sens du terme) des produits simples, pas forcément chers à l’achat, mais de bonne qualité. La valeur ajoutée est créée par le travail raffiné produit en cuisine où les cuissons, les épices, les mariages de saveurs, les présentations débouchent sur un niveau de qualité gastronomique pour un tarif de brasserie. C’est plutôt étonnant et mérite d’être souligné.

Il est clair que si un effort est à fournir, c’est au niveau de la décoration qu’il faudra envisager une réflexion, car là, on est vraiment loin du compte et le cadre ne valorise pas la bonne nourriture qui est servie au globe, mais bon… le décor, ça ne se mange pas !

Restaurant Le Globe, 32 boulevard de la Liberté, Rennes

Horaires d’ouverture

Mardi : 12h – 14h30

Du mercredi au samedi : 12h – 14h30 et 19h – 22h30

Fermé le lundi et le dimanche

Page Facebook