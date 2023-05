Gare de Rennes. L’expo Un jour, Une œuvre continue avec Mathurin Méheut

Le dispositif Un jour, Une œuvre de SNCF Gare & Connexion se poursuit à Rennes, ce mercredi 17 mai 2023. Issu des collections du Musée de Bretagne, le tableau Douarnenez chaloupes aux Plomarc’h de Mathurin Méheut s’installe en gare !

En voiture chers voyageurs ! Après l’exposition de l’œuvre Love is a battlefield de la photographe Estelle Hanania le 10 mai, Mathurin Méheut prend place en gare de Rennes. En partenariat avec Destination Rennes, le concept Un jour, Une œuvre est simple : il s’agit d’exposer une œuvre originale pendant quelques heures et ainsi, susciter l’envie de s’ouvrir à la culture. Des sessions d’explications de 30 minutes sont proposées tout au long de la journée afin de comprendre l’univers de Mathurin Méheut.

© Musée Mathurin Méheut

Né en 1882 et mort en 1958, ce peintre et illustrateur français est reconnu pour ses nombreuses toiles sur la faune et la flore marine. En effet, Mathurin Méheut est reconnu peintre officiel de la Marine en 1921, notamment grâce à ses dessins scientifiques sur le milieu marin. Breton d’origine, il est diplômé de l’École régionale des beaux-arts de Rennes en 1898. Il finit ses études à l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à Paris.

Un jour, une œuvre lui rend hommage à travers sa toile Douarnenez chaloupes aux Plomarc’h. Celle-ci met en évidence une flotte sardinière près de la cale des Plomarc’h à Douarnenez dans le Finistère. Les équipages, vêtus d’habits de pêche orange et rouge, sont à bord des chaloupes et s’apprêtent à sécher les filets en les accrochant au mâts.

Avec une hauteur de 74 cm et une largeur de près de 91 cm, l’œuvre mélange des couleurs liées à la caséine. Il s’agit d’une peinture naturelle et écologique à base de protéine de lait conçue pour la création de finitions décoratives à l’ancienne, lisses ou texturées.

© Destination Rennes

La ville de Douarnenez n’est pas anodine. Elle possède le port de pêche Rosmeur, brillant pour son abondance de sardines dans les années 70. Aujourd’hui devenu un site naturel protégé, le Plomarc’h s’étend sur 16 hectares et offre une richesse naturelle, architecturale et archéologique.

Cette œuvre repose le reste de l’année au Musée de Bretagne.

Infos pratiques :

Un jour, Une oeuvre de SNCF Gare & Connexion le 10, 17 et 24 mai 2023. En partenariat avec Frac Bretagne, Musée de Bretagne, Musée des beaux-arts de Rennes et Destination Rennes.

Gare de Rennes – Niveau 1, hall d’arrivées 35000 RENNES

