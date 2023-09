JEP 2023. La gare de Rennes se révèle le temps d’un week-end

Place à la fois incontournable et emblématique de l’identité de la capitale bretonne, la gare de Rennes recèle un grand nombre d’espaces cachés souvent méconnus. Les Journées Européennes du Patrimoine, samedi 16 et dimanche 17 septembre, mettront à l’honneur cet édifice. Le temps de quelques visites, Jérôme Cucarull, historien et auteur de La Gare de Rennes 1857-2023 – Des trains et des hommes dans la ville, proposera de revenir sur les mémoires de ce bâtiment qui a participé au développement de la ville.

Gare de Rennes, salle des pas perdus, 1965, Fonds Musée de Bretagne

Le visiteur ne voit plus ces grandes colonnades au centre de la pièce en attendant d’accéder à l’un des guichets à son arrivée en gare de Rennes. À l’inverse, les tableaux de départ des trains, points figés dans le temps, surplombent la salle centrale et rappellent les mémoires d’un lieu où quasiment tout a changé. L’espace d’un instant cependant, pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’historien Jérôme Cucarull nous invite à voyager dans l’histoire de la gare de Rennes.

© Jérôme Cucarull, historien, auteur de La Gare de Rennes 1857-2023.

Le projet de Jérôme Cucarull commence en 2017, alors qu’il est historien consultant pour le Musée de Bretagne. Il s’y occupe du collectage de mémoire pour l’exposition Bretagne Express qui retrace l’histoire des chemins de fer dans la région. Spécialiste de l’histoire économique bretonne au XXe siècle, il décide de poursuivre ses recherches plus particulièrement sur la gare de Rennes afin d’en raconter son histoire totale : parler du lieu en lui-même et de son impact sur le quartier. Il publie en 2023 le fruit de ses recherches, l’ouvrage La Gare de Rennes 1857-2023 – Des trains et des hommes dans la ville avec les éditions du Menhir.

L’historien propose dans son livre une approche globale de la gare de la capitale bretonne. Il aborde autant de lieux que l’on voit quotidiennement sans réellement les regarder. Il permet de comprendre le fonctionnement et l’évolution constante de cet espace central dans la vie publique rennaise. Premier point abordé : le débat, symbole de l’importance de l’édifice pour la ville, qui enflamme les politiques publiques avant même sa mise en service : « où mettre la gare ? ». Le dimanche 26 avril 1857, la gare est mise en service et elle ne cessera plus de se développer et d’étendre ses bâtiments techniques. La Compagnie de l’Ouest prend rapidement en compte la nécessité de loger les personnels de la gare pour les besoins de bon fonctionnement des chemins de fer. Un territoire ferroviaire se dresse progressivement.

© Illustration Inès Collet, la gare de Rennes se révèle aux Journées Européennes du Patrimoine 2023

L’édifice devient un pôle social et économique de la ville : il permet aux voyageurs de se déplacer, mais aussi aux marchandises de transiter. Initialement éloignée du centre, la gare devient un bâtiment primordial au développement de Rennes. La municipalité décide donc d’aménager le périmètre autour pour en faire un lieu central de ville.

La gare de Rennes ne s’est pas bâtie en un jour. Elle se réaménage et s’agrandit à de multiples reprises depuis sa mise en service. Raoult Dautry, directeur général de l’administration des chemins de fer de l’État de 1928 à 1937, annonce son réaménagement en 1936. La gare, à l’image de la ville, doit se moderniser. Mais le bâtiment est en partie démoli par les bombardements allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. « À Saint-Hélier, les bombes ont creusé une tranchée de 100m de long, 4m de large et 4 de profondeur », écrit Jérôme Cucarull. « Plus d’un millier de wagons sont détruits ou brûlés et plus de 22 kilomètres de voies sont plus ou moins endommagées. » La station de train se rénove petit à petit dans les années 50 avec des modifications qui permettent de la moderniser en plein boom économique des Trente Glorieuses…

Fonds Musée de Bretagne, Collection Arts graphiques

Fonds Musée de Bretagne, Collection Arts graphiques

Fonds Musee de Bretagne, Collection Arts graphiques

Mais ceci n’est qu’une partie de l’histoire. Si vous ne connaissez pas le passé, ni les espaces cachés de cet édifice, vous pourrez les découvrir à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Les visiteurs seront invités à déambuler dans le bâtiment connu de tous, mais pourtant encore méconnu. Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage quant à l’évolution des lieux, notamment à travers des cartes postales d’époque. La place de la gare marquera le début de la visite avant de partir déambuler au cœur du lieu récemment rénové puis dans ses alentours. Ses mémoires seront contées : anciens dépôts et ateliers de réparation de wagons, vue sur les anciens logements des cheminots, etc. En parallèle de ces visites, la Société des Amis du Patrimoine présentera l’ancien poste central d’aiguillage de la gare.

Visite guidée – Gare de Rennes (12 personnes par créneau horaire)

Inscription à l’avance, à partir du 1er septembre,

19 Place de la gare, 35000 Rennes

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre

Visites les deux jours à 11h, 14h et 16h

La Gare de Rennes 1857-2023 – Des hommes et des trains dans la ville par Jérôme Cucarull est paru chez Les éditions du Menhir le 20 février 2023, 28,90€. Un deuxième volume est à paraître prochainement, il aura pour sujet les voyageurs et les cheminots.