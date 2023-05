Le dispositif Un jour, Une œuvre de SNCF Gare & Connexion se poursuit à Rennes, ce mercredi 24 mai 2023. Issue du Musée des beaux-arts, la toile Portrait de ma nourrice du peintre François Narcisse Chaillou s’installe en gare !

Après l’exposition de l’œuvre Douarnenez chaloupes aux Plomarc’h du peintre Mathurin Méheut le 17 mai 2023, François Narcisse Chaillou arrive en gare de Rennes. En partenariat avec Destination Rennes, le concept Un jour, Une œuvre est simple : il s’agit d’exposer une œuvre originale pendant quelques heures et ainsi, susciter l’envie de s’ouvrir à la culture. Des sessions d’explications de 30 minutes sont proposées tout au long de la journée afin de comprendre l’univers de l’artiste. Aujourd’hui, c’est Guillaume Kazerouni, responsable des collections anciennes du musée des Beaux-Arts, qui vous présente l’œuvre.

Né en 1835 et mort en 1916, le peintre français est reconnu pour ses nombreuses toiles sur des scènes de genre. En effet, Narcisse Chaillou s’est illustré par ses nombreux portraits et paysages issus de la vie parisienne et bretonne pendant la guerre de 1870 : Le Dépeceur de rats est l’un de ses tableaux les plus populaires. Il est actuellement au musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis. Les autres œuvres sont principalement conservées par Paris, Pontivy, Rennes, Nantes, Morlaix et Vitré.

Un jour, une œuvre lui rend hommage à travers son tableau Portrait de ma nourrice peint vers 1882. Avec une hauteur de 70 cm et une largeur de près de 54 cm, cette œuvre est une peinture à l’huile sur toile. Le tableau est renommé affectueusement « La Joconde édentée » par Guillaume Kazerouni. Et pour cause, il met en évidence un portrait d’une femme plutôt âgée, souriante, s’appuyant sur sa canne. La posture ressemble étrangement à La Joconde. Représentée à mi-corps et de trois-quarts, elle semble pauvre, en témoigne l’état de ses dents. L’inconnue fait référence aux servantes de l’époque. Cette œuvre a connu son succès notamment par sa rupture des codes de beauté de l’époque : ongles sales, manque de dents, etc.

Ce tableau s’installe dans un contexte d’émergence de la photographie. Narcisse Chaillou répond à cela par un détail minutieux du tableau, telle une photographie finalement. Acquis en 1889 par le musée des Beaux-Arts de Rennes par un don de l’artiste, ce tableau renvoi à la culture bretonne : la coiffure féminine en tissu portée par la femme est une coiffe bretonne.

Infos pratiques :

Un jour, Une oeuvre de SNCF Gare & Connexion le 10, 17 et 24 mai. En partenariat avec Frac Bretagne, Musée de Bretagne, Musée des beaux-arts de Rennes et Destination Rennes.

Gare de Rennes – Niveau 1, hall d’arrivées 35000 RENNES

À 10h, 11h, 12h, 13h, 15h, 16h et 17h : sessions de 30 minutes avec un médiateur.

Contact : Destination Rennes Agenda.

À lire également sur Unidivers.fr :