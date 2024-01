Le théâtre l’Aire Libre accueille Garcimore est mort de l’artiste Gaël Santisteva les 18 et 19 janvier 2024. Dans un fourmillement de divertissements allant du cirque à la performance, ce spectacle déploie une ode à la décroissance.

Garcimore est mort, créé le 18 novembre 2021 au Manège, scène nationale de Reims, dans le cadre du festival Born to be a live, est un dispositif scénique chaotique en perpétuelle décélération se jouant des codes du divertissement. Dans ce spectacle convoquant comme figure tutélaire le magicien disparu José Garcimore, éternel loser de la télévision française des années 70, Gaël Santisteva et ses complices traversent tours de passe-passe, chansons pop, claquettes et prouesses physiques. Derrière des apparences frivoles, jingles et autres applaudissements enregistrés, c’est bien une ode à la décroissance, une célébration de la simplicité et plus largement une réflexion sur le pouvoir des croyances et de la manipulation qui sont les véritables sous textes de ce spectacle. Gaël Santisteva fait l’éloge de l’inutile, propose le doute comme voie et l’amusement comme remède !

Garcimore est mort (2021) de Gaël Santisteva au théâtre l’Aire Libre. Photo : Stanislav Dobak

Gaël Santisteva vit et travaille à Bruxelles depuis 2007. Né en 1977 à Auch dans le Gers (France), il a eu une pratique de cirque intensive pendant toute sa jeunesse, jusqu’à devenir étudiant au Centre National des Arts du Cirque de Chalons en Champagne dont il est sorti diplômé avec comme spécialité la balançoire russe en 2001. Depuis toujours passionné par l’art du mouvement et le théâtre, il s’est naturellement tourné à la sortie de l’école vers des compagnies orientées vers la chorégraphie et la performance théâtrale. Cela fait maintenant 15 ans qu’il travaille en tant que performeur dans diverses compagnies de danse, de danse-théâtre ou de théâtre musical. Le Cirque n’a pas pour autant quitté son esprit ni son corps, c’est même ce qui constitue très fortement le caractère unique de sa personnalité sur un plateau de théâtre. Après beaucoup d’années de réflexions et de contacts avec différents créateurs, il entame une recherche plus personnelle afin de produire des pièces marquées de son identité propre. Il continue d’autre part les collaborations artistiques en tant qu’interprète dans des projets qui engagent un questionnement et un renouvellement de son vocabulaire artistique.

Garcimore est mort de Gaël Santisteva (création 2021).

Les 18 et 19 janvier 2024 à 20h30 au Théâtre l’Aire Libre, 2 rue Jules Vallès 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande.

Tout public dès 12 ans. Durée : 1h20

Billetterie