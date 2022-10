Gallo et breton : des proches différemment appréciés ?

Le collectif Du galo en Bertègn s’est constitué en réaction à la signature de la convention spécifique État-Région sur la période 2022-2027. Le texte, qui engage un plan de sauvegarde ambitieux pour le breton et le gallo, est cependant marqué – selon le collectif Du galo en Bertègn – « par une iniquité de traitement entre les deux langues au regard de leur visibilité dans l’espace public« .

Contexte :

Le breton est une langue celtique brittonique ; le gallo est une langue romane galèse. (A noter que certains bretonnants nient au gallo le caractère de langue spécifique et le regarde comme un « dialecte » ou un « patois ».) Au demeurant, le nombre de locuteurs du breton et du gallo est proche (cf. l’enquête en date de 2018 par le CRB). Fait notable : malgré des moyens déployés – en particulier par la Région Bretagne – qui favorisent davantage le breton que le gallo, ce dernier ne décroit pas plus lentement que celui-là. Du reste, on note au cours de la dernière décennie une augmentation du nombre de défenseurs du gallo.

Le breton : environ 207 000 locuteurs

5,5% de la population parle breton , soit environ 213 000 personnes dans les 5 départements de la Bretagne historique.

L’âge moyen des locuteurs est de 70 ans : il a augmenté de 7 ans 1/2 depuis l’enquête de 2007.

Le gallo : 191 000 locuteurs

5% de la population parle gallo, soit environ 196 000 personnes.

Communiqué Du galo en Bertègn :

« Il est prévu de généraliser la signalétique français/breton dans de nombreux espaces de la vie publique, et notamment sur le réseau routier national dans toute la Haute-Bretagne. Le gallo, lui, n’est mentionné qu’en complément ou à titre expérimental.

Par une tribune signée par plus de 250 signataires, universitaires, personnalités, acteurs associatifs, artistes et élus locaux (parmi lesquels : Philippe Blanchet, Marie Chiff’Mine, Daniel Giraudon, Ronan Le Coadic, Jean-Michel Le Boulanger, Yvon Le Men, Erik Marchand, Mona Ozouf, Charles Quimbert, Gilles Servat, Marthe Vassallo, Henriette Walter, Hamon-Martin Quintet…) et plus de 30 structures associatives (parmi lesquelles : l’Institut Culturel de Bretagne, Dastum, la Granjagoul, Ar Falz/Skol Vreizh…), le collectif demande le respect des droits culturels et linguistiques en Haute-Bretagne, territoire dont la langue historique traditionnelle est le gallo, à travers :