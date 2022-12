La Gacilly Morbihan. Tous mobilisés pour La Chapelle Gaceline autour du collectif La Turbine

La Turbine est un collectif de vie et un lieu d’émulation créative et associative situé à La Chapelle Gaceline commune de La Gacilly dans le Morbihan. 6 familles se sont installées durant l’été dernier dans le petit village. Mais qu’y font-elles ? Elles le ressuccitent.

Elles rénovent les bâtiments, inventent et explorent au quotidien la vie en collectivité. En parallèle, dans l’ancien moulin de Gouro, un projet de tiers-lieu est en construction. Il s’agit d’un espace ouvert où les individus peuvent se réunir pour travailler. Ce projet aux contours peu définis pour l’heure sera tourné vers la création et la convivialité. Associations, Ecovolonterres et différentes familles se mobilisent autour du collectif La Turbine afin de protéger l’environnement et l’humain.

La Turbine accueille également des jeunes gens “Écovolonterres” de l’association Unis Cité du Pays de Redon pour l’aider à la plantation d’une haie bocagère. Ces jeunes sont en mission de service civique pour 8 mois, de novembre 2022 à juillet 2023. Leur mission consiste à mener et à participer à des actions concrètes qui visent à protéger la biodiversité et l’environnement tels que des chantiers nature et des inventaires nature. Ils organisent aussi des actions auprès de la médiathèque de Sixt-sur-Aff (Ille-et-Vilaine) et sont également conduits à animer des ateliers d’éducation à l’environnement auprès d’autres jeunes adultes et d’enfants.

La préparation et le démarrage du chantier de la plantation de la haie s’est déroulée le week-end du 10 et 11 décembre 2022, regroupant autour du collectif La Turbine ses amis et les familles. La plantation s’est déroulée lundi 12 décembre en présence de 7 Jeunes en service civique. Ces « Écovolonterres » sont âgés de 18 à 24 ans. Une vingtaine d’essences d’arbres différentes ont été plantées soit pas loin de 300 plants pour cette haie multistrates afin de recréer une haie bocagère en bord de route, composée d’espèces locales et variées, et recréer un espace naturel dans son biotope de manière à retrouver l’aspect d’un paysage bocager.

La haie est composée de hauts jets plantés tous les 6 mètres : chênes et hêtres qui vont grimper vers le haut puis de « bourrages » pour densifier la haie – du houx, de l’aubépine, du sureau, des pommiers, des poiriers, de la bourdaine, du fusain d’Europe, des charmes, des églantiers ou encore des noisetiers. L’objectif de cette haie est de pouvoir devenir un refuge pour la biodiversité. La diversité des essences assure un milieu riche et accueillant et la haie peut aussi constituer une ressource pour les propriétaires qui récolteront les fruits des arbres fruitiers ainsi que le bois.

La haie bocagère a été financée par le Fonds pour l’Arbre en lien avec le SMGBO (Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust) qui s’est chargé de monter le dossier, la demande de subvention et a choisi les essences les mieux adaptées pour la haie.

A noter que l’association Unis Cité, en partenariat avec la FNH (Fondation pour la Nature et l’Homme) depuis 4 ans, accompagne une centaine d’Ecovolonterres partout en France. Les jeunes gens ont suivi une formation en ligne créée par la FNH et intitulée : J’Agis. Je Plante. Ils sont heureux de pouvoir mettre en pratique ces apprentissages en participant à des plantations localement.