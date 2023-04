Video. Rencontrez les futurs avec Lauren Bastide

Lauren Bastide est journaliste et animatrice depuis 7 ans d’un podcast féministe intitulé La poudre qui cumule plus de 12 millions d’écoutes. Lauren Bastide a fait paraître aux Editions Allary un ouvrage intitulé FUTUR.E.S sous-titré – Comment le féminisme peut sauver le monde. Rencontre avec une puissante voix française du féminisme.

Nos Futures est ouvrage écrit en mobilisant toute sa personne avec une sincérité volontaire et communicative. Cet ouvrage est le témoignage de votre métamorphose de chenille en papillon. Un chemin de prise de conscience féministe d’un état par rapport aux autres et à vous-même. Nos futur-es est le récit d’une aspiration, d’une transformation, d’une révolution spirituelle. À quoi ressemblerait une société vraiment féministe ?

«L’identité, la sexualité, l’amour et la parentalité se vivraient sans contrainte ni injonction. La réponse aux crimes serait la réparation et non l’exclusion. L’attention au soin changerait notre relation au travail. L’écoféminisme nous ferait entrer dans une relation non-prédatrice à la nature. Les théoriciennes féministes ont développé, depuis des siècles, suffisamment d’outils pour modifier en profondeur chaque pan de la société, au-delà les relations femmes-hommes. Appliquer un programme féministe à la société, c’est redéfinir le sens d’aimer, d’éduquer, de juger, de produire, de vivre même. Dans cet essai, qui entrecroise vulgarisation des pensées féministes et récit intime, je vous propose des solutions pour répondre aux urgences de l’époque et bâtir un futur désirable. La bonne nouvelle, c’est que ce futur est déjà là. » Laurent Bastide.

Obtenez ici Nos futur-es, Laurent Bastide, Editions Allary, 6 octobre 2022, ISBN : 978-2-37073-418-1, 308 pages, 19.90 €