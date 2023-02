Saint-Malo. Bienvenue chez les Corrigan, première enquête de la Breizh Brigade 

À l’occasion de la parution de Bienvenue chez les Corrigan, premier tome de la série Breizh Brigade, Unidivers dresse le portrait de de Frédéric Ploton alias Mo Malo, un auteur aux nombreuses identités mais qui reste fidèle à ses origines malouines.

D’habitude, les auteurs utilisent comme nom d’écrivain leur patronyme ou un pseudo. L’écrivain Frédéric Ploton a choisi d’écrire sous différents pseudonymes en fonction de la thématique de ses différentes productions littéraires. C’est sous le nom de plume Mo Malo qu’il fait paraître Bienvenue chez les Corrigan, premier tome de la série Breizh Brigade qui sortira le 16 février 2023 aux éditions Les Escales. Du cosy mystery 100% malouin, ponctué de traits d’humour.

Quatrième de couverture : “Bienvenue au Manoir des Corrigan, maison d’hôte chaleureuse entretenue par trois générations de femmes hautes en couleur : Maggie Corrigan, facétieuse quasi-septuagénaire, Louise Corrigan, sa fille, institutrice de métier et mère de la jeune Énora Corrigan, aux allures d’ « elfe rebelle » à en croire sa grand-mère. C’est ensemble qu’elles vont ressusciter la Breizh Brigade, une équipe d’enquêtrices hors du commun, autrefois formée pour résoudre un mystère familial… Dans la maison d’hôte des ennemis de toujours, le Repaire des Corsaires, une jeune fille découvre avec effroi le corps sans vie de Paul Le Tohic, joueur de cornemuse virtuose du Briac Breizh Bagad. Les circonstances de sa mort écartent la possibilité d’un suicide. Qui a pu assassiner cet homme ? La police enquête, mais la Breizh Brigade est, elle aussi, sur le coup.”

Originaire de Saint-Malo, Frédéric Ploton alias Mo Malo est cependant né à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) en 1968. Il passe son enfance à Paris. Ancien élève du lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, il fait ses études au CELSA – Sorbonne Université, école spécialisée en sciences de l’information-communication et journalisme, dont il sort diplômé en 1991. Il travaille plusieurs années dans la presse magazine et dans diverses rédactions : Allo Ciné, Club-Internet, puis exerce un temps en qualité de scénariste pour la télévision. Par la suite, il quitte le journalisme et la photo pour ne se consacrer qu’à son travail d’auteur de livres. Il se lance dans une carrière d’écrivain. Outre ses romans, il publie plus d’une soixantaine d’essais, de documents et de livres illustrés, avec des prête-plume parfois et sous diverses identités : Fred Mars, Frédéric Mars, Mo Malo (le plus souvent) et même sous Pseudonyme(s) ou Emma Mars ou encore Chat Malo pour publier des romans érotiques.

Frédéric Ploton alias Mo Malo

L’écrivain s’est surtout fait connaître avec ses ouvrages consacrés au couple, à la sexualité et aux nouveaux modes de rencontre. Avec l’illustratrice Pénélope Bagieu, il écrit trois ouvrages, dont le Chamasutra et le Cahier d’exercices pour les adultes qui ont séché les cours d’éducation sexuelle. Il est aussi le traducteur français de la collection de comédies érotiques Sex & Cie d’Ania Oz. En 2005-2006, il anime sur RMC Info une chronique dans l’émission Lahaie, l’amour et vous sur la sexualité et les relations amoureuses où des auditeurs et des spécialistes interviennent sur le plateau de la radio pour faire part de leurs témoignages.

Il publie plusieurs livres sur l’art délicat de la sieste, puis au début des années 2010, il change de registre. Il se met à l’écriture de polars et de thrillers, avec des romans plutôt différents : Le Sang du Christ, Non-Stop, Le manuel du serial killer, etc. Cette littérature multiforme et le nombre important de pseudonymes empruntés contribuent à sa singularité dans l’univers du livre. La série de polars se situant au Groenland est publiée sous le pseudonyme de Mo Malø, quant aux thrillers romantiques (L’amour est une femme ; Son parfum) et thrillers historiques (Trilogie vénitienne) et contemporains (la trilogie Hôtel), ils le sont sous le pseudonyme de Frédéric Mars.

Au cours des dernières années, Mo Malo publie une série de polars se situant au Groenland, publiés aux Éditions de La Martinière : Qaanaaq en 2018, Disko en 2019, Nuuk en 2020 et Summit en 2022. La série des enquêtes policières au Groenland est traduite dans de nombreux pays et reçoit plusieurs prix littéraires : le Prix Michel Lebrun, le grand prix de l’Iris Noir, le Prix Découverte des Mines Noires, ou encore le Prix du Coquelicot noir. Il est également finaliste des Prix du meilleur polar des lecteurs de Points. Son thriller d’anticipation La Lame (Éditions Cosmopolis) est récompensé par le Prix de l’Évêché 2020.

En parallèle, il s’intéresse à la Bande dessinée et publie Les recettes barbares, en collaboration avec le dessinateur humoristique Camille Marsault.

Pendant la crise sanitaire, au cours d’une soirée Halloween en famille, Frédéric Mars crée le jeu de société Au Pire tu meurs. Dans ce jeu de cartes d’animation pour trois à huit joueurs, il est indispensable de bluffer pour gagner.

Aujourd’hui, l’auteur aux nombreux pseudos annonce qu’il va reprendre du service éditorial dans les mois à venir et ajoute qu’il y aura quelques surprises : “La réédition numérique, en exclusivité chez Kobo, de mon Manuel du serial killer devrait être également et prochainement disponible en version papier.”

C’est en Bretagne, à Saint-Malo, qu’il retourne autant que faire se peut afin de s’y ressourcer. Quand il n’écrit pas, c’est dans les salles de cinéma, son autre passion, qu’il aime passer son temps libre.

L’auteur “caméléon” de son vrai nom : Frédéric Ploton

La Breizh Brigade, tome 1 : Bienvenue chez les Corrigan, publiée aux Editions des Escales, est à découvrir en librairie à partir du 16 février 2023.

L’auteur Mo Malo sera présent à Saint-Malo au Festival Étonnants voyageurs du samedi 27 au lundi 29 mai 2023.

