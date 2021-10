FRANCOISE PETROVITCH EXPOSE AU FONDS LECLERC DE LANDERNEAU

Françoise Pétrovitch investit la halle des Capucins du Fonds Hélène & Édouard Leclerc à Landerneau du 17 octobre au 3 avril 2022.

Françoise Pétrovitch élabore un univers de personnages, d’enfants et adolescents, travaillés au lavis et à la peinture à l’huile. Il s’agit pour elle d’évoquer l’intimité, quel que soit le format du dessin ou de la peinture : « Un grand format peut être plus intime encore qu’un petit dessin. »

Françoise Pétrovitch déploie au Fond Hélène et Edouard Leclerc un monde d’images, à la fois poétique et inquiétant, peuplé de figures humaines et animales. L’exposition, conçue avec ses commissaires, Camille Morineau et Lucia Pesapane, raconte ces histoires autour de thématiques récurrentes dans son travail et à travers une riche sélection d’oeuvres. Certaines pièces, réalisées pour Landerneau, sont présentées pour la première fois. Invitation est faite aux publics du FHEL à voyager dans cet univers et, avec l’artiste, à regarder derrière les masques.

Sans titre, 2013

Certaines peintures sont réalisées dans un format immersif et plongent dans le corps de ces personnages rêvés. En 2016, Françoise Pétrovitch peint deux grands formats de 240 x 300 cm représentant un jeune homme et une jeune femme (Sans titre, 2016) assis l’air rêveur et boudeur. Elle réalise également depuis quelques années des Wall Drawing au pinceau à la peinture rouge directement sur le mur.

« Je lutte contre la narration, contre ce qui donnerait des limites aux figures que je montre. Je propose des blocs d’images, je ne veux pas d’une histoire qui se referme. Si on dit tout, il n’y a plus rien à penser. » Françoise Pétrovitch

Sans titre, 2016

Un bestiaire est aussi très présent et revient régulièrement dans l’œuvre de Françoise Pétrovitch. Des animaux réalisés en céramiques, n’ont parfois que des têtes (Faon, 2004 ; Cerf, 2004), et lorsqu’ils ont un corps, ils sont représentés assis comme la série Lapin témoin (2013, 2015), ou la Sentinelle (2015), ils sont aussi quelquefois représentés à moitié (Demi-mammouth, 2014). Ces animaux humanisés tout droit sortis d’un conte semblent bienveillants. L’oiseau est un motif récurrent, il est représenté en terre lové au cœur d’une main ou simplement couché sur le dos. En dessin dans la série Étendus, Françoise Pétrovitch représente des personnages et des oiseaux dans la posture du sommeil dans une situation entre deux mondes.

Dans mes mains, 2019

Biographie de Françoise Pétrovitch

Née en 1964, Françoise Pétrovitch vit et travaille à Cachan et enseigne à l’école supérieure Estienne de Paris.

Exposition « Françoise Pétrovitch »

Du 17 octobre au 3 avril 2022

10h – 18h. Ouvert tous les jours en continu sauf le 1er novembre, les 24-25-31 décembre et 1er janvier.

​Plein tarif 8 €, tarif réduit : 6€, gratuité sur justificatif.



Commissaire de l’exposition, Camille Morineau

Co-commissaire de l’exposition, Lucia Pesapane

Fonds Hélène & Édouard Leclerc

Aux Capucins – 29800 Landerneau

02 29 62 47 78 – contact@fhel.fr

