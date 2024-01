L’ancien officier de police François Lange est devenu auteur. Il réside à Pleuven dans le Finistère. Toujours fidèle à la Bretagne dans ses écrits, il a édité en juillet et novembre 2023 deux nouveaux romans policiers historiques, aux Éditions Palémon de Quimper. Le premier est aussi le premier du genre fantastique : Le démon du crépuscule a pour décor Locronan dans le Finistère ; le second est Le testament du Masque de fer, le septième tome de sa série commencée en 2018. Cette fois, l’intrigue se déroule à Belle-Ile-en Mer dans le Morbihan.

François Lange est né au Havre en octobre 1958. Son père est normand et sa mère est bretonne. Il s’engage dans l’armée de terre en octobre 1979 et exerce une carrière militaire pendant sept ans. Après avoir suivi des études de reconversion professionnelle, il exerce ensuite en qualité d’officier de police en Haute-Normandie puis dans le Finistère, où il entame la fin de sa carrière en tant que commandant de police au commissariat de Quimper, puis au sein de l’état-major de la direction départementale jusqu’en 2015, l’année de sa retraite.

François Lange

Depuis sa retraite, les passe-temps de François Lange sont nombreux : il sculpte la pierre, pratique la course à pied, s’intéresse à l’archéologie, mais surtout il lit beaucoup car il est passionné par l’Histoire de France et plus encore par celle de la Bretagne. Il se lance dans l’écriture en 2018 avec des romans policiers historiques. Pour sa série, il crée le personnage de Fanch Le Roy (François Le Roy en français), un policier du pays bigouden, qui est très intuitif et qui conserve les pieds bien calés sur la terre de ses ancêtres. Les aventures de cet inspecteur de police breton atypique ont lieu au XIXe siècle dans le Finistère au cours du Second Empire.

Quand Fanch Le Roy enquête à Belle-Ile-en Mer en 2023 avec Le testament du Masque de fer, l’écrivain signe avec ce tome la septième aventure de la série, après : Le manuscrit de Quimper (2018) ; La Bête de l’Aven (février 2019) ; le secret du Télémaque (septembre 2019) ; le rituel des Monts d’Arrée (septembre 2020) ; l’inconnu de Penmarc’h (juin 2021) et la Voie Maudite (septembre 2022). François Lange écrit à raison d’un ou de deux romans par an depuis 2018.

Mais, parce que déjà dans sa jeunesse l’auteur appréciait aussi les histoires fantastiques et que les Éditions Palémon lance leur collection Mystère en 2022, François Lange profite de l’occasion pour se lancer dans la littérature fantastique et publie un an plus tard : Le démon du Crépuscule.

Les deux derniers romans de François Lange

Le démon du crépuscule est un ouvrage de pure imagination qui se déroule à Locronan, cette commune authentique du Finistère, où le temps semble s’être arrêté au XIXe siècle ! La commune est marquée par un riche patrimoine et une forte empreinte religieuse. L’auteur s’inspire ici de la mythologie et de la magie. Cette fois, l’histoire se passe aujourd’hui.

Les enfants de Locronan se réveillent avec des stigmates de morsures d’ânes sur le corps après le passage d’un météore dans le bois du Névet le 17 janvier 2022. Thomas Salaün, un journaliste, mène l’enquête et découvre que les mêmes mésaventures se sont déjà déroulées en 1955. De nombreux phénomènes étranges ont lieu et une longue intrigue commence ! Des profanations de tombes, des meurtres rituels et des apparitions se succèdent. Le journaliste va devoir affronter le démon du crépuscule, aidé par un vieil occultiste...

Pour le 7e ouvrage du Testament du Masque de fer, sorti fin novembre 2023, l’histoire se déroule sous le règne de Napoléon III avec des retours dans le passé, à l’époque du Roi Soleil et du mystère du Masque de fer.

Fanch Le Roy est envoyé, sur ordre du ministère de l’intérieur, sur l’île de Belle-Île-en-Mer, en ce mois d’octobre 1861, car il s’y passe des choses étranges. Il va devoir mener l’enquête sur les morts violentes, sur les étrangers de langue allemande qui fouillent certains endroits de l’île et sur la mystérieuse goélette ancrée au large de la ville du Palais. En effet, des évènements prennent une tournure inquiétante dans ce petit coin de paradis d’ordinaire si tranquille. De plus, des récentes informations laissent à penser qu’un lourd secret d’État y serait caché depuis deux siècles ! François Le Roy va se retrouver confronté à une ancienne connaissance, une aventurière aussi belle que dangereuse : l’enquête le plongera dans un passé lointain à la recherche du testament du Masque de fer.

Pour écrire ses livres, François Lange entretient régulièrement des recherches historiques, notamment aux archives municipales de Quimper et aux archives départementales du Finistère. Il est aussi membre de l’association de Quimper : L’Assassin habite dans le 29, un groupe d’auteurs de polars bretons, créé en mai 2018 avec l’objectif de s’échanger des idées, des conseils ou des propositions.