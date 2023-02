François Bergot, conservateur et directeur du Musée des beaux-arts de Rennes est décédé

Le 28 janvier 2023 est décédé François Bergot, ancien directeur du Musée des beaux-arts de Rennes, Conservateur général du patrimoine, Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l’ordre national du Mérite, Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres. François Bergot était membre de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen et membre associé de l’Académie des sciences morales, des lettres et des arts de Versailles et d’Île-de-France.

C’est une grande page de l’histoire du Musée des beaux-arts de Rennes qui vient de se tourner avec la disparition de celui qui fut son directeur entre 1968 et 1978, après avoir été l’adjoint de la précédente directrice, Marie Berhaut (1904-1993), de 1966 à 1968.

Avant ces 13 années passées au Musée des beaux-arts de Rennes, François Joseph Marie Bergot avait obtenu une licence-ès-Lettres puis un diplôme d’études supérieures d’histoire de l’art, avant d’être lauréat du concours des musées nationaux en 1965. Assistant puis conservateur de la section “Bretagne” du musée de 1960 à 1965, c’est lui qui a permis la naissance des deux entités autonomes “Musée de Bretagne” et “Musée des beaux-arts” en 1975. Il a aussi été conservateur des Antiquités et Objets d’art pour le département d’Ille-et-Vilaine, de 1972 à 1979.

Après Rennes, c’est à Rouen qu’il a poursuivi sa carrière en tant que directeur des musées de 1979 à 1988, date à laquelle il est devenu inspecteur général des Musées de France avant d’achever sa carrière en tant que chargé de mission auprès du Directeur des Musées de France de 1995 à 1996.

Lauréat de l’Institut, il a reçu le Prix Debrousse-Gas et Forestier de l’Académie des Beaux-arts en 1981 ; il a dirigé la rénovation fondamentale du musée des Beaux-arts de Rouen, sanctionnée par le Grand Prix national des Musées en 1994. Élu membre titulaire de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen en 1982, il l’a présidée en 1987. Né le 17 octobre 1931 à Vitré, il s’est éteint à 91 ans à Versailles le 28 janvier 2023.

François Bergot avait gardé un attachement très fort au Musée des beaux-arts de Rennes, auquel il rendait visite régulièrement, comme en témoignent ses contributions aux publications sur les collections du musée : Le Monde à portée de sens, sous la direction de François Coulon en 2020 et Peintures françaises des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, sous la direction de Guillaume Kazerouni en 2021.

Le musée lui doit ainsi la redécouverte de la figure clé de Christophe-Paul de Robien, honoré au Louvre et à Rennes en 1972 ; l’affermissement de son ancrage dans le domaine de la peinture du Grand Siècle ; de nombreuses publications dont le premier catalogue raisonné des peintures françaises du XVIIe siècle et plusieurs acquisitions importantes : deux tableaux de premier plan de Laurent de La Hyre et des œuvres de François Perrier, Charles de La fosse, Aubin Vouet, Antoine Jean Gros…

