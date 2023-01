Le Frac Bretagne exposent les mordants Liv Schulman et Basim Magdy

Au Frac Bretagne de Rennes, deux artistes, Liv Schulman et Basim Magdy, viennent présenter du 3 du février au 15 mai 2023 leurs séries et expositions respectives avec pour point commun une analyse mordante de la société et de son devenir.

Les films de Liv Schulman détournent les codes télévisuels pour se livrer à une analyse mordante des représentations traditionnelles du genre et de l’identité. Loin de s’enfermer dans des postures savantes, l’artiste préfère jouer avec l’ironie et l’absurde pour mieux mettre à mal tous les poncifs. Pour son exposition personnelle, Liv Schulman présente les deux saisons de sa série télévisée Brown, Yellow, White and Dead (2020) et Brown, Yellow, White and Dead Dead (2022). Le public est invité à s’installer dans un environnement sculptural praticable pour regarder les épisodes diffusés en alternance de part et d’autre de l’espace.

L’artiste a étudié à l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy, à la Goldsmiths University de Londres (Grande-Bretagne), à l’UTDT de Buenos Aires et à l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts, Lyon. Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions personnelles ou de groupe notamment au Bemis Center for contemporary arts à Omaha aux États-Unis, au CRAC Alsace à Altkirch, au Centre Pompidou à Paris, à la Fondation Ricard à Paris, au Musée Reina Sofia à Madrid, à la MABA à Nogent-sur-Marne, à Triangle France à Marseille ou encore à la Galerie Centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec. Elle a également participé aux Ateliers de Rennes-Biennale d’art contemporain en 2016.

Liv Schulman, Le Goubernement, Episode 2. Capture vidéo, détail © ADAGP, Paris 2023 Courtesy de l’artiste, galerie anne barrault et Piedras galeria

L’exposition de Basim Magdy au Frac Bretagne est une plongée dans le travail de ce fascinant artiste d’origine égyptienne à travers un corpus d’oeuvres récentes comme plus anciennes. Ici tout est en suspension, rien au mur ou si peu. Les images peintes, photographiques ou filmiques cohabitent dans le volume de l’espace. Les narrations qu’elles portent s’entrechoquent, se renforcent et parfois s’amendent. Le parcours de l’exposition est une invitation à un voyage introspectif, une opportunité offerte de s’engager dans un périple, une errance productive de sens, si tant est qu’on accepte de s’y livrer.

Son travail utilise des passés fictifs et des futurs dystopiques pour proposer un commentaire critique sur le présent. Son travail a été maintes fois présenté lors d’expositions personnelles ou de groupe dans les plus grandes institutions du monde dont le MoMA de New York, le Centre Pompidou à Paris, le MAAT de Lisbonne, le MCA de Chicago, le Castello di Rivoli à Turin, le Jeu de Paume à Paris et récemment la Röda Sten Konsthall à Göteborg (Suède) ou la Fondation Antoni-Tàpies à Barcelone. Il a également été invité aux Biennales d’Athènes, de Montréal, d’Istanbul et de Rennes. Ses films ont fait l’objet de programmation dédiée comme à la Tate Modern à Londres et au Festival international du Film de Rotterdam.

Bassim Magdy, FEARDEATHLOVEDEATH, 2022 (détail). Commande de Röda Sten Konsthall, Gothenburg. Photo : Courtesy de l’artiste

INFORMATIONS PRATIQUES

FRAC BRETAGNE, 19 avenue André Mussat, 35000 RENNES

Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 19h

TARIFS

3 € tarif plein/2 € tarif réduit Gratuit pour les moins de 26 ans Gratuit tous les dimanches