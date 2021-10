FOUGÈRES LES YEUX FERMÉS LES 20 ET 21 OCTOBRE

Les Yeux Fermés est un un festival unique au monde : écouter des concerts dans… le noir ! Le Festival aura lieu pour la troisième année les 20 & 21 octobre 2021, 20h30, Médiathèque de Fougères. Au menu sonore : Marc Mélia-Roméo Poirier-Owa-Nadia Simon. Gratuit mais sur réservation.

A notre connaissance, aucun autre festival ne propose cette expérience.

Plongé dans l’obscurité, le public profitera d’une expérience nouvelle, centrée sur l’écoute, en éliminant toutes perturbations extérieures.

Les Origines

Les Yeux Fermés, au départ est une animation régulière organisée par la Médiathèque de Fougères. Depuis février 2016, nous organisons tous les deux mois des séances d’écoute de musique dans le noir, Les Yeux Fermés. Le principe est simple : 40 minutes d’écoute de musiques enregistrées puis une présentation des morceaux écoutés.

En octobre 2017, Les Yeux fermés avait décliné l’idée sous forme d’un festival, deux soirées de concerts, deux groupes par soir, dans le noir. Les Yeux fermés sont partis sur une périodicité biennale.

Lors de la première édition, Les Yeux fermés a accueilli Jean du Voyage (La Rochelle / Trip-hop-world), Vincent Malassis (Fougères / Musique concrète), Le Comte (Rennes / Electro modulaire) et O Lake (Rennes / Ambient-piano).

La seconde édition en octobre 2019 nous a permis d’accueillir Arthur d’Haeyer (Rennes / Folk psyché jazz), Suuij (Morlaix / Violoncelle contemplatif), et une soirée carte blanche au label rennais Elephant & Castle avec Timsters (Rennes-Paris / Synth-pop aérienne) et Maximilien (Rennes / Synth-pop aérienne).

La Programmation 2021

20 octobre – Soirée électronique



Roméo Poirier (Strasbourg-Bruxelles / Ambient)

Programmé à la Route du Rock 2021 et à Villette Sonique 2021, Roméo Poirier, vient de signer Hotel Nota, étrange objet sonore. Une musique ambient, légère sans être naïve, qui nous emporte vers des rives douces, ouatées, accueillantes. Du field recording qui croise le fer avec des nappes synthétiques, des cliquetis proches d’un ASMR marin nous chatouillent les oreilles.

Marc Melià (trio) (Majorque-Bruxelles / Ambient modulaire)

Repéré aux cotés de Françoiz Breut, Lonely Drifter Karen ou Borja Flames, Marc Mélia sort en 2017 ‘Music For Prophet’, son premier album solo sur le label de Gaspar Claus, Les Disques du Festival Permanent, au sein de la sélection de Flavien Berger.

Si pour ce premier album, Marc Melià avait exploré les possibilités offertes par un synthétiseur mythique, pour ‘Veus‘, et à la manière d’une mue, il applique le processus de modification du son à sa propre voix jusqu’à se faire androïde. Un androïde qui parle toutefois d’amour et de rêveries, un automate sensible qui joue avec les canons de la musique pop.

Assumant l’artifice, Marc Melià recherche la poésie et la beauté dans le transgénique pour trouver un univers dans lequel on peut surfer à travers des vagues d’accords profondément émouvants, entendre des voix sans limite de registre ou danser librement comme en apesanteur.

Nouvel album « Veus » le 15 octobre chez Pan-European records. Marc sera le lendemain au Lieu Unique à Nantes et le surlendemain à l’iBoat à Bordeaux.

Marc Bella

Romeo

Trio :

Marc Melià : voix, Prophet Roméo Poirier : batterie Lou Rotzinger : claviers

21 octobre – Soirée acoustique



Nadia Simon (Le Mans / Voyage sonore)

Née en France à Laval, elle commence sa formation de chanteuse à l’âge de 13 ans. Au travers de multiples stages elle se découvre plusieurs voix et décide d’approfondir ses recherches par les voyages (Espagne, Mexique, Afrique, Indes..). Son amour pour la recherche de la vibration sonore l’amène à la découverte des sons et chants chamaniques, l’étude des rituels par le son, la découverte du son du Tambour. Ses voyages sonores sont propices à un lâcher prise intense bercés par ses percussions, ses flutes et sa voix.

Owa (Le Mans / Trip-hop-tripé)

Owa, c’est la rencontre entre le percussionniste Laurent Sureau, spécialiste des Handpans, ces instruments insolites encore méconnus du grand public et la chanteuse Nadia Simon aux envolées vocales atmosphériques. A eux deux, ils créent une musique Pop Trip-hop aux sonorités nouvelles et « inclassables» qui vous mènent hors du temps, entre l’univers de Lisa Gerard, chanteuse de Dead can dance et Manu Delago, batteur de Björk.

Owab

NADIA

Pratique

Le festival Les Yeux fermés est gratuit mais il est impératif de réserver sa place, soit à l’accueil de la Médiathèque, soit par téléphone au 02.23.51.10.90. Les concerts se déroulent dans l’auditorium de la Médiathèque (70 places).

Adresse :

Médiathèque de Fougères

2 esplanade des Chaussonnières 35300 Fougères