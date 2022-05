Fougères. L’imagibulles, royaume des BD pour petits et grands

Anne-Sophie Dautais et Rémi Gérard ont ouvert fin mars la librairie Imagibulles sise 19 rue Nationale à Fougères (35). A fond la BD !

Originaires de la région parisienne où ils étaient libraires depuis 10 ans, Anne-Sophie Dautais et Rémi Gérard caressaient depuis longtemps le projet d’ouvrir une librairie en province. Où ? « Pas trop loin de Paris, une ville de taille moyenne où il ne fasse pas trop chaud… On ne connaissaient pas Fougères, mais quand on a découvert cette adorable ville, on est de suite tombé amoureux. Donc, on s’est dit avec mon compagnon que cela serait ici et pas ailleurs », commente Anne-Sohpie Dautais de sa voix à la fois vive et douce.

Que trouve-t-on à l’Imagibulles ?

Une bonne partie du stock est à destination des enfants : roman, bd, albums, comics. Bref, des premières bandes dessinées pour jeunes enfants aux BD adultes et mangas. Ah le manga ! Le péché mignon des jeunes qui y consacrent une partie de leur pass Culture ! Et les moins jeunes ne sont pas en reste qui se plongent à leur tour dans cette passion pour ce format venu du pays du Soleil levant. Mais les formats plus classiques à disposition à Imagibulles sont également appréciés. Et, bien sûr, on peut passer commande de titres plus rares auprès de Anne-Sophie et Rémi.

Où est située la librairie Imagibulles ?

Le couple a ainsi investi l’ancien magasin de jeux et jouets Trolls et Korrigans. 50m2, c’est… un début. La cave au sous-sol devrait leur permettre d’ici un ou deux ans de quasi doubler la surface de la librairie. Et ainsi de répondre aux tribus d’apaches qui se pressent dans ce mignon lieu tourner les pages de leur bande dessinée préférée. Une ambiance mortelle ! N’est-ce pas Adèle ?

Plein d’activités gratuites à venir :

Avril : où est Charlie

Mai : des rencontres et ateliers autour du manga

Mai : littérature et miel animé par un apiculture de la région.

Librairie L’Imagibulles 19, rue Nationale. Tel 02 23 51 55 74. Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h et le samedi de 9 h 30 à 19 h

https://www.librairielimagibulles.fr/

librairielimagibulles