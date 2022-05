Fougères. Les Artisans Voyageurs fêtent leur 2 ans

Fin mai 2020, le collectif des Artisans Voyageurs fait le pari d’ouvrir un atelier-galerie dédié à l’artisanat d’art, rue nationale à Fougères. Ils sont trois artisans : Clémence Quitterel et Antoine Buron travaillent le bois avec leur marque de créations en bois précieux « Atelier Diospyros » et Adeline Deneu le cuir et la broderie d’Art avec sa marque de bijoux brodés à la main « Capsule Dorée ». Pari réussi !

2 ans plus tard les trois artisans sont heureux du résultat :

« Nous avons créé un lieu qui nous ressemble, un bel écrin pour mettre en valeur notre travail et les créations de nos invités. Nous apprécions l’équilibre entre notre travail artisanal personnel et celui d’exposer le travail d’autres artisans, prendre le temps de sélectionner de beaux objets pour proposer une belle sélection à nos clients » explique clémence Quitterel ébéniste-designer

Mêler atelier et boutique : le principe de l’atelier-galerie

L’espace « galerie » s’étoffe de plus en plus avec l’arrivée de créations régulières et les expositions temporaires tous les 4 mois. L’espace atelier est exploité au maximum avec les trois activités des fondateurs.

« Nous sommes trois à nous partager 40 m² d’atelier, et nous accueillons régulièrement des petits groupes pour des ateliers découvertes, alors il faut être organisé ! Pour ma part, mon activité de restauration de mobilier ancien se développe alors je suis en train d’aménager un espace de travail supplémentaire » Antoine Buron ébéniste restaurateur de mobilier

Un bilan encourageant

Depuis l’ouverture en mai 2020, ils ont déjà exposé le travail d’une quarantaine de créateurs invités et organisé deux pop-up de Noël. La boutique est maintenant connue dans la région et le retour des touristes promet une belle année à venir.

« Cette belle aventure nous permet de faire connaitre notre travail à une plus grande échelle et aussi de développer nos entreprises autrement. Travailler ensemble nous ouvre des portes et amène de belles opportunités professionnelles » précise Adeline Deneu, brodeuse d’art, membre des Ateliers d’art de France depuis cette année.

Une semaine pour fêter les deux ans !

Du mercredi 11 mai au samedi 15 mai, ils proposent de gagner un bon d ‘achat de 20 € à la boutique (tirage au sort samedi 15 mai à 19h) et organisent un temps fort avec une surprise pour leurs clients le samedi 15 mai toute la journée.

Les Artisans Voyageurs, 28 rue nationale, Fougères

lesartisansvoyageurs@gmail.com

Ouvert du mercredi au vendredi 10h-13h et 14h-19h et le samedi 9h-13h 15h-19h

Photo : Nicolas Farard