RENNES. FORUM CAPITAL FILLES EN BRETAGNE LE 4 AVRIL

Le Forum Capital Filles en Bretagne est accueilli par Rennes Métropole le 4 avril 2022. Les jeunes filles des 8 lycées partenaires de Capital Filles échangeront avec des spécialistes au sujet de thématiques qui promettent d’avoir un fort impact sur leur avenir. Lieu : Rennes Métropole Hôtel de Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville, 35000 Rennes. Lundi 4 avril de 13h45 à 16h45 (accueil dès 13h15)

Chiffres

87 binômes « Marraine/Filleule » dans toute la Bretagne,

soit 87 Filleules en tutorat individuel en Terminale et plus de 900 jeunes filles bénéficiaires des ateliers collectifs de la troisième à la Terminale.

8 lycées partenaires

Métropole de Rennes : Lycée Anita Conti (Bruz) ; Lycée Bréquigny (Rennes) ; Lycée Descartes (Rennes) ; Lycée Joliot Curie (Rennes) ; Lycée Pierre Mendès France (Rennes) ; Lycée Victor & Hélène Basch (Rennes) Côtes-d’Armor : Lycée Auguste Pavie (Guingamp) ; Lycée Félix le Dantec (Lannion)

Comme l’ensemble des Marraines Capital Filles, les 14 collaboratrices de Rennes Métropole et 2 collaboratrices de la Ville de Rennes s’investissent auprès des jeunes filles issues des lycées du territoire. Elles accompagnent leurs Filleules dans la construction de leur projet d’avenir en témoignant de leur parcours professionnel et de leur expérience en tant que femme dans le monde du travail et en leur apportant des informations concrètes sur le monde des entreprises et celui de la fonction publique (carrière, métiers, recrutement, etc.).

PROGRAMME

Accueil et introduction

Nathalie Appéré Maire de Rennes, Présidente de Rennes Métropole

« En direct de la COP 26 : les dernières avancées »

Laurence Maillart-Méhaignerie, Députée d’Ille-et-Vilaine, Présidente de la Commission du développement durable à l’Assemblée Nationale

Développement durable : l’affaire de tous / l’affaire de chacun

Météo France Lannion Cécile Hernandez, Ingénieure Veolia RVD Marie Glorennec – Responsable Innovation SNCF Mickael Picart – Coordinateur Régional Adjoint BPGO Maurice Bourrigaud, Directeur Général 2 questions Filleules

Métiers de demain ? Tout change avec le numérique ! mais où sont les Filles ?

Ville de Rennes Geneviève Letourneux, Déléguée aux Droits des femmes et à la lutte contre les discriminations Open Denis Lambolez, Directeur Région Grand Ouest Covea Hassana Ammar-Hamaoui, Manager Système d’Information Senior Orange Véronique Guibert, Directrice RSE Orange Innovation

Complotisme / Comment résister ? – Les Médias en première ligne

Radio France Laetitia Cherbonnel – France Bleu Armorique, Rédactrice en chef Sylvain Delouvée Université Rennes 2, Maître de conférences en psychologie sociale, coauteur de « Le complotisme : Cognition, culture, société » aux éditions Mardaga, 2021 2 questions Filleules

Voter ? Pourquoi voter ?

Priscilla Zamord, Vice-Présidente de Rennes Métropole aux Solidarités, à l’Égalité et à la Politique de la Ville 2 questions Filleules

Capital Filles en actus

Dominique Goutard Déléguée générale de Capital Filles

Conclusion

Maurice Bourrigaud, Directeur Général de BPGO

*

Créée en 2012, Capital Filles accompagne vers des études supérieures des jeunes filles des quartiers populaires et des territoires ruraux, entre la troisième et le Bac +1 (tutorat individuel et tutorat collectif).

Capital Filles est présente dans 131 lycées répartis dans 24 académies. Son action repose sur l’engagement conjoint des enseignants, de 1 301 Marraines, collaboratrices volontaires des 99 entreprises et institutions partenaires.

Ensemble, ils favorisent chez ces jeunes filles confiance en soi, ambition personnelle et choix d’orientation autonomes, ainsi que leur rencontre avec le monde de l’entreprise. Plus de 14 000 jeunes filles bénéficient de l’accompagnement de Capital Filles en 2021-2022.

Sur le même modèle qu’en France, Capital Filles est opérationnelle en Roumanie à Bucarest, à Timisoara et à Slobozia. En partenariat avec l’État roumain, l’Ambassade de France, la Chambre de Commerce et d’Industrie franco-roumaine et 13 entreprises fondatrices et associées, Capital Filles en Roumanie accompagne 13 lycées partenaires avec 151 Marraines et plus de 1 500 jeunes filles bénéficiaires.