Rennes. Le Food Mood Tour propose une balade gourmande au Marché des Lices

L’équipe de Food Mood Tour, une entreprise créée par Lyly Keomany en 2020 et spécialisée dans la découverte de villes à travers une lecture culinaire. Après Limoges, Lille et Nantes, le Food Mood Tour a débarqué à Rennes en 2021. Elle propose dès septembre 2023 de participer une fois par mois à une nouvelle balade gastronomique à travers le Marché des Lices en compagnie d’une guide, Sylvia. Au menu : une plongée dans l’histoire du marché tout en dégustant des produits frais auprès des producteurs locaux. Communiqué.

Le Marché des Lices, incontestable trésor de la culture gastronomique bretonne, est depuis un rendez-vous incontournable pour les chefs, les passionnés de cuisine et les amoureux des produits du terroir. À travers ce “food tour”, le Food Mood Tour invite les participants à une balade immersive dans les allées du deuxième marché de France, à travers les 350 stands consacrés aux produits alimentaires et aux fleurs qui animent chaque samedi matin la vie des Rennais.

Silvia anime le food mood tour de Rennes

Qu’est-ce qu’un food tour ?

Le food tour est une expérience immersive qui combine histoire, culture et gastronomie lors d’une balade piétonne. Encadrés par des guides passionnés, les participants découvriront les secrets et les anecdotes qui ont marqué l’évolution de cet événement hebdomadaire créé à Rennes il y a 400 ans.

Ce food tour du Marché des Lices de Rennes propose de déguster une sélection exquise de produits locaux et d’aller à la rencontre des artisans et des producteurs du marché. Du fromage artisanal aux huîtres fraîchement livrées de la côte, en passant par la fameuse galette saucisse et les délices sucrées, tels que le kouign amann, chaque participant aura l’occasion de se délecter des saveurs uniques de la Bretagne. Une nouvelle manière de (re)découvrir le marché et ses spécialités et se laisser surprendre par une sélection de produits variés et régulièrement renouvelés.

En plus des dégustations gourmandes, le food tour mettra en lumière l’histoire du Marché de Lices. La balade sera animée d’anecdotes sur les événements marquants qui ont façonné l’identité du marché.

Informations pratiques

Le food tour du Marché des Lices est proposé une fois par mois de 10h à 12h, en petit comité (seulement 8 places par créneau).

TARIF UNIQUE : 49 €.

Pour plus d’infos et réserver, veuillez vous rendre ici foodmood-tour.com.

Article connexe :