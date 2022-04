FINISTÈRE. DÉCOUVREZ LE REGARD DE RAIJA JOKINEN SUR TRÉVAREZ

Au Domaine de Trevarez, l’exposition Regard d’artiste consacre son édition 2022 à Raija Jokinen, artiste finlandaise dont le travail s’attache à mettre en évidence les liens biologiques et spirituels qui unissent les êtres humains et la nature. Du 30 avril au 9 octobre 2022.

À Trévarez, touchée par l’attention portée au patrimoine et aux plantes, l’artiste Raija Jokinen conçoit un ensemble inédit d’œuvres présentées au château et dans le parc.

Raija Jokinen réalise ses œuvres avec de la fibre de lin, un matériau naturel employé depuis plusieurs milliers d’années par les sociétés humaines. Toutefois, au lieu de tisser les fibres, comme cela se fait traditionnellement, l’artiste les teinte et les assemble avec de l’amidon de riz, puis les coud. Son style se situe au point de rencontre du dessin, de la peinture, et de la sculpture. Apparemment fragiles, ses œuvres s’avèrent d’une puissance formelle rare.

Oeuvres de Raija Jokinen présentée dans l’exposition Regard d’artiste (2022)

Formée au tissage et au design textile à l’Université d’art et de design d’Helsinki en Finlande à la fin des années 1980, Raija Jokinen expose depuis plus de 30 ans ses œuvres dans le monde entier. Reconnue dans le domaine des arts textiles, elle a reçu plusieurs fois des prix dont celui de l’artiste textile finlandaise en 2020.



> Découvrez deux films sur Raija Jokinen, présentés dans l’exposition de Regard d’artiste aux écuries du Domaine de Trévarez



| Rencontre avec Raija Jokinen

| Mars 2022 | Film réalisé par Sylvain Huet, 2022 | Durée : environ 10 min





| Dans l’atelier de Raija Jokinen

| Janvier 2022 | Film réalisé par Iris Kärkkäinen (tournage) et Sylvain Huet (montage), 2022 | Durée : environ 8 min

♦ LE CATALOGUE “REGARD D’ARTISTE, RAIJA JOKINEN”

Cette première monographie à lui être consacrée éclaire ce travail unique, sensible, en résonance intime avec les enjeux contemporains.

Au Domaine de Trévarez, installations et créations récentes viennent hanter les pièces du château et se fondre dans la végétation des jardins remarquables, comme des sentinelles que la nature souffrante nous envoie.

Ouvrage bilingue Français/Anglais – Collectif – Broché 20 x 26 cm – 96 pages – Tout couleur (près de 60 photos). Date de parution mai 2021 – Editeur : Locus Solus – Diffuseur : Cap Diffusion – Vendu sur les lieux d’expositions, en librairie et sur le site de Locus-Solus – Prix : 20€