Finistère. Des randos dans les Monts d’Arrée

Tout le monde rigole à l’énoncé de la hauteur de nos points culminants (près de 400 m.), mais qui connaît vraiment les Monts d’Arrée ? La meilleure façon de les découvrir est de recourir à la petite association ADDES qui propose un large choix de randos à thème dans ce massif montagneux, si bien chanté par Xavier Grall.

Bienvenue sur le toit de la Bretagne

Les monts d’Arrée forment l’une des lignes de crêtes du massif armoricain qui s’étend sur 65.000 km2, en Bretagne, en Vendée, en Anjou et en Normandie occidentale.

La région impressionne par l’étendue des panoramas et la diversité de ses paysages : crêtes rocheuses, tourbières, bocage, rivières et lacs (Brennilis et Le Drennec). On y trouve le plus vaste ensemble de landes atlantiques de France qui couvrent plus de 10.000 hectares.

Ses sommets les plus connus sont la montagne Saint-Michel, le Roc’h Trévézel et le Roc’h Trédudon, mais les deux points culminants du massif, donc de Bretagne, sont le Tuchenn Gador (Botmeur) et le Roc’h Ruz (Plounéour-Ménez) avec tous deux 385 m avec un petit avantage de 20 cm pour ce dernier… A leur pied se trouve le Yeun-Elez, espace de marais et de tourbières, haut-lieu du légendaire breton.

Réserve d’eau du Finistère, c’est le berceau de nombreux fleuves côtiers : l’Aulne, l’Elorn, la Penzé, le Queffleuth, le Douron… Les Monts d’Arrée sont inclus dans le périmètre du Parc naturel régional d’Armorique.

Ajoutons au tableau le ciel des monts d’Arrée, sans cesse changeant : immense les jours de grand soleil, intense dans ses nuées aux couches cumulées, impressionnant quand le vent y sculpte les nuages, mystérieusement présent lorsque la brume baigne les pentes alentour.

Des randos organisés pour tous les goûts

Randos contées sous la lune (de nombreuses légendes peuplées de korrigans et de fées ont en effet trouvé leur origine ici), randos des sommets ou randos des sources permettent d’arpenter ces paysages impressionnants, presque irréels, composés de tourbières, de landes, d’ajoncs et de bruyères. Le soir venu, les randonneurs posent leurs valises au manoir de Brezehan à Commana, noble demeure datant de 1860, située dans un ancien petit hameau de tisserands du 17e siècle. Faites votre choix :

Randonnées pour enfants (contes, chants, musique, marionnettes)

Randos contées nocturnes

Randonnées découverte (petit-matin, sommets, tombée de la nuit)

Spectacles et veillées

Addes propose également des séjours à Botmeur associant un hébergement en chalet et un choix de randonnées insolites. Une façon originale de découvrir les monts d’Arrée, en famille, entre amis, en couple, en solo ou en groupe. Les monts d’Arrée, c’est le plein d’émotions sur le toit de la Bretagne ! Les monts d’Arrée, c’est la Bretagne au sommet !

Photo : Vue du réservoir de Saint-Michel depuis le Roc’h Trevezel par Kamel15