Finistère. Le peintre Patrick Guellec expose à Guilvinec et à Pont l’Abbé

Domicilié à Le Guilvinec, dans le Finistère, le peintre Patrick Guellec expose d’une part Vues de mer à la médiathèque de la commune jusqu’au mercredi 26 juillet 2023, et d’autre part vingt toiles à la maison de retraite Ty Pors Moros de Pont l’Abbé, dans le cadre de « Expo dans les EHPAD » en juillet et août 2023.

La technique de Patrick Guellec est particulière : elle se situe entre le dessin et l’aquarelle. Quand le visiteur regarde, observe une des peintures figuratives de Patrick Guellec, il est aussitôt frappé par les couleurs avant de constater que seul l’essentiel est présent. Il éprouve aussi la sensation d’avoir déjà vu l’endroit… Pourtant, le peintre ne reproduit pas ce qu’il voit, mais le résultat est assez proche de la réalité une fois l’œuvre terminée. Le peintre cherche l’harmonie des formes et des couleurs qu’il couche sur sa feuille de papier. Retranscrire les couleurs, les monochromes et aussi le travail de la matière est pour lui une aide pour transmettre ses émotions au public.

Patrick Guellec

Vues de mer, ce sont 35 toiles à l’acrylique et au couteau que propose de découvrir Patrick Guellec à la médiathèque de Le Guilvinec. Les ports dont celui de Le Guilvinec et les paysages marins sont sa source principale d’inspiration. Avec un ensemble de choses et de souvenirs, avec du vécu et une rapidité d’exécution, l’artiste traduit l’effet d’un instant et entraîne le visiteur dans un monde onirique… et il aime le faire !



Horizon bleu



Mer moirée



Patrick Guellec est ravi de prolonger son exposition avec une série accrochée au sein des Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées et Dépendantes (EHPAD). Après le succès dans deux autres établissements, la dernière exposition a commencé le 5 juillet à la maison de retraite Ty Pors Moros de Pont l’Abbé. Vingt toiles sont exposées pour captiver l’attention des aînés et éveiller leur sensibilité artistique. Le peintre aime favoriser les échanges et créer un lien intergénérationnel à travers de l’art. Pour lui, les échanges et les réactions enrichissent l’expérience artistique des participants et contribuent à la magie de ces événements.

Patrick Guellec est né en 1959 à Abidjan en Côtes d’Ivoire. Il grandit cependant à Beuzec-Cap-Sizun, dans une petite commune du Finistère. À 15 ans, il devient marin de commerce et prend le large pour effectuer son premier voyage, à 17 ans, en Afrique du Sud. Pendant plusieurs années, il navigue autour du globe et emmagasine des images qu’il retranscrit aujourd’hui dans ses peintures. Il sera ensuite enseignant en mécanique, mais plus que la palette d’outils, c’est la palette de peinture qui le passionne vraiment. Patrick Guellec n’a pas spécialement recours aux techniques classiques, en dehors de l’utilisation des pinceaux et des couteaux.

Infos pratiques

Exposition Vue de mer de Patrick Guellec à la Médiathèque (l’ancien Abri du Marin) – Rue Jacques de Thézac à Guilvinec (29), jusqu’au 26 juillet 2023

Aux heures d’ouverture de la médiathèque : gratuit

Exposition à l‘EHPAD Ty Pors Moros – 32, Rue de Lambour à Pont L’Abbé (29), les mois de juillet et août 2023

Les dates et les horaires sont à retrouver sur le QR code de l’affiche.