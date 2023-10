Finistère. Une exposition de Rémi Blanchard et Yannick Michelet au Fonds Leclerc

Après le Fonds Hélène & Edouard Leclerc pour la Culture en 2017 et le Musée des beaux-arts de Calais en 2021, la Salle Anne de Bretagne présente l’exposition Figuration Libre & Peinture urbaine. Dans le cadre de cette exposition de clôture de saison 2023, seront présentées des œuvres de Rémi Blanchard et de l’artiste quimpérois Yannick Michelet, influencé par le mouvement de la Figuration Libre.

Rémi Blanchard, né en 1958, est l’un des quatre fondateurs du mouvement Figuration Libre. Son œuvre a été exposée au Musée des Beaux Arts de Bilbao, au Musée d’art Moderne de la ville de Paris, au Centre d’Art Contemporain de Pittsburgh. Formé aux Beaux-Arts de

Quimper, il va y faire une rencontre déterminante dans ses choix artistiques, celle de son professeur Bernard Lamarche-Vadel qui l’a incité à rejoindre Paris en 1980.

Le peintre produit beaucoup d’œuvres mais elles seront malheureusement perdues lors de l’incendie de son atelier situé à l’époque à La Villette. Il s’inscrit dans le mouvement Figuration Libre aux côtés d’iconiques artistes tels que Robert Combas et Hervé di Rosa afin d’affranchir l’art de la hiérarchie et des conventions sociales.

Si, du mouvement artistique surnommé par Ben « Figuration libre », subsistent aujourd’hui les noms de François Boisrond, Hervé di Rosa ou Robert Combas, Rémi Blanchard est l’autre artiste qui a participé à cette aventure. Peut-être sa mort prématurée à l’âge de trente-cinq ans, mais surtout son inspiration tournée vers le rêve et l’univers légendaire ont-elles plongé partiellement dans l’oubli ce peintre qui ne pouvait se revendiquer, comme ses camarades, de l’influence pop et de la bande dessinée.

Exposition Figuration Libre & Peinture urbaine, Romain Blanchard et Yannick Michelet, Salle Anne de Bretagne, Pleyber-Christ





Paradoxalement les quelques trois ans que ce Nantais a passé à l’École des Beaux-arts de Quimper ont suffi à déterminer une carrière qu’il n’avait pas vraiment choisie. La rencontre avec Bernard Lamarche-Vadel, éphémère professeur de culture générale à l’École, sera décisive. Cet écrivain et critique d’art organise en 1981 l’exposition fondatrice Finir en beauté où se côtoient Alberola, Blais, Boisrond, Combas, Di Rosa, Maurige, Viollet et… Blanchard, chantres de la Figuration libre.

Blanchard reste à part : caractère solitaire, moins exubérant et surtout passionné par les contes.

Yannick Michelet © Sam Va

Rémi Blanchard



Les œuvres de Rémi Blanchard seront présentées avec celles de l’artiste quimpérois Yannick Michelet, inspiré par le mouvement de la figuration libre. C’est un artiste autodidacte né en 1962. Il s’intéresse très tôt à l’art, plus précisément au dessin, aux comics et à la peinture constructiviste et expressionniste, comme celles de Pablo Picasso et de Fernand Léger. L’artiste est également attiré par les lettrages publicitaires, les emballages colorés et les affiches.

C’est au début des années 1980 qu’il développe une affinité pour les mouvements de la Figuration Libre et de la Figuration Narrative, qui l’encouragent dans la pratique de la peinture.

D’une œuvre intuitive à la fin des années 2000, l’artiste évolue depuis vers une spontanéité et une simplification du trait sur des supports atypiques, abandonnés dans la rue : emballages, affiches, palissades…

Exposition Salle Anne de Bretagne du 19 novembre au 17 décembre 2023.

Vernissage le 18 novembre à 18h30.

Square Anne de Bretagne, 29410 Pleyber-Christ.

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h30. Entrée libre.