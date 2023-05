Finistère. Une exposition de François Avril à mi-chemin entre BD et art contemporain

François Avril présente sa nouvelle exposition dans la Salle Anne de Bretagne à Pleyber-Christ (Finistère) du 2 juillet au 31 août 2023. Un vernissage en présence de l’artiste aura lieu le 1er juillet.

Depuis plus de trente ans, François Avril (Paris, 1961) évolue entre le monde de la bande dessinée et celui de l’art contemporain. De ses premières collaborations, dans les années 80, avec la presse magazine et l’édition jeunesse, à l’exposition de ses toiles en galerie, François Avril a développé un style et une écriture graphique forte. Bien qu’il n’ait réalisé que peu d’albums de bande dessinée au cours de sa carrière, Avril en retient la rigueur de la composition, la force du trait noir et la stylisation. Parallèlement à l’influence qu’a exercé le 9e Art sur son travail, notamment Hergé, Ever Meulen et Yves Chaland, Avril accorde une grande attention aux œuvres de Saul Steinberg, Giorgio Morandi, Serge Poliakoff, Lionel Feininger, Bram van Velde ou Ellsworth Kelly.

Puisant son inspiration dans l’observation des villes et des paysages, François Avril livre à travers ses œuvres une visionpoétique et renouvelée de la réalité. L’esthétique graphique et la rigueur de ses compositions ont fait de lui un artiste à l’identité remarquable.

En dessin comme en peinture, les villes demeurent l’un de ses sujets de prédilection. Plus qu’une destination c’est l’idée d’une ville que François Avril aime raconter. Des jeux de construction, de perspectives et de lignes de fuite qu’il aime assembler. Adoptant le point de vue du promeneur solitaire, il recrée le décor d’une cité fantasmée où le temps et le bruit semblent s’arrêter. Une magie qu’il décline en différents lieux comme Tokyo, New-York ou Bruxelles. Finalement peu lui importe la destination, puisque celle qu’il représente n’existe pas.

À l’instar des grandes cités, les côtes bretonnes nourrissent également l’œuvre de l’artiste. A la façon des villes qu’il rationnalise, les paysages d’Avril sont réinventés au profit d’une composition de volumes et de lignes harmonieuses. La mer est ainsi maitrisée, les falaises sculptées et les arbres structurés. L’imaginaire et le souvenir ont autant de place dans l’esprit de l’artiste que les lieux qu’il représente.

