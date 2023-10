Quel est ton film d’horreur préféré ? 10 films pour avoir peur dans le noir !

Aimez-vous voir peur ? Unidivers vous a confectionné une sélection de films d’horreur qui vous incitera à regarder à deux fois si votre porte d’entrée est belle et bien fermée, à vérifier sous votre lit avant de vous coucher (juste au cas ou) et, malgré ses préventions, vous empêchera peut-être de fermer l’œil…

« La plus vieille, la plus forte émotion ressentie par l’être humain, c’est la peur », disait d’Howard Phillips Lovecraft, maître incontesté de l’horreur et de la science-fiction. Un film d’épouvante réussi éveille en chacun un sentiment de peur et d’angoisse, parfois de répulsion. Certains le recherchent, d’autres le fuient. Entre classiques du genre et pépites plus ou moins récentes, la rédaction s’est attelée à la dure tâche de sélectionner dix films issus du cinéma horrifique pour animer votre soirée du 31 octobre 2023, privilégiant parfois des films de nationalités différentes que de regrouper tous les incontournables.

Alors, éteignez la lumière, installez-vous confortablement sous un plaid, tasse de thé ou chocolat chaud et pop corn à portée de main. Êtes-vous prêts à frissonner ? Palpitations et frissons garantis dans cet article !

Halloween, la nuit des masques de John Carpenter (1978)

Le speech : « Dans la ville d’Haddonfield (Illinois, États-Unis), Michael Myers âgé de six ans assassine sa sœur de 16 ans à coups de couteau de cuisine le soir d’Halloween. Il est interné en asile psychiatrique jusqu’à sa majorité pour ensuite être jugé de son acte. Cependant, à l’âge de vingt-et-un ans, alors qu’il est transféré pour son procès, il réussit à s’échapper, et prend la route de sa ville natale… »

Il est LE classique incontournable à visionner en cette nuit particulière, et pas seulement à cause de son titre. Le masque de Mickael Myers vous hantera certainement et la musique de la bande originale continuera de résonner dans vos oreilles bien après le générique de fin…

Parmi les nombreux remakes qui existent, beaucoup sont à éviter, mais celui de Wes Craven réalisé, en est au contraire à ne pas manquer aussi.

*

Haute Tension d’Alexandre Aja (2003)

« Marie, une étudiante de vingt ans, révise ses examens dans la ferme isolée des parents de sa meilleure amie. En l’espace d’une nuit, un tueur, qui ignore son existence, assassine à tour de rôle les membres de cette famille… »

Les adeptes de l’épouvante le savent, le cinéma d’horreur français possède une grosse tendance à jouer avec le gore à l’extrême, parfois un peu too much il faut l’avouer. Haute-tension est de ces films clivants, soit on aime ou soit on n’aime pas. Les débuts sont certes balbutiants, mais ils laissent rapidement la place à une tension qui ne cessera de grimper jusqu’à la scène finale. Le long-métrage reste une valeur sûre du cinéma d’horreur français.

*

Silent Hill de Christophe Gans (2006)

« De plus en plus souvent, la petite Sharon rêve d’une ville abandonnée, Silent Hill. Sa mère, Rose, décidée à comprendre l’étrange mal dont souffre son enfant, décide de l’accompagner sur place. Alors qu’elles pénètrent dans cet univers lugubre, Sharon disparaît. Rose se lance à sa poursuite, mais se rend vite compte que ce lieu étrange ne ressemble à rien de normal. Peuplée d’étranges créatures, hantée par des ténèbres vivantes qui dévorent littéralement tout ce qu’elles touchent, cette dimension va peu à peu livrer ses terrifiants secrets… »

Adapté d’un jeu vidéo, le film est à plus d’un titre une perle des années 2000. Noyée dans le brouillard de Silent Hill, la mère évolue à la recherche de sa fille disparue, luttant contre ce qui semble son double. Mais pourquoi ? Jouant avec les codes du jeu vidéo d’origine, le film est visuellement réussi et accapare votre attention jusqu’à la fin.

*

Freddy, les griffes de la nuit de Wes Craven (1985)

« Nancy Thompson est une jeune adolescente qui fait régulièrement des cauchemars sur un homme au visage brûlé, avec cinq lames tranchantes à la place des doigts. Or ses amis Tina, Rod et Glen font les mêmes cauchemars. C’est ainsi que le groupe fait la connaissance de l’ignoble Freddy Krueger, qui se sert des cauchemars pour assassiner ses victimes durant leur sommeil. Nancy comprend qu’elle n’a plus qu’une seule solution si elle veut rester en vie : rester éveillée. »

« Un, deux, Freddy te coupera en deux… », il ne fait pas bon fermer les yeux et plonger dans les bras de Morphée quand Freddy est dans les parages.

Ring de Hideo Nakata (1998)

« Tokyo, fin des années 2000, une ru­meur se répand parmi les adolescents : visionner une mystérieuse cassette vidéo provoquerait une mort cer­taine au bout d’une semaine. Après le dé­cès inexplicable de sa nièce, la journaliste Reiko Asakawa décide de mener l’enquête mais se retrouve elle-même sous le coup de la malédiction. Pendant les sept jours qui lui restent à vivre, elle devra remonter à l’origine de la vidéo fatale et affronter le spectre qui hante les télévisions : Sadako. »

Le Japon, avec ses mythologies et ses traditions, est une terre fertile pour le cinéma d’horreur. De grandes réalisations nippones ont connu un remake américain qui, pour la plupart, n’arrivent pas à la cheville des originaux. Ring de Hideo Nakata est de ceux-là. Adapté du roman de Kōji Suzuki, le long-métrage vous plonge dans une angoisse permanente les réalisations américaines n’arrivent pas à reproduire. Par l’ambiance lourde qu’il arrive à installer, la noirceur de leurs plans, le cinéma d’épouvante nippon est un des plus horrifiques. Une petit voix dans votre tête vous murmurera alors : « et si ça existait? »

*

Shining de Stanley Kubrick (1980)

« Écrivain, Jack Torrance est engagé comme gardien, pendant tout l’hiver, d’un grand hôtel isolé du Colorado, l’Overlook, où il espère surmonter enfin sa panne d’inspiration. Il s’y installe avec sa femme Wendy et son fils Danny, doté d’un don de médium. Tandis que Jack n’avance pas dans son livre et que son fils est de plus en plus hanté par des visions terrifiantes, il découvre les terribles secrets de l’hôtel et bascule peu à peu dans une forme de folie meurtrière où il s’en prend à sa propre famille… »

Film d’horreur psychologique, Shining est adapté du roman à succès de Stephen King. Vous n’aurez pas de l’horreur à l’état pur dans ce film, mais une tension qui grimpe de séquence en séquence, accompagnée par une musique finement composée. Et que dire du jeu de l’acteur Jack Nicholson, dans le rôle de Jack Torrance ? Il est tout simplement époustouflant. Il nous embarque avec lui dans sa folie

Si vous appréciez l’univers, n’hésitez pas à aller faire un tour à L’Overlook bar, 10 B rue de Brest à côté de la pharmacie, à Rennes ! N’ayez crainte, Jack Torrance ne sera pas au comptoir à siroter un verre…

Ca – “Il” est revenu de Tomy Lee Wallace (1993)

« Octobre 1957. Ça se réveille et la petite ville de Derry dans le Maine ne sera plus jamais la même. Sept enfants font face à une horreur inimaginable qui apparaît sous plusieurs formes, et notamment “Grippe-sou”, un clown qui vit, chasse et tue dans les égouts de la ville. Des années plus tard, ces adultes qui ont survécu, sont assez courageux pour retourner à Derry et arrêter cette tuerie, et cette fois pour de bon. »

Les adaptations des livres Stephen King, avec plus ou moins de réussite, ne peuvent se compter sur les doigts d’une main, en voilà une autre : Ça est le film qui a perturbé une génération de personnes innocentes, traumatisée par les bouches d’égout et les clowns… Et si c’était en fait Grippe-sou ? Bien que vieillissant car réalisé avec moins de budget que le remake sorti en 2017, il ne laissera personne indifférent. Il est certain que vous ne regarderez plus ces personnages aux chaussures disproportionnées, au teint blafard et au nez rouge de la même manière. Parole de traumatisée !

Si le remake ne vaut pas l’original, nous vous conseillons néanmoins de le regarder pour vous faire votre avis. L’interprétation de Ça par Bill Skarsgård

*

La Dernière maison sur la gauche de Denis Iliadis (2009)

« La nuit où les Collinwood arrivent à leur maison de vacances au bord d’un lac isolé, leur fille Marie et sa copine Paige se font kidnapper et séquestrer par trois inconnus. »

À quoi seriez-vous prêts si une personne chère à votre cœur subissait des horreurs ? La Dernière maison sur la gauche, remake du film de Wes Craven (1972) (lui-même étant inspiré de La source, film suédois de Ingmar Bergman de 1960) est un perle du genre en ce qu’il a d’original. Photographie et lumières au rendez-vous, ce long-métrage tient le spectateur en haleine jusqu’à son final, accompagné par des personnages bien travaillés et attachants.

*

Suspiria de Dario Argento (1977)

« Suzy débarque à Fribourg pour suivre des cours dans une académie de danse. L’atmosphère du lieu, étrange et inquiétante, surprend la jeune fille. »

Du côté des réalisations italiennes, Suspiria est une expérience visuelle et sonore que tout amateur d’horreur devrait connaître. Le film a été pensé comme une œuvre à part entière. Ce n’est pas tant le scénario que le traitement de l’image, la lumière et la composition chromatique du film qui attrape le spectateur. Le maestro du cinéma d’horreur italien nous embarque en effet dans l’esthétique horrifique du Giallo, genre cinématographique qui mêle érotisme, thriller et polar né dans les années 60.

*

28 jours plus tard de Danny Boyle (2002)

« Quatre semaines après qu’un mystérieux virus incurable se soit répandu au Royaume-Uni, quelques survivants tentent de trouver un asile. »

Vous prendrez bien un peu zombie pour finir la sélection ? Entre film d’horreur et film de science-fiction post-apocalyptique, 28 jours plus tard est l’un des meilleurs films zombiesques à ce jour. Et ce n’est pas exagéré. Rythmée par la musique du compositeur John Murphy qui vous plonge dans une ambiance tendue, l’histoire vous tient jusqu’à la dernière minute.

Petit bonus :

La rédaction ne peut que vous conseiller de regarder la série The Haunting Hill House si ce n’est pas encore déjà fait. Adaptation du roman La Maison hantée de Shirley Jackson, la série conte l’histoire de cinq frères et sœurs qui ont grandi dans la maison hantée la plus célèbre des États-Unis. Une merveille du monde horrifique tout simplement !

Et vous, quel est votre film d’horreur préféré ?