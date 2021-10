LUI LE FILM BRETON DE GUILLAUME CANET EN SALLE

Le film Lui de Guillaume Canet sortira en salle le 27 octobre 2021.

Le septième long métrage de Guillaume Canet, « Lui », produit par Trésor Films et tourné en Bretagne fin 2020, sortira en salle le 27 octobre.

Guillaume Canet réalise avec « Lui », qu’il a également écrit, son septième long métrage, réunissant un casting impressionnant sur les côtes bretonnes. Le film a en effet entièrement été tourné à Belle-Ile-en-Mer, à Sauzon (cimetière, port), Locmaria (Pointe d’Arzic notamment le sémaphore, plage du Port Blanc) et Le Palais (port), en septembre et octobre 2020.

Synopsis : Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et enfants, pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix.

Avec Guillaume Canet, Virginie Efira, Mathieu Kassovitz, Laetitia Casta, Nathalie Baye, Patrick Chesnais, Gilles Cohen…

Des technicien.ne.s (casting, repéreuse, régisseur adjoint, électricien, machiniste…), prestataires (drônes, véhicules, cantine, hébergement…) et comédien.ne.s breton.ne.s ont participé au tournage.

Soutenu par Bretagne Cinéma, le film a reçu l’aide financière de la Région Bretagne (en partenariat avec le CNC) et l’accompagnement personnalisé de l’Accueil des tournages.

Guillaume Canet a écrit ce scénario durant le premier confinement, en trois semaines seulement. Le personnage et l’intrigue se sont construits petit à petit sous sa plume, alors qu’il écrivait « d’un trait, sans véritable réflexion, sans logique« . C’est après en avoir lu des passages à Marion Cotillard que Guillaume Canet a décidé, déjà bien avancé dans son écriture, d’en faire un film, qui a été tourné en quatre semaines seulement.

« Je l’ai finalement trouvée [la maison que je cherchais] à Belle-Ile-en Mer : c’était un sémaphore à flanc de falaise, à la fois magnifique et inquiétant. L’ambiguïté de l’île me plaisait : aride, tumultueuse et dangereuse d’un côté ; douce et à l’abri du vent, de l’autre ».

Produit par Trésor Films, le film est coproduit par Pathé Films, Caneo et Artémis Productions. Il est distribué par Pathé.

Guillaume Canet signe ici son septième long métrage, après « Mon idole » (2002), « Ne le dis à personne » (2006), « Les Petits mouchoirs » (2010), « Blood Ties » (2013), « Rock’n’Roll » (2017) et « Nous finirons ensemble » (2019). Son film « Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu » devrait lui sortir au cinéma en 2022.