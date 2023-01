Vannes. Philippe Lacheau présentera Alibi.com 2 au Cinéville le 22 janvier

Le 8 février sortira sur les écrans le film Alibi.com 2 réalisé par Philippe Lacheau. D’ores et déjà, l’équipe du film annonce sa présence au Cinéville de Vannes, dimanche 22 janvier 2023. Après la diffusion du film à 16 h 30, le public pourra échanger avec le réalisateur et les acteurs présents.

La bande à Fifi est de retour sur grand écran. Après le succès du premier volet en 2017, Philippe Lacheau a tourné la suite d’Alibi.com. On y retrouve les acolytes du réalisateur français : Julien Arruti, Tarek Boudali, Élodie Foltran, Nathalie Baye et Didier Bourdon.

Dans le premier film Alibi.com, Philippe Lacheau, réalisateur mais aussi acteur, incarnait Grégory, responsable d’une agence chargée de créer de toutes pièces des alibis à ses clients pour lesquels il élaborait des stratagèmes et des mises en scène imparables pour couvrir ses clients. Mais la situation était devenue très compliquée, car le jeune homme était tombé amoureux de Flo, dont le père avait eu justement recours en secret aux services d’Alibi.com afin de couvrir ses aventures extraconjugales.

En 2017, Alibi.com avait réuni 3,6 millions de spectateurs en France.

Dans le second film Alibi.com 2, Grégory a fermé son agence. Il a promis à Flo, dont il est toujours amoureux, qu’il ne lui mentirait plus jamais. La nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille ! Mais plus pour longtemps, puisqu’il se décide à demander Flo en mariage. Greg se retrouve au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. Cependant, entre son père escroc notoire et sa mère ancienne actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union avec Flo et les relations avec ses futurs beaux-parents. Il n’a donc pas d’autre choix que d’ouvrir à nouveau son agence avec ses anciens complices pour un ultime alibi : il doit se trouver un couple de faux parents pour le jour de la noce qui devront être plus présentables que les siens.

Pour le tournage de ce second volet, Philippe Lacheau a fait appel une nouvelle fois à Didier Bourdon et Nathalie Baye. Ils sont rejoints au casting par d’autres grands noms du cinéma français : Gérard Jugnot et Arielle Dombasle (les parents du futur marié), Alexandra Lamy, Reem Kherici et Gad Elmaleh.

Doté d’un budget de 15 millions d’euros, le tournage du film a commencé en mai 2022. Il s’est étalé sur dix semaines à Paris et dans ses environs. Quelques scènes ont été également tournées au Maroc.

Alibi.com 2 sera présentée en avant-première hors-compétition à la 26e édition du Festival du film de comédie de l’Alpe d’Huez du lundi 16 au dimanche 22 janvier. La présidente du jury sera Karin Viard. Alibi.com 2 fera office de film d’ouverture.

Le film Alibi.com 2 sortira en salles le 8 février 2023.

Une première bande-annonce a été dévoilée lundi 12 décembre 2022.

Philippe Lacheau, son parcours :

L’acteur, réalisateur, scénariste et animateur français est né le 25 juin 1980 à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Il débute en qualité d’animateur pour la chaîne Fun TV. Il coanime avec Audrey Sarrat, l’émission Total Fun pendant une saison. Il se retrouve ensuite aux commandes de Pour le meilleur et pour le fun. Le grand public le découvre en2005 quand il intègre l’équipe du Grand Journal de Michel Denisot avec sa troupe La Bande à Fifi. Chaque jour, il souhaite l’anniversaire d’une personne connue de façon décalée. En 2008 avec sa troupe, il crée son premier spectacle : Qui a tué le mort ? En 2009, Philippe Lacheau se lance dans le cinéma. Il débute dans L’Arnacoeur, une comédie romantique (sortie en 2010) de Pascal Chaumeil avec à ses côtés Vanessa Paradis et Romain Duris. Il incarne un petit-ami goujat.

En 2013, il coécrit le scénario de Paris à tout prix, dans lequel il est acteur également jouant Firmin. Accompagné de Nicolas Benamou, superviseur de la mise en scène de Paris à tout prix, il coréalise en 2014 son premier long-métrage Babysitting. Il est Franck et l’acteur principal de cette comédie déjantée, dont il signe également le scénario et les dialogues. C’est le succès avec 2,3 millions d’entrées en France. La suite sort l’année suivante et se déroule, cette fois, au Brésil. Avec ces deux succès, Philippe Lacheau devient un visage incontournable de la comédie populaire française. Il s’entoure de ses anciens camarades de La Bande à Fifi, Tarek Boudali et Julien Arruti, ainsi que d’Elodie Fontan sa compagne dans la vie. En 2017 avec Alibi.com, le réalisateur et acteur s’offre le luxe de s’entourer de seconds rôles prestigieux, campés par Nathalie Baye, Didier Bourdon, Michèle Laroque ou encore Kad Merad.

Fort de ses précédents succès, Philippe Lacheau s’attelle ensuite à un long-métrage des plus ambitieux : Nicky Larson et le parfum de Cupidon, une comédie d’action adaptée du manga culte. Il est réalisateur, scénariste et joue le rôle du célèbre détective privé amateur de jolies filles. Mais ce projet d’envergure ne rencontre pas le succès escompté ! Avec seulement 1,6 million de spectateurs en salles à sa sortie en 2019, il s’agit du plus faible nombre d’entrées de la filmographie du réalisateur.

En 2022, Philippe Lacheau réitère dans la comédie d’action avec Super-héros malgré lui. Il y incarne cette fois un acteur de film de super-héros qui, suite à un accident de voiture, perd la mémoire et se prend pour un véritable justicier.

Philippe Lacheau et Julien Arruti

Le 28 janvier 2022, au Cinélac de Ploërmel : Philippe Lacheau et Julien Arruti

Au cours de la tournée de promotion de Super-héros malgré lui, dans tout le pays, Philippe Lacheau avait été surpris par l’accueil chaleureux des spectateurs lors des avant-premières du film. De nombreuses questions lui avaient été posées, notamment lors de son passage en compagnie de l’acteur Julien Arruti à Vannes et à Ploërmel (Morbihan) le 28 janvier 2022. Le réalisateur avait alors évoqué une suite possible de Nicky Larson 2. A suivre…

Elodie Fontan et Philippe Lachea

Elodie Fontan et Philippe Lacheau, un couple à l’écran comme dans la vie

Infos pratiques :

Retrouvez en avant-première le film Alibi.com 2, au Cinéville – Rue Aristide Boucicaut à Vannes, dimanche 22 janvier 2023 :

Séance à 16h30, suivie d’une rencontre avec Philippe Lacheau et l’équipe du tournage.