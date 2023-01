Festival Vrai de Vrai. Les étoiles à Rennes ou l’Année du Doc de retour à La Parcheminerie

Cette année, l’Année du Doc, c’est le grand retour de Vrai de Vrai (anciennement les Étoiles à Rennes) à la Parcheminerie du 3 au 5 février 2023. Découvrez 7 films documentaires contemporains et rencontrez leurs auteurs. Des montagnes japonaises, en passant par le désert algérien, jusqu’à la toundra russe : autant de territoires, de récits et de formes qui nous donnent à voir le monde autrement. Vrai de vrai, Unidivers est heureux d’être partenaire de ce doc-te événement !

PROGRAMMATION | LA SÉLECTION DE COMPTOIR DU DOC

VENDREDI 3 FÉVRIER

⦿ 18h00: « Table-ronde : Comment faire collectif entre auteur.trice.s ? »

État des lieux des différentes propositions mises en place par des collectifs en Bretagne et perspectives à venir autour du compagnonnage. Avec l’ARBRE (Auteurs-réalisateursen Bretagne), Films en Bretagne et le collectif Faire Meute.

⦿ 19h30 : Pot d’ouverture

⦿ 21h00 : AKEJI, LE SOUFFLE DE LA MONTAGNE de Mélanie Schaan et Corentin Leconte (France/2020/72min/VOSTFR)

Dans la vallée d’Himuro, au Japon, Akeji et Asako semblent avoir toujours vécu dans cet ermitage, parmi les animaux et les esprits de la nature. Saison après saison, Asako cueille des végétaux qu’elle transforme en pigments, Akeji prie et s’adonne à la peinture. Le cycle de la nature semble immuable. Et le temps des humains se fissure.

*Suivi d’une rencontre avec l’un des cinéastes

SAMEDI 4 FÉVRIER

⦿ 16h00 : LES MOTS DE LA FIN de Gaëlle Hardy et Agnès Lejeune (Belgique/2021/72min)

Un cabinet de consultation, dans un hôpital public, en Belgique. Un médecin y reçoit des hommes et des femmes, souvent accompagnés d’un proche. La plupart sont gravement malades et le savent. Dans le huis clos du cabinet de cette consultation singulière, ils construisent en quelque sorte avec le docteur Damas le scénario de leur propre mort. Une leçon de vie et d’humanisme.

*Suivi d’une rencontre avec la cinéaste Agnès Lejeune et le Dr. François Damas, le protagoniste du film.

⦿ 18h00 : L’HYPOTHÈSE DE ZIMOV de Denis Sneguirev (France/2021/91min/VOSTR)

Au-delà du cercle polaire, deux scientifiques russes, Serguei Zimov et son fils Nikita, mènent depuis vingt-deux ans une expérience unique et à taille réelle : le Pleistocène Park. Au milieu de la taïga sibérienne, ils veulent restaurer l’ancien écosystème de l’âge de glace pour sauver la planète d’une catastrophe annoncée, la fonte du permafrost. Ce sol gelé retient des millions de tonnes de méthane qui, en se libérant, accélèrent le réchauffement climatique. Selon l’hypothèse révolutionnaire des Zimov, une réintroduction des grands herbivores en Sibérie pourrait ralentir le phénomène.

*Séance suivie d’une rencontre avec le cinéaste Denis Sneguirev.

⦿ 21h00 : RETOURS À REIMS [FRAGMENTS] de Jean-Gabriel Périot (France/2021/83min)

À travers le remarquable texte de Didier Eribon lu par Adèle Haenel, Retour à Reims [Fragments] raconte l’histoire douloureuse du monde ouvrier français, du début des années 1950 à aujourd’hui. Un foisonnant montage d’archives reliant l’intime au collectif.

*Suivi d’une rencontre avec Emmanuelle Koenig, documentaliste du film

DIMANCHE 5 FÉVRIER

⦿ 12h00: Brunch avec l’ARBRE

Moment de rencontre convivial avec les adhérents de l’ARBRE et les invités ! En accès livre dans la limite des places disponibles. Réservations: lesetoiles@comptoirdudoc.org

⦿ 14h00 : 1996, HOLD-UP À MOSCOU de Madeleine Leroyer (France/2021/50min/VOSTFR)

En 1996, Boris Eltsine, malade et détesté, brigue un second mandat à la présidence de la Fédération de Russie. Face à lui, Guennadi Ziouganov, un candidat communiste porté aux nues par les oubliés de la transition post-soviétique. Crédité en début de course d’à peine 3 % des intentions de vote, Eltsine parvient contre toute attente à se faire réélire avec près de 54 % des voix. Comment a-t-il pu gagner cette bataille que tous pensaient perdue d’avance ?

*Suivi d’une conversation avec Madeleine Leroyer autour de son film et de sa pratique documentaire, animée par Films en Bretagne.

⦿ 16h30 : NOUS LA MANGERONS, C’EST LA MOINDRE DES CHOSES d’Elsa Maury (Belgique/2020/67min)

Nathalie est bergère dans le piémont cévenol. Elle aime son troupeau et chacune de ses brebis, qu’elle a vu naître et grandir. Elle s’interroge sans relâche sur la façon dont ses bêtes doivent mourir. Au fil de ses recherches, Nathalie apprend à les tuer avec attention et tendresse.

*Séance suivie d’une rencontre avec la cinéaste Elsa Maury.

⦿ 18h30 : 143 RUE DU DÉSERT de Hassen Ferhani (Algérie, France/2019/104min/VOSTFR)

Malika, septuagénaire sans enfants ni parents, tient depuis une trentaine d’années une buvette le long de la Nationale 1, la plus longue route du continent africain, qui relie Alger à Tamanrasset. Seule dans cette bicoque de ciment, en plein désert, elle accueille les voyageurs de passage, des êtres en errance, dont beaucoup d’habitués, routiers pour la plupart. Malika leur offre thé, café, cigarettes et, parfois, une omelette. Elle écoute les histoires d’une clientèle presque exclusivement masculine, et leurs rêves.

INFORMATIONS

La Parcheminerie, 23 rue de La Parcheminerie, 35000 Rennes.

Accès métro, bus et vélo STAR arrêts République et La Criée

Séances gratuites.

Accessible pour les personnes à mobilité réduite.