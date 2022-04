NANTES. UP!, LE FESTIVAL QUI CÉLÈBRE LA JEUNESSE D’AUJOURD’HUI

Le Festival UP! est de retour à Nantes pour dix évènements incontournables du 1er au 8 avril. Créé en 2016 par la scène conventionnée La Soufflerie, ce festival « pluridisciplinaire tourné vers la vitalité de la jeunesse d’aujourd’hui » prévoit des concerts, spectacles, projections, open mic, rencontres ou encore débats.

Rendez-vous du 1er au 8 avril pour dix évènements incontournables dans le cadre de la nouvelle édition du Festival UP ! Créé en 2016 par la scène conventionnée la Soufflerie, ce festival « pluridisciplinaire tourné vers la vitalité de la jeunesse d’aujourd’hui » se déroulera pour la première fois le temps d’une semaine, les anciennes éditions ayant eu lieu sous la forme de temps forts de trois jours sous la forme d’un « focus » dans la saison, tourné vers les questions de l’adolescence et de la jeune création. Avec l’arrivée de la nouvelle direction de Cyril Jollard en 2019 à la Soufflerie, UP! est devenu un festival qui s’étend de 5 à 10 jours en fonction des années. En 2022 et sous ce nouveau format, UP! investira différents lieux tels La BarakaSon, l’Auditorium ou encore le skatepark.

En créant ce festival, l’objectif de la Soufflerie était de porter un regard et donner à entendre la jeunesse d’aujourd’hui, en particulier les adolescents et les jeunes adultes, mais également de s’inscrire dans le quartier du Château de Rezé où est implantée la scène. Cette année, l’accent est mis sur la participation des femmes dans la création contemporaine, avec une grande majorité de rendez-vous de ou avec des femmes.

Vendredi 1er avril

En terrain libre

Dans le cadre du Festival du film documentaire de Rezé et en partenariat avec Forum Visages, UP ! vous propose de découvrir le documentaire En terrain libre réalisé par Corinne Sullivan, Delphine Moreau, Marie Famulicki. Rendez-vous le vendredi 1 avril 2022 à 20h à L’Auditorium de Rezé.

Synopsis

Elles ont entre 15 et 20 ans, elles font partie de l’équipe de l’équipe de foot du Red Star de Saint-Ouen. Nous suivons la partie qui se joue dans les tribunes, les vestiaires, les couloirs : celle de ces jeunes filles qui, du terrain de foot à leurs quartiers, cherchent leur place en tant que femmes. Elles jouent, chantent et mettent en scène leur trajectoire de “garçons manqués” et se racontent avec toute la liberté frondeuse qu’elles ont su conquérir.

©FilippoFabbri

INFOS

Vendredi 1 avril – 20h

Auditorium de Rezé – 2 Avenue de Bretagne, 44400 Rezé, France

Gratuit

Samedi 2 avril

Après-midi riding

Place aux sports de glisse avec un après-midi riding de 14 heures à 18 heures au skatepark de Rezé. Au programme, quatre heures de découverte des sports de glisse urbains. Démonstrations de skate et longboard dancing, sensibilisation au skate avec Azymute Skate Club, sensibilisation au longboard dancing avec le Salty clan, workshop de fabrication de planches avec l’atelier Bye Bye.

©AdrienRaschke

INFOS

Le samedi 02 avril 2022 – 14h à 18h

Skatepark de Rezé – Rue du Château de Rezé 44400 Rezé

Gratuit

Dès 7 ans

Planches et protections à disposition sur place.

Les Casseroles du Château de Rezé

Venez assister et participer à l’écoute active du podcast Casseroles développé par Zazie Tavitian. Pendant sept jours, la journaliste et productrice a rencontré les habitants du quartier du Château de Rezé afin de les interroger sur leurs habitudes alimentaires, pratiques et traditions culinaires.

INFOS

Samedi 02 avril 2022 – 11h30

Bar Brasserie de Château de Rezé – 1 place François Mitterrand 44400 Rezé

Gratuit

Que dit de nous notre assiette ?

Afin de continuer sur cette lancée gourmande, Ryoko Sekiguchi, Zazie Tavitian et Hélène Reglain animeront « Que dit de nous notre assiette ? ». Cet apéro-rencontre abordera le thème de l’alimention d’un point de vue original. En effet, il questionnera le lien « entre ce que nous mangeons et ce que nous sommes » ou encore la place de l’alimentation dans la construction de notre identité et de notre rapport au monde.

©SaraCervera

INFOS

Samedi 02 avril 2022 – 18h

Médiathèque Espace Diderot – 8 Pl. Lucien le Meut, 44400 Rezé

Gratuit sur inscription auprès de la Médiathèque

Mardi 5 avril

Jamais au paradis !

Les musicien·nes Lenparrot et Sarah Maison, le dessinateur Cyril Pedrosa et la comédienne et dramaturge Marion Le Nevet rendront hommage au Saint-Père de la pop Burt Bacharach lors d’un spectacle musical autour du thème de l’amour, prédominant dans le genre de la pop. Véritable dialogue musical, Jamais au paradis ! «prend à bras le corps des sujets éminemment politiques et contemporains tels que les relations hommes-femmes, la définition ou non de chacun en fonction de son genre et de sa sexualité, la manière dont la jeunesse interroge ces modèles ».

INFOS

Mardi 05 avril 2022 – 20h

Théâtre (Le) – Rezé Rue Guy Le Lan 44400 Rezé

Sans la carte : Plein 16€ | Réduit 12€

Avec la carte : Plein 12€ | Réduit 8€

Mercredi 6 avril

Dot Singer Party

Le mercredi 6 avril, La Barakason accueillera la Dot Singer Party, une soirée de concerts organisée et programmée par des lycéens dans le cadre du projet Do It Yourself (DIY). Ce dernier, annuellement mené par la Soufflerie et les lycées Jean-Perrin et Louis-Jacques Goussier depuis 2016 a pour objectif de permettre à un groupe de lycéen.n.es volontaires de construire un projet culturel autour des métiers du spectacle.

INFOS

Mercredi 06 avril 2022 – 20h

La Barakason – Allée du Dauphiné 44400 Rezé

Gratuit

Vendredi 8 avril

TESSAE + OPEN MIC

©FrankieAllio

Deux moments pour une soirée riche en découvertes. En première partie de soirée, le collectif de rappeuses nantaises XXFLY et l’association rezéenne Magmatika co-animeront une session d’open mic à partir de 19 heures. À la suite de cette scène ouverte à tou.te.s celles et ceux qui désirent partager leur performance, la jeune rappeuse marseillaise Tessae prendra place sur la scène de La Barakason pour livrer en concert sa première mixtape « Saisons ». Découverte par le grand public lors du festival We Love Green et grâce à sa chanson Bling devenue virale sur les réseaux sociaux, la jeune artiste de 20 ans « chante avec la sensibilité et la détermination de celle qui a traversé bien des épreuves ».

INFOS

Vendredi 08 Avril 2022 – 19h00

La Barakason – Allée du Dauphiné 44400 Rezé

11 €

Gratuit pour les moins de 26 ans

