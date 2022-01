RENNES-PRAGUE. PROGRAMME DU FESTIVAL TRAVELLING 2022

Clair Obscur se réjouit de dérouler Travelling 2022, festival de cinéma de Rennes Métropole, du 1er au 8 février 2022 au cœur des salles obscures retrouvées ! En route vers Prague.

La 33e édition de Travelling se déroulera du 1er au 8 février 2022 et poursuivra son exploration urbaine sur les terres du Septième Art, avec pour objectif constant de témoigner de la diversité du cinéma et des dialogues fertiles qu’il entretient avec les autres arts.

Lumineuse, multiculturelle, onirique et inspirante, Prague est de toutes les époques cinématographiques ! Travelling vous conduira également vers d’autres territoires de l’image à travers ses diverses sections et ses créations.

Prague et le cinéma tchèque

Au-delà de sa compétition de courts métrages francophones, la section phare Urba[ciné] consacrera le cœur de sa programmation au cinéma tchèque et à l’imaginaire cinématographique de la ville de Prague.

Lumineuse, multiculturelle, onirique et inspirante, Prague est de toutes les époques cinématographiques. Par son charme, son architecture ancienne intacte, son emplacement au cœur de l’Europe Centrale, l’une des plus belles villes d’Europe a su s’imposer comme un haut lieu de tournage mondial. Quant au cinéma tchèque, il a su ouvrir dans les années 1960 des portes singulières et inventives. Une attention particulière sera portée à la création cinématographique contemporaine ainsi qu’à la Nouvelle Vague tchèque (Miloš Forman, Jiří Menzel, Věra Chytilová…), à la croisée des formes et des époques.

Tour à tour enfantin ou dénonciateur, le cinéma d’animation tchèque est une référence internationale : l’utilisation d’une vaste palette de techniques poétiques a nourri nos imaginaires. À côté de sa compétition de courts métrages internationale, Junior, la section jeune public du festival, s’en fera l’écho auprès des plus jeunes et de leurs parents.

CONTACT Clair Obscur 5 rue de Lorraine à Rennes.

Les tarifs : l’accessibilité à la culture pour toutes et tous est un des enjeux prioritaires de l’association. Le festival propose donc de nombreux tarifs préférentiels et met a disposition des cagnottes solidaires.

Tarif plein 7€. Tarif réduit* 4€ Tarif Sortir ! 2,5€ Carnet 5/10 places (non nominatives) 25€ / 40€ Pass Festival 45€ Pass Jeune 15€ Tarif ciné-concert 9€/5€ *(-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA…).

Les bénévoles de travelling (Facebook Travelling Rennes)

Pour rejoindre les bénévoles de travelling Rennes