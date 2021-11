RENNES. TRAVELLING 2022 VOUS DONNE RENDEZ-VOUS EN SALLE

Depuis ses débuts, le festival de cinéma Travelling de Rennes célèbre la porosité des frontières entre le cinéma et la musique, deux arts à l’attraction inévitablement créatrice. Du 1er au 8 février 2022, le festival proposera deux créations de ciné-concerts.

© L’Atelier du Bourg – Anthony Folliard

Sayat Nova par Jonathan Seilman, Alice Dourlen et Paul Loiseau

Pour cette nouvelle création, les musiciens Jonathan Seilman, Alice Dourlen, et Paul Loiseau s’emparent du film surréaliste soviétique, Sayat Nova de Sergueï Paradjanov. Quasi muette, cette œuvre cinématographique, série de plusieurs tableaux, se prête tout-à-fait au jeu du ciné-concert et à la réinterprétation musicale. « La peinture est muette, mes films aussi », dit Paradjanov.

Pour construire ce projet visuel et sonore, le créateur son nantais Jonathan Seilman s’entoure de l’artiste visuelle Alice Dourlen (également connue pour ses expérimentations sonores sous le nom Chicaloyoh) et le musicien du trio La Terre Tremble !!!, Paul Loiseau.

Sayat Nova de Sergueï Paradjanov

URSS, 1968, 1h15

Co-production Murailles Music, Clair Obscur / festival Travelling, le Lieu Unique et le Jardin moderne

Sam. 5 fév. 20h au Tambour / Université Rennes 2

Billetterie : Clair Obscur – 5€ – Accessible avec le Pass festival

Sayat Nova de Sergueï Paradjanov, 1968

Les Lèvres rouges par Barði Jóhannson

Restauré l’an passé par le distributeur Malavida, Les Lèvres rouges réinvente le mythe de la comtesse Elisabeth Bathory. Valérie et Stefan, immobilisés à Ostende, séjournent dans un vaste hôtel désert en cette morte-saison. Le couple fait alors la connaissance de l’inquiétante comtesse Bathory et de sa protégée Ilona, ténébreuses créatures de la nuit.

Du fantastique au féminin, une comtesse vampire interprétée par la divine Delphine Seyrig, de l’érotisme, de l’ésotérisme, du sang, des larmes et la plage d’Ostende désertée, le tout accompagné d’une mise en son de l’islandais Barði Jóhannsson.

Les Lèvres rouges de Harry Kümel

France / Belgique, 1971, 1h36

Dim. 6 fév. 16h au Théâtre national de Bretagne

Billetterie : TNB – tarifs TNB

Film Les Lèvres rouges d’Harry Kümel, 1971

Oggy et les cafards par Saro et Alexinho

Depuis la nuit des temps, deux forces s’affrontent en un combat perpétuel, total et sans pitié. Un combat dont nous ne soupçonnions pas l’existence malgré sa férocité. Ce choc de titans, cette lutte ancestrale, cette bataille qui perdure à travers les âges, ce n’est pas celle du bien contre le mal… C’est celle d’Oggy contre les cafards !

Toujours en quête de nouveaux défis, les deux champions de Beatbox et Beatbox-Loopstation s’essayent au doublage et à la réinterprétation de cartoons. Grâce à leurs forte expériences dans le beatboxing, ils vous proposent un voyage inédit, tout en musique, bruitages de bouche et humour à travers les époques du monde d’Oggy. Un rendez-vous tout public qui saura ravir les amateurs de films comme de musique.

Oggy et les cafards de Olivier Jean-Marie

France, 2013, 1h20

Lun. 7 fév. 18h15 au Liberté // l’étage – Gratuit

Oggy et les cafards, Olivier Jean-Marie, 2013

Le festival offrira également trois autres rendez-vous grands publics entre image et musique :

Ciné-concert Le Golem par Forever Pavot

Prague au XVIe siècle, l’empereur Rodolphe II cantonne les juifs dans des ghettos pendant qu’il se complaît dans la ville avec sa cour. Le Golem, gigantesque homme d’argile, prend vie lorsque le « mot de vie » est placé en son sein par un rabbin afin de venir en aide au peuple juif.

Ce chef-d’œuvre du cinéma expressionniste a inspiré à Émile Sornin (Forever Pavot), musicien touche-à-tout, bidouilleur hors pair et amateur de cinéma fantastique,

une combinaison de sons synthétiques et bruitistes mélangés à des sons plus classiques tels que le piano et l’orgue.

Le Golem de Carl Boese et Paul Wegener

Allemagne, 1920, 1h25

Jeu. 3 fév. 20h à l’Antipode

Billetterie : Clair Obscur – 9€ – Accessible avec le Pass festival, sur réservation

Récit-concert Le Festin de Babette par Bumpkin Island et Arnaud Stephan

Bumpkin Island (pop-rock nordique) et le comédien et metteur en scène Arnaud Stephan se réunissent pour créer une lecture musicale de la nouvelle Le Festin de Babette de Karen Blixen, récit qui entremêle les arts, la cuisine évidemment, mais aussi la musique et le chant.

L’univers musical de Bumpkin Island apporte une dimension épurée et nostalgique. La singularité de leurs créations sonores – équilibres maîtrisés de guitares et claviers, voix envoûtantes et envolées de cuivre – et l’habitude du groupe de composer collectivement, ont permis d’imaginer ce spectacle musical.

Récit-concert suivi d’une dégustation et de la projection du film Le Festin de Babette de Gabriel Axel (France, 1987, 1h42)

En partenariat avec Patchrock / Les Embellies

Dim. 6 fév. 17h30 aux Champs Libres

Billetterie : récit-concert gratuit

Ciné-concert jeune public La Petite Taupe par Ollivier Leroy et Pierre-Yves Prothais

La Petite Taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux animaux. Sa curiosité et sa joie de vivre l’entraînent dans des aventures rocambolesques aux côtés de ses amis.

Au programme :

République tchèque,

1965>1975, animation, 35’

La Petite Taupe et la fusée (1965) ;

La Petite Taupe et le parapluie (1971) ;

La Petite Taupe et la musique (1974) ;

La Petite Taupe et le désert (1975).

Entre world music, rock et classique, Ollivier Leroy et Pierre-Yves Prothais créent un univers à base de percussions, harmonium et voix. De la composition aux bruitages, ils enrichissent l’image d’ambiances musicales contemporaines pour raconter les aventures de la Petite Taupe.

Lun. 7 fév. 10h30 & 16h30 au Tambour / université Rennes 2

Billetterie : Clair Obscur – 5€ – Accessible avec le Pass Festival, sur réservation.

*

L’Étage du Liberté : Cœur du festival

Le QG du festival Travelling est situé en plein cœur de Rennes, à L’Étage du Liberté,

transfiguré par les collectifs Zarmine et Vitrine en cours. L’équipe du festival vous invite à y découvrir des concerts, à assister à des masters class ou encore à profiter de la petite restauration proposée tout au long de la journée.

Site Travelling 2022