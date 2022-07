Rennes. Le festival Texture compose entre performances, expositions et musiques live

Après deux éditions annulées suite à la pandémie de Covid-19 , l’association est de retour pour la nouvelle édition du Texture Festival. Avec une formule plus dense mais aussi plus accessible à toutes et tous, le festival à souhaité garder le même esprit, des événements conviviaux mêlant musique, arts et performances. Cette nouvelle édition se déroulera du mercredi 6 au dimanche 10 juillet 2022 à Rennes.

Afin de permettre au plus grand nombre d’y participer, six des neufs événements prévus seront gratuits ou à prix libre. Une attention toute particulière sera portée cette année sur l’accessibilité, l’éco-responsabilité, l’accueil et la sensibilisation auprès du public. Avec cette nouvelle édition, le collectif souhaite poursuivre son ancrage sur le territoire et proposer un moment d’évasion annuel pour les Rennais.es et devenir le deuxième festival d’envergure en juillet avec Quartier d’été.

Mercredi 6 juillet : Place de la Mairie

Martin Rose, co-fondateur de Texture et graphiste de profession, proposera une performance faite de collages de 14h à 17h place de la Mairie. Performance en partenariat avec Transat en Ville sur une programmation musicale de Dooinit Festival.

Martin Rose

Jeudi 7 juillet : The Roof

Do Joad (électro) et J-Zen (beatmaking) vous donne rendez-vous au Roof, 2 rue de l’Hôtel Dieu (accès métro Sainte-Anne) entre 18h et 22h. En parallèle, La Guish et Freya Clarke seront exposés. À noter que l’événement est gratuit.

Do Joad J-Zen Illustration par La Guish

Vendredi 8 juillet : Salle de la Cité

Paula Tape, Groove Boys Project, Pavane & Björn Gottschall vous donne rendez-vous pour une soirée house vendredi 8 juillet à la Salle de la Cité (accès métro Sainte-Anne) de 18h à 00h15. Côté performance, le scénographe Below est attendu. Tarif Early : 5,49€ / Tarif Regular : 9,49€.

Paula Tape Groove Boys Project Pavane & Björn Gottschall

Samedi 9 juillet : La Basse Cour

De 15h à 22h et à prix libre, ce sera Maybe Tonight, Miya et La Rennes des Voyous qui animeront La Basse Cour située Chemin Robert de Boron (Accès bus C6 arrêt Jules Maniez).

Maybe Tonight Miya La Rennes des Voyous

Samedi 9 juillet : Jardin 564

En parallèle de la soirée à La Basse Cour, une soirée gratuite au Jardin 564 aura lieu, situé très justement au 564 route de Sainte-Foix. La journée, placée sous le seau de l’éclectisme, sera animée par Brice Wayne, DJ Çapasse, La Barbo, Jorj ainsi que d’une performance de Graffitti Live de 14h à 22h.

Brice Wayne DJ Çapasse La Barbo

Samedi 9 Juillet : Parc de la Prévalaye

De 21h à 5h, vibrez toute la nuit au Parc de la Prévalaye grâce à deux scènes : la Groove Stage et la Rave Stage sur lesquelles viendront se produire une brochette d’artistes. Découvrez aussi tout au long de la soirée les happenings concoctés par The French Performance. Tarif Early : 23,49 € / tarif Regular : 27,54 € / tarif Last Chance : 30,60 €.

Dimanche 10 juillet : Parc des Bois et la parade en bâteau

Le festival vivra son dernier jour animé par le Texture Crew au parc des Gayeulles, de 14h à 20h pour quelques heures de musique en plein air. Enfin, la clôture sera assurée par Nemour et Lalzin à partir de 19h aux P’tits Bateaux sur le Canal Saint-Martin pour une soirée house et techno (payant).

Nemour Lalzin

Festival Texture à Rennes du mercredi 6 juillet au dimanche 10 juillet 2022

BILLETTERIE & TARIFS

SHOTGUN

Early : 23,49 €

Regular : 27,54 €

Last chance : 30,60 €



PASS CULTURE

Early : 23,49 €

Regular : 27,54 €

Last chance : 30,60 €



PASS DEUX JOURS SHOTGUN

Prix unique : 30,60 €

