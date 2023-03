Le Relecq-Kerhuon. Regardez donc le programme du festival Sell’ta

La 2e édition de Sell’ta ! aura lieu au Relecq-Kerhuon (Finistère) le 5 mars 2023. Ce festival de littérature, cinéma et photographie a la particularité d’être bilingue français-breton. Cette année, il a pour thème principal « La BD est-elle innocente ? »

Le festival Sell’ta ! (« regarde donc » en breton), organisé par l’association Skolarn, s’adresse à la fois à un public francophone et bretonnant. L’objectif est de communiquer sur la présence d’auteurs au festival. Outre les auteurs et illustrateurs, nous invitons des libraires et des éditeurs locaux ; nos démarches visent à faire connaître les talents locaux, amener le public vers la lecture et créer des rencontres en milieu scolaire (de la maternelle au collège) et extrascolaire (dans les médiathèques).

Les activités proposées

Autour du livre : Rencontres d’auteurs de romans, poètes, scénaristes, illustrateurs de BD, séances de dédicaces… La quarantaine d’auteurs est principalement issue du bassin brestois et un peu plus largement (Morlaix, Quimper, Fouesnant…). Il y aura également une table ronde sur le thème principal du festival cette année : « la BD est-elle innocente ? » pour rebondir sur l’entrée de Catherine Meurisse à l’Académie des Beaux-arts en 2020, et en référence à une citation de Jean-Paul Sartre, « Il n’y a pas de littérature innocente ». La table ronde donnera la parole à Irène Frachon, Kris, Anne-Gaëlle Morizur, Gildas Java et Yan Le Gat.

Enfin, un atelier d’une heure et demie sera animé par Anne-Gaëlle Morizur sur le thème de la création complète d’une bande dessinée, à travers la BD Tara (thématique écologique) et la chaîne du livre. Pour enfants de 9 à 14 ans – 5€.

Autour de l’image :

Photo : dans la même salle que les auteurs, une photographe brestoise est également invitée à projeter ses œuvres sur grand écran ; cette année, nous invitons Antonia Vincent, photographe de rue, qui présentera ses photos de Brest en noir et blanc. Antonia fait également partie d’un collectif de photographes de rue brestois, Ar Staed, qui édite un Fanzine du même nom dont elle fera la promotion. Ce Fanzine contient aussi des textes d’auteurs comme Kris, Arnaud Le Goueflec et bien d’autres.

Dessins scientifiques d’Anna Duval-Guennoc, illustratrice pour le CNRS, mais également artiste aux multiples talents.

Cinéma : dans une salle dédiée, nous programmons la projection de 3 à 4 films à destination des jeunes publics, doublés en breton par l’association DIZALE, sous-titrés en français. Une convention sur trois ans a été établie entre DIZALE et le collège Diwan Penn-ar-bed du Relecq-Kerhuon pour former les élèves au doublage, avec intervention de professionnels et enregistrements en studio. Nous avons pour objectif de projeter le fruit de leur travail à Sell’ta ! dès que possible pour valoriser les collégiens et les impliquer dans l’évènement et son organisation.

Films diffusés : Zog (11h) – de 4 à 7 ans / Le Gruffalo et Le petit Gruffalo (14h) – pour tout âge / Le voyage dans la lune (16h) – de 6 à 12 ans

L’affiche

Cette année, Arnaud Michel, qui s’est lancé depuis peu à 100% dans la BD, a montré tout son talent (BD : scénariste et illustrateur de Becky Stillborn tome 1 ; et plus récemment L’extravagant Mr CAPRA). Arnaud sera bien sûr présent à Sell’ta !

C’est l’occasion de mettre le projecteur sur un illustrateur, et nous le ferons chaque année dorénavant.

Infos pratiques

Festival Sell’ta, 5 mars 2023. De 10h à 18h.

Salle de l’Astrolabe – Rue Vincent Jezequel

Salle municipale du Relecq-Kerhuon

Rue Jean-Zay, 29480 Le Relecq-Kerhuon

Entrée : 2€, gratuit pour les moins de 16 ans.

Séance de cinéma : 3€, 2€ pour les moins de 16 ans.

Retrouvez toute la programmation sur le site web