RENNES. PASS’BREIZH HONORE LA CULTURE BRETONNE

Du 30 mars au 2 avril 2021 s’est tenue la première édition de Pâss’Breizh, un festival organisé par des étudiant.e.s, dont le but est de promouvoir la culture bretonne et les cultures minoritaires auprès des jeunes. Pâss’Breizh est né suite à une réflexion commune portant sur les contraintes liées à la crise sanitaire que nous traversons depuis près de deux ans. Ce festival est issu de l’évènement Fest’n Breizh qui aurait dû fêter sa 13e édition l’année dernière. Devant l’impossibilité de proposer la soirée fest-noz habituelle, les organisateurs ont souhaité proposer un nouveau format sous un nouveau nom afin de permettre aux deux évènements de coexister et de se compléter dans le futur. Malgré ces changements, les objectifs restent les mêmes.

Le nom du festival Pâss’Breizh, est composé de deux mots : “Pâssaije/pâsser” qui vient du gallo et signifie transmettre et “Breizh” qui signifie Bretagne en breton. A travers ce nom, une volonté de témoigner de l’existence et de l’utilisation des langues bretonnes, du lien qui existe entre les différences culturelles bretonnes, mais aussi de la transmission des traditions et de leur actualisation. Le nouveau format que proposé repose sur une exposition accessible toute la semaine du 7 au 13 mars, ainsi qu’une soirée de clôture avec un bal/fest-noz au Parquet de Bal le jeudi 10 mars 2022. De nombreux ateliers auront également lieu durant le festival.

©Jean-Maurice Colombel

Le but de ce projet est de montrer une culture bretonne vivante, qui s’actualise et qui reste accessible à tous. Rennes est une ville étudiante, chaque année de nombreux et nombreuses jeunes viennent de toute la France pour se former. La culture locale leur est inconnue et l’idée qu’ils s’en font repose souvent sur des préjugés. Pâss’Breizh est, pour eux et pour elles, l’occasion de découvrir cette culture gratuitement. Cet évènement est également un lieu de rencontre avec les cultures minoritaires présentes sur le territoire et les différentes pratiques artistiques. Il se veut ouvert à tout le monde par sa gratuité et son ouverture culturelle. Pâss’Breizh offre à tous.t.es une occasion de découvrir les cultures locales dans une ambiance conviviale et tolérante, tout en répondant aux attentes du jeune public grâce à une programmation mêlant arts contemporains et musiques traditionnelles.

La place de la femme dans les minorités culturelles

À travers ce projet, l’idée est d’offrir une expérience de découverte culturelle au public. Cette année, le festival désire mettre en avant les femmes quels que soient leurs âges et leurs origines. Pour cela, il y aura l’intervention d’un duo de jeunes chanteuses bretonnes, Diridollou/Lavigne, et une exposition d’oeuvres de jeunes artistes mettant en avant la femme dans sa globalité. Une conférence aura également lieu le premier jour du festival avec différent.es intervenant.es comme Sterenn Toscer ou Clément Le Goff.

©Jean-Maurice Colombel

Montrer une Bretagne vivante

Le souhait principal est que le public, notamment les jeunes, voient à travers l’exposition et la musique combien cette culture est vivante et moderne. La jeunesse recevra l’héritage de la culture bretonne et continuera de la faire vivre si elle le souhaite, à travers ses propres pratiques. C’est pour cette raison que le festival encourage les pratiques des futurs acteurs et actrices de la culture locale en proposant cette année la participation de jeunes artistes.

Pour la soirée de clôture, le choix s’est porté vers des groupes composés de femmes et d’hommes. De jeunes artistes ont également accepté d’exposer leurs oeuvres pendant l’exposition.

Encourager la création

À travers les expositions, le festival encourage la création en proposant différents formats artistiques comme du design textile et des photographies.

Concernant les nouveaux musiciens et musiciennes qui demandent à être connu.e.s, ils/elles sont les bienvenus. En effet, Pâss’Breizh peut faire office de tremplin pour des jeunes groupes de la scène bretonne voulant se produire. C’est le cas du groupe Tigañ cette année, un jeune trio de musique à danser de Bretagne.

Faciliter l’accès aux événements culturels

Cette année, organisateurs désirent organiser Pâss’Breizh dans différents lieux culturels tels que le Mod Koz, à la Ferme de la Harpe au sein des locaux du Cercle Celtique de Rennes, au Parquet de Bal, … Accessible par le bus et le métro, ces endroits permettent à tous.t.es d’accéder facilement au festival. L’objectif est de toucher un nouveau public jeune en allant là où les étudiant.e.s se trouvent.

©Jean-Maurice Colombel

Un espace d’apprentissage

De jeunes musiciens et musiciennes sont programmé.es pour Pâss’Breizh. Cet événement leur permet de jouer et d’acquérir de l’expérience grâce à la soirée de clôture au Parquet de Bal. De plus, une table-ronde aura lieu la première journée du festival, lors de laquelle des musicien.n.es auront l’occasion de confronter leur expérience devant une audience. Aussi, l’exposition est pour les jeunes artistes une opportunité de montrer leur oeuvre. Pour certaines d’entre elles, ce sera leur première exposition. Aussi, une soirée chants et contes est prévue, ce qui peut être une première prise de parole en public.

Bénévolat

Toute l’organisation du projet est conduite par des étudiant.e.s bénévoles des deux campus Rennes 1 et Rennes 2. Ces réunions sont d’ailleurs ouvertes à tous les étudiant.es intéressé.es. ainsi que le groupe de travail constitué de personnes n’étant plus en études comme la responsable du projet, Maria MALARDE.

Prendre part à l’organisation de Pâss’Breizh permet également d’acquérir des compétences dans différents domaines, comme la gestion, la communication ou la médiation. C’est ici l’occasion de s’initier au travail d’équipe, une compétence valorisante pour des projets futurs. C’est aussi un moyen de faire découvrir aux jeunes le bénévolat et l’engagement associatif.

Rencontre intergénérationnelle

Durant les différents ateliers proposés, comme la broderie, la soirée contes et chants où encore la soirée de clôture, plusieurs générations pourront se côtoyer. Une belle occasion de transmettre.

Les associations organisatrices

Ce festival est organisé essentiellement par des jeunes faisant partie de diverses associations rennaises s’inscrivant dans une dynamique étudiante. Le Cercle Celtique de Rennes accompagne ce collectif et permet aux jeunes organisateurs et organisatrices de bénéficier de conseils de professionnel.les et d’un accompagnement de qualité.

L’association Kejadenn

L’association Kejadenn est située sur le campus de Villejean et est principalement composée d’étudiant.es faisant partie du cursus d’Études Celtiques. Elle réunit les personnes qui parlent et/ou apprennent le breton à la faculté de Rennes 2. L’association organise des veillées et des fest-noz pour faire vivre la langue au quotidien et en dehors du milieu scolaire. Les membres de l’association souhaitent agir dans l’enceinte de la faculté mais aussi en dehors, en parlant avec les bretonnant.es débutant.es ainsi qu’avec les personnes qui n’ont pas pratiqué depuis longtemps. Son rôle dans le projet est de participer à l’organisation du festival. En particulier en ce qui concerne le choix des costumes et la documentation de l’exposition.

Le Cercle Celtique de Rennes

L’association du Cercle Celtique de Rennes a pour but d’assurer la promotion de la culture bretonne sous toutes ses formes. Cela passe par la formation et la transmission (activités autour de la langue, la danse, la musique, la broderie, le patrimoine oral, …), la promotion et le soutien à la culture (animations périscolaires, séjours de vacances en langue bretonne …) et la diffusion de la langue bretonne par des événements comme Sevenadur (“Culture” en breton) qui propose des concerts, des ateliers, des conférences, des stages, des jeux, de la broderie, … Le Cercle Celtique apporte au projet une expertise culturelle, organisationnelle, juridique, administrative et financière.

Les partenaires

Durant les douze éditions précédentes, Fest’n Breizh a développé des partenariats avec différents organismes qui apportent au projet une diversité dans les pratiques artistiques. Dans le cadre de Pâss’Breizh, ces partenariats ont été conservés. Les partenaires financiers, quant à eux, permettent au projet de vivre et de se reconduire chaque année. Une attention particulière à été portée à la prise en compte des avis de tous afin d’améliorer le projet.

Le tissu associatif

Ce projet lie une association de Rennes 2, Kejadenn, mais aussi le Cercle Celtique de Rennes, organisateur des rencontres Sevenadur dans lesquelles s’insérait Fest’n Breizh auparavant. La rencontre entre ces associations est à l’origine d’un rassemblement de savoirs et de compétences différents : apprendre à des jeunes à monter un dossier de projet et de subventions, le défendre, organiser une action de la création à l’évaluation, mobiliser des bénévoles, avoir des responsabilités… Les associations choisissent ensemble la programmation, la réalisation de l’affiche, la promotion de l’événement.

La Ville de Rennes

La Ville de Rennes encourage les initiatives étudiantes. Leur soutien se traduit par une aide financière, la prise en charge dès la communication et surtout une aide précieuse au travers d’un accompagnement.

Les Universités de Rennes 1 et de Rennes 2

Les deux universités soutiennent le festival qui relie les étudiants de différents campus sur un projet commun. Le public se crée en grande partie grâce au bouche à oreille des étudiant.es organisateurs.trices faisant partie des deux universités.

PROGRAMMATION

Lundi 7 mars

Conférence et concert

Une discussion qui portera sur la place de la femme dans la musique traditionnelle bretonne. Avec une intervention de musicien.ne.s et de H/F Bretagne.

Mardi 8 mars

Veillée chantée et contée

Rencontre et échange des cultures lors du Mardi Chantrie au ModKoz, sur le thème des femmes pour l’occasion.

Mercredi 9 mars

Atelier broderie

Des adhérents du Cercle Celtique deRennes superviseront ce stage de broderie, accessible aux débutant.e.s.

Jeudi 10 mars

Fest-Noz/ Bal

Soirée de Clôture au Parquet de Bal à la ferme de la Harpe avec une soirée dansante !

Toute la semaine

Exposition

Un appel à projet a été lancé au près de jeunes artistes et a permis de recevoir de nombreuses propositions, photos, design textiles, peintures…