Malguénac Morbihan. Le Festival Arts des villes Arts des champs du 18 au 21 août

Le festival de Malguénac (56), Arts des villes, Arts des champs créé par l’association Polyculture investi le bourg de la petite ville pour dynamiser le mois d’août avec une programmation tournée autour du jazz ainsi que des ateliers, animations et expositions. Certains concerts sont gratuits. Il serait dommage de ne pas en profiter !

En 1998, des amis de Malguénac, passionnés de jazz et de musiques improvisées, ont eu l’idée d’organiser des manifestations artistiques dans leur commune. Ils créent l’association Polyculture, avec l’objectif d’initier et de développer divers projets culturels : concerts, projections de film, rencontres, repas chanté, etc.

Fort du succès des premiers événements qu’ils organisent et désirant réunir leurs propositions pluridisciplinaires sur plusieurs jours, ils créent très vite leur propre festival, Arts des villes Arts des champs, au mois d’août.

Le festival ne se cantonne pas à ses scènes principales et propose tout au long du week-end des concerts gratuits, ateliers de chant et de danse, fabrication d’instruments à base de matériaux recyclés, exposition à la Galerie Boulodrome par Les Bougeurs de nuit de Mellionnec et les artistes de « l’échoppe formidable » basée à Cléguerec.

Autant de propositions qui font du festival un véritable moment d’échanges et de découverte, une manifestation populaire, familiale (politique tarifaire adaptée), pluridisciplinaire (exposition, théâtre, arts de rue…) et citoyenne (démarche type écofestival, conférence citoyenne )…

Programmation

Jeudi 17 Août 2023 ISHKERO / BAPTISTE HERBIN / NICOLAS GARDEL / ONE SHOT (Rock) / LUDIVINE ISSAMBOURG Salle Resonance A Malguenac Malguenac (56)

Jeudi 17 Août 2023 19h30 HORLA Bal Monte Malguenac Malguenac (56)

Vendredi 18 Août 2023 SARAB (Saräb) / ANTONIO FARAO / AN’PAGAY / BILLY HART / IRA COLEMAN Salle Resonance A Malguenac Malguenac (56)

Vendredi 18 Août 2023 GERALD (GeRald) / LES NINOS FEROCES Bal Monte Malguenac Malguenac (56)

Samedi 19 Août 2023 AUSGANG (CASEY) / SELENE SAINT AIME Salle Resonance A Malguenac Malguenac (56)

Samedi 19 Août 2023 DYNAMITE SHAKERS / KAOLILA Bal Monte Malguenac