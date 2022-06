Morbihan. Le festival de hip hop La Rue Râle revient pour une 7e édition !

Durant 2 jours, le week-end du 24 et 25 juin, la petite commune d’Allaire (Morbihan) va résonner au rythme du hip-hop. Événement très apprécié par certains, ou à découvrir pour d’autres, le festival La Rue Râle, organisée par l’association Shake House invite depuis 7 ans des grands noms de la scène urbaine à venir se produire à la campagne.

Depuis quelques années, le hip-hop s’est largement étoffé, dispersé et multiplié. Il est riche et de nombreux territoires sont encore à explorer. Si la musique est l’élément porteur de ce projet, La Rue Râle est devenu, en sept années d’existence, un festival éclectique dont l’objectif est de démocratiser et de rendre accessible l’ensemble d’un mouvement culturel et artistique au public le plus large possible. Pour ce faire, direction la campagne bretonne !

Tous passionné.e.s par la culture urbaine et ses multiples représentations, les 30 membres de l’association Shake House ambitionnent en effet de promouvoir la culture hip-hop dans un cadre rural, et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de la commune de leur enfance. C’est chose faite avec le festival La Rue Râle puisque l’événement réunit chaque année plus d’un milliers de festivaliers.

Festival de hip hop Le Rue Râle, Allaire, édition 2021 © La Rue Râle

Faire la fête en toute sécurité

Consciente du danger dans les lieux festifs et voulant promouvoir un endroit bienveillant et safe pour tous et toutes, l’équipe engagée s’est formée auprès de l’asso Les Catherinettes dans le but de lutter contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) en milieu festif et a dressé une charte complète. Un protocole a été rédigé dans lequel sont stipulés les objectifs, la mise en place opérationnelle et la communication sur le sujet. « Il aborde plusieurs situations types qui peuvent arriver en milieu festif, les décisions prises et les étapes à suivre dans telle ou telle situation (insulte, attouchement, viol…) », renseigne Hugo, membre de l’association Shake House dans l’équipe communication, ainsi que du groupe de personnes référentes du « Safe Festival » . « L’idée est que les victimes soient davantage prises en charge par l’équipe de prévention et les aggresseur.euse.s par l’équipe sécurité. »

Une réunion avec la police est par ailleurs prévue et l’asso compte contacter les urgences de Rennes. « On va leur demander de faire les tests nécessaires sur demande, car les tests ne sont pas toujours réalisés lorsque les gens sortent de soirée. Ils mettent des fois tout sur le dos d’une trop grosse consommation d’alcool ou autre (coma éthylique…). Souvent l’hypothèse que cette personne se soit faite droguée n’est pas envisagée et les drogues comme le GHB ne sont pas testées. »

Le dispositif aborde largement le critère des Violences Sexistes et Sexuelles, mais englobe aussi toutes formes de discrimination : racisme, transphobie, grossophobie, etc. La charte sera signée par tous les acteurs et actrices du festival en amont de l’événement. « L’année prochaine, l’idée serait de la faire signer lors de l’achat de la place sur internet, lors de la signature des contrats des artistes et des intervenants… », renseigne-t-il.

Une équipe de bénévoles et personnes référentes (public, bénévole et artistes-intervenants) sera dédiée à la prévention et à la gestion des comportements déviants sur le site du festival, en lien avec l’équipe de sécurité du festival et un numéro vert joignable 24h/24h sera mis à disposition et accroché un peu partout sur le site dans le but de signaler un comportement (agression, viol…) et demander de l’aide. Une communication dédiée a également été pensée et sera installée sur le site du festival, et diffusée sur les réseaux sociaux (charte en grand grand format à l’entrée, affiche du numéro vert sur site et camping, pictogrammes, infos diverses.) afin de sensibiliser et de limiter au mieux les risques.

Et, après le festival, une cellule joignable sera mise en place pour faire remonter des comportements qui auraient eu lieu, afin de jauger l’importance de ces comportements sur notre festival.

Festival de hip hop Le Rue Râle, Allaire, édition 2021 © La Rue Râle

Le Tremplin : l’événement dans l’événement

Chaque année, La Rue Râle promet une explosion artistique, musicale mais aussi des rencontres et des découvertes. Depuis 2015, le festival s’est imposé comme un événement phare de la région. Accueillant des artistes reconnus, le festival donne aussi sa chance aux artistes locaux grâce au “tremplin”, un projet et une initiative que l’association s’attache à porter.

Cette année, quatre groupes ou artistes vont se partager la scène du tremplin pour des sets démo le samedi après-midi. Ils tenteront de séduire le public ainsi qu’un jury de professionnels de la musique. Le ou les lauréats pourront se produire sur la grande scène de la prochaine édition du festival. Afin de soutenir la création et d’accompagner des jeunes groupes/artistes dans leur développement, l’association Shake House met en place un dispositif d’accompagnement dédié au·x vainqueur·s du tremplin jeunes talents du Festival La Rue Râle : production musicale, résidence scénique, booking, communication, etc.

Programmation

A2H

A2H est un auteur-compositeur-interprète français. Dans sa musique, il synthétise toutes ses envies et ses appétits musicaux. Ses titres Rap respirent la sensualité, le toucher organique de la Soul et du RnB. Lui-même guitariste de Blues, A2H convie ses vieux démons façon Robert Johnson. Artiste généreux et éternel rider, A2H partage le micro sur ses albums avec ceux qui croisent sa route. On retrouve ainsi sur les disques de ses débuts Nekfeu, Nemir… Assis sur une discographie impeccable s’étalant sur 10 ans, comptant 18 projets et près de 200 titres, A2H signe l’un des plus beaux runs du rap français et ce à l’aube d’une carrière qui ne demande qu’à exploser.

YOUV DEE

Youv Dee s’est peu à peu imposé comme l’un des meilleurs rookies de la scène rap francophone. En 2021, le jeune rappeur du 95 présentait son premier album « La vie de luxe ». Un projet plus introspectif, plus complet et plus diversifié que ses projets précédents. Aujourd’hui Youv Dee veut ouvrir les horizons, célébrer la diversité qu’offre la musique urbaine, déconstruire les clichés et nourrir l’appétit culturel d’un public à la recherche de nouvelles sonorités. Sortir des codes du genre, s’amuser avec la musique, explorer des univers différents, pouvoir amener son propre style à un niveau supérieur ; voilà les ambitions du nouveau Youv Dee.

L. ATIPIK

Originaire de Nantes, L.Atipik est DJ et turntablist depuis plus de 10 ans. Celle qui se fait appeler la platineuse artistique est aussi technique que musicale. Sa carrière est le mix parfait entre rencontres musicales et curiosité artistique. Passée de scratch, elle commence le mix en 2008 et fonde le duo Rhapsody qui la propulse rapidement sur scène pour assurer les premières parties des plus grands artistes hip-hop dont Orelsan. Première femme en France à participer et remporter les DMC, L.Atipik devient championne de France en 2019 puis première femme au monde à participe aux DMC World.

LES CROMIQUEURS

Créé en 2016, les Cromiqueurs est un groupe de hip-hop rennais composé de trois MC’s (Krom, Le NEJ et Raven) et de leur DJ (D3B). Ayant tous grandi à l’école du freestyle et des open mics, ces quatre artistes ont vite développé une identité artistique marquante sur la scène rennaise. C’est en 2020 qu’ils créent leur premier projet, « La Machine », entièrement produit par le beatmaker Roolio. Du boom bap des 90’s à la trap, ce premier projet marque la force et la technique de ce groupe qui ne cesse d’aiguiser son style au fil des prods. Côté scène, on en prend plein la vue grâce à une énergie débordante et à une connexion hors-pair. Après avoir gagné le Tremplin Rap du Festival La Rue Râle en 2021, nous les avons suivi pour travailler un nouveau projet préparé en séminaire de création et dans une résidence scénique qui arrive début mars. Préparez-vous à rentrer dans leur univers où punchlines, rires, impros et pogos créent une fusion incroyable en live.

SLIMKA

Slimka, l’enfant du peuple, de son vrai nom Cassim Sall a connu une ascension fulgurante entre 2017 et 2018, période où il a sorti deux projets de présentation appelés No Bad vol.1 et No Bad vol.2. Il a été le premier artiste suisse à tourner une vidéo pour Colors X Studio, chaîne vidéo reconnue à l’international pour ses propositions artistiques. Durant l’année 2019, il a énormément travaillé son art pour gagner en maturité et se professionnaliser. Comme chaque année, il a fait partie du grand concours télévisé High & Fines Herbes organisé par les artistes belges Jean Jass et Caballero. À cette occasion, il a collaboré sur le premier single de la compilation en compagnie de Roméo Elvis. En 2021, place, cette fois-ci, à son album Tunnel Vision.

TUNJAY

Cette année encore Tunjay sera le MC présentateur du Festival La Rue Râle. Cet amoureux du hip-hop est rapidement devenu un acteur du mouvement urbain Nantais. Membre actif de l’association 2LC Ludik et Lucid Connexion et l’un des fondateur de l’association LabStrus avec lequel il organise les battles « La Roulette Russe » ou encore les concepts «Floor iZ ». Entre Rap, BeatBox, Danse et M.C Présentateur, il collectionne les casquettes et viendra le montrer sur les 2 jours du festival. Son 1er EP nommé «TifaWin » est sorti au mois de mois de novembre 2020 et il tourne cette année sur les projets «Melen & Tunjay », « LEGIT», «Evyle » et «Shadéblauck ». Déjà MC pour les battles de danse et tremplin rap depuis quelques années, il revient cette année pour ambiancer le public durant tout le week-end du Festival La Rue Râle.

BEN PLG

Ben PLG est un pur produit du Nord. Né à Tourcoing et aujourd’hui basé sur Lille, le rappeur incarne la musique des oubliés et la réalité des jeunes de la France du milieu sans jamais tomber dans le misérabilisme. Il excelle dans son style de rap profond et introspectif, griffant sa feuille de ses doutes et de ses péchés tout en gardant l’espoir et la flamboyance en ligne de mire. La panenka de Zidane comme inspiration ultime, le rappeur vient nous apprendre à relever la tête dans les moments difficiles. Pour La Gloire.

CHILLA

Puissante, percutante, mais aussi suave et sensuelle. Difficile d’être passés à côté de cette voix qui résonne en francophonie depuis plusieurs années déjà. L’artiste Chilla, rappeuse-chanteuse et figure de proue des musiques urbaines n’en est plus à ses premiers pas aujourd’hui, mais s’apprête à prendre un tournant. L’authenticité inflammable de la jeune artiste l’a rapidement propulsée comme un symbole majeur de la nouvelle vague du rap féminin francophone. En chantant, Chilla lâche prise, comme pour mieux se laisser aller vers un voyage intérieur apaisé et épanouissant. À l’image de l’échappée belle des deux amants du clip, tout porte à croire qu’il n’y a aucune hésitation à avoir : quoiqu’il arrive, on ride avec elle.

Festival de la Rue Râle à Allaire (56). 24 et 25 juin 2022.

Tarifs :

Pass 2 jours Early Access : 20€ (épuisé)

Pass 2 jours : à partir de 25€

Pass 1 jour : à partir de 15€

Pass 1 jour ( – de 8 ans) : 8€

Plus d’information sur le site de la Rue Râle

Le site se trouve sur le terrain de foot de la commune d’Allaire (56, Bretagne).

Pour y accéder :

Voiture : 50 min de Rennes, 50 min de Nantes, 45 min de Vannes

Train: Accès à la gare SNCF de Redon située à 10 minutes d’Allaire