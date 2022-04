NANTES. LA K-POP À L’HONNEUR DU FESTIVAL KDAYS

Kdays, le festival de K-pop revient à Nantes du 23 au 24 avril 2022. Au programme de cette deuxième édition dans un tout nouveau format : blindest, random playdance, dance cover, after party, restauration coréenne… de quoi réjouir curieux et amateurs. Unique dans la région, le festival promet une ambiance explosive et extraordinaire sous le signe de la bienveillance. Alerte gros lot : une place de concert pour le célèbre groupe ATEEZ est à gagner !

Les samedi 23 et dimanche 24 avril 2022, la salle festive Nantes Nord accueillera la deuxième édition du festival de K-pop Kdays. Unidivers s’est entretenu avec Waylon POISSON-MANSUY, président de l’association Kdays et co-organisateur du festival du même nom. Créée en octobre 2021 après la première édition du festival, l’association promeut la pop culture coréenne à Nantes.

En tant que directeur de l’institut de beauté coréen WPM KOREACARE, Waylon Poisson-Mansuy est habitué aux expositions et conventions dans lesquelles il présente ses produits. Constatant que la majorité du temps, les stands sont dédiés à culture coréenne dans son ensemble, il ressent l’envie de créer un événement consacré à la pop culture, et particulièrement la K-pop : « Les présentations portaient principalement sur la culture japonaise ou coréenne dans son ensemble comme les costumes, etc. Je ne me retrouvais pas forcément dans cette partie-là, alors je me suis dit qu’il serait intéressant de prendre un aspect de la culture coréenne et de le pousser à son paroxysme en créant un festival dédié à la K-pop pour rassembler du monde ».

Lors de la première édition en 2021 Waylon Poisson-Mansuy et sa mère, co-organisatrice, ne s’attendaient pas à recevoir autant de participant.e.s. Tous deux, qui n’en prévoyaient qu’une cinquantaine, se sont retrouvés à accueillir presque 300 personnes dans un local de 80 m2 privatisé pour l’occasion. Cette surprise a motivé mère et fils à renouveler l’expérience pour une deuxième édition.

« Au départ, on a organisé notre première édition en octobre 2021 mais l’association n’était pas créée. C’était une sorte de week-end dans un local privé, quelque chose d’assez cocooning. Finalement on s’est rendus compte qu’il y a eu beaucoup plus de monde que prévu. On a donc décidé de créer l’association Kdays et une deuxième édition beaucoup plus importante »

Cette année, les nouveautés seront nombreuses. En effet, le programme prévoit des exposants venus exclusivement des quatre coins de la France pour l’événement. By Lululala, Lord of Pop, MoonBun, Susume Kohi, Goodies K, et La Fabrique du Lapin Blanc seront présents pour vous proposer goodies, souvenirs et produits sur le thème de la K-pop. L’association ARMY MUMS, rassemblant des mamans fans de K-pop dans toute la France, fera même l’honneur de se déplacer pour l’occasion ainsi que les groupes de danse cover K-pop LFNT, Yongcrew, NEW WEST, et enfin WE ARE NOVEMBER.

Moon Bun, jeune micro-entreprise de créations colorées à l’effigie des groupes de k-pop.

De nombreuses activités seront à prévoir au cours de ces deux jours : animation de groupes de danse, cover K-pop, blindtest K-pop, Random PlayDance*, restauration de nourriture asiatique et ateliers.

Plus de 500 personnes sont attendues cette année. Ce chiffre signe déjà le début d’une réussite pour Waylon Poisson-Mansuy qui pense d’ores et déjà à la troisième édition. « L’objectif est d’organiser ce festival annuellement vers le mois d’avril. On souhaite changer d’activités et de groupe de danse tous les ans, et pourquoi pas faire venir des groupes de K-pop à l’avenir. »

Le clou du week-end aura lieu samedi 23 avril avec Dj Wars, premier K-pop DJ de France, prêt à animer la soirée avec des remixes inédits et des battles de danse. Un applaudimètre déterminera la gagnant. Waylon Poisson-Mansuy promet une ambiance conviviale, explosive et extraordinaire. De quoi ravir les festivaliers qui gardent d’agréables souvenirs du Kdays 2021 : « Les festivaliers de la première édition étaient très contents. On a des personnes de l’année dernière qui reviennent et qui sont forcément encore plus ravies de ce nouveau format ».

Il sera également possible de gagner une place de concert du célèbre groupe de K-pop ATEEZ, qui aura lieu le 4 mai, lors d’une tombola organisée pour l’événement. D’autres cadeaux seront également prévus. Les tickets de tombola, d’une valeur de 3 euros, seront uniquement retirables sur place dans la limite des 600 prévus. Le tirage, qui aura lieu dimanche, désignera les heureux gagnants. Ces derniers pourront si besoin récupérer leurs gains par mail ou voie postale.

*Random PlayDance : Jeu qui se rapproche du blindtest, mais avec de la danse. Les participants forment un cercle, comme une battle, et dès qu’une personne reconnait la musique, elle se place au milieu et reproduit la chorégraphie.

INFOS PRATIQUES

SAMEDI 23 & DIMANCHE 24 AVRIL 2022

10H – 18H

Tarifs

Plein 1 jour (samedi ou dimanche) : 10 €

Réduit 1 jour (samedi ou dimanche) (collégiens, lycéens, étudiants, retraité, demandeur d’emploi…) : 6 €

After Party du samedi soir (19h à 22h) : 8 €

Gratuit pour les moins de 10 ans et les personnes en situation de handicap.

Adresse

Salle Festive Nantes Nord, 73 Avenue du Bout des Landes 44300 Nantes.

BILLETERIE (disponible sur place les jours du festival)

PROGRAMMATION

Samedi 23 Avril 2022

​10h : Ouverture du festival

10h30 : Dance Cover KPOP

(11h : Ouverture de la restauration)

11h20 : Dance Cover KPOP

12h : Random PlayDance

12h30-14h : Pause Déjeuner

14h : Dance Cover KPOP

15h : Random PlayDance

16h : Blindtest KPOP

17h : Dance Cover KPOP

18h : Fermeture du festival

–

Dimanche 24 Avril 2022​

10h : Ouverture du festival

10h30 : Dance Cover KPOP

(11h : Ouverture de la restauration)

11h15 : Random PlayDance

12h : Dance Cover KPOP

13h-14h : Pause Déjeuner

14h : Dance Cover KPOP

15h : Random PlayDance

16h : Blindtest KPOP

17h : Dance Cover KPOP

17h30 : Random PlayDance

18h : Fermeture du festival

Soirée After Party

19h : Ouverture de la soirée

19h30 : Battle de danse thème K-POP (sur inscription, trophée à gagner)

22h : Fermeture de la soirée