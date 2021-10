LE FESTIVAL INVISIBLE VISIBILISE BREST DU 16 AU 20 NOVEMBRE

Le Festival Invisible revient à Brest du mardi 16 au samedi 20 novembre 2021 avec son lot de découvertes et d’expériences sonores inédites !

Festival défricheur fondé en 2006 par Maëlle et Arnaud Le Gouëfflec, Le Festival Invisible est adepte des plaisirs électriques et furieusement rock’n’roll, mais aussi de la pop de traviole, du low-fi en roue libre et autres curiosités. Le Festival Invisible chérit les bricoleurs, les aventuriers, les skieurs hors-piste !

LES FABRIQUES INVISIBLES #2 : Les Baroudeurs de la Chansonnette

Action culturelle

Le Journal Invisible

Action culturelle

Soirée Cotillon !

ROUGE GORGE // ANNE GAREL // CLUB DILETTANTE

BONJOUR – Anne Brugni & McCloud Zicmuse

Jeune public

Soirée Piston !

STEPHANE SORDET // DEGUSTATION DE VIN

Linus Vandewolken

Apéro concert

ODETTE PICAUD

Performance

Soirée Gaston !

WILL GUTHRIE ET L’ENSEMBLE NIST-NAH // GUILHEM ALL

Soirée Boxon !

SISTER IODINE // GONTARD // CHOOLERS DIVISION // VALSE NOOT

UNDERGROUND

Exposition + Rencontre le samedi 20 novembre à 12h00 avec Arnaud Le Gouëfflec et Nicolas Moog autour de leur BD Underground

CHANSONS CARTON !

Action culturelle

Soirée Tonton !

A CERTAIN RATIO // COCAINE PISS // BABIL SABIR et LES REMOULEURS // BACCHANTES // + THE ODD BODS (Apéro concert)

Le Festival Invisible, c’est aussi l’équipe du collectif d’artistes Le Studio Fantôme et du label L’Église de la Petite Folie

Le Festival Invisible 2021 est organisé en partenariat avec :

La Carène https://www.lacarene.fr/

Le Quartz https://www.lequartz.com/

Plages magnétiques https://www.plages-magnetiques.org/

Passerelle, centre d’art contemporain http://www.cac-passerelle.com/

Bad Seeds https://www.badseedsrecorshop.com/

Panem Vinum https://www.facebook.com/PANEMVINUMBREST/

Le PL Guérin http://www.plguerin.fr/

Le CCAS de Brest https://www.brest.fr/vivre-ensemble-a-tous-ages/solidarite/les-centres-communaux-daction-sociale-ccas-1976.html

Le Service culturel de l’UBO https://www.univ-brest.fr/service-culturel/