52e Festival interceltique de Lorient. Ouverture de la billeterie

Le 52e fetival interceltique de Lorient accueille comme invité d’honneur l’Irlande du 4 au 13 août 2023. Ouverture de la billeterie en ligne mardi 7 février 2023 à 11h.

La 52e édition du Festival Interceltique de Lorient ouvrira sa billetterie en ligne le mardi 7 février à 11h. Dès mardi prochain, vous pourrez prendre vos places pour assister à la Grande Parade des Nations Celtes, au spectacle « Horizons Celtiques » au Stade du Moustoir ou pour participer à la traditionnelle Cotriade au Village Celte !

Ce sera également l’occasion de découvrir les horaires et les lieux de concerts dont l’Espace Jean-Pierre Pichard, lieu couvert, qui a été repensé pour cette nouvelle édition. Vous pourrez notamment admirer sur cette scène la nouvelle création artistique Celtic Odyssée #2 et assister aux nombreux concerts proposés (Clannad, Suzanne Vega, I Muvrini…). Des billets seront aussi mis en vente pour assister aux performances des artistes – dont les premiers noms ont été dévoilés sur le site officiel du FIL – au Palais ou encore au Théâtre.

Enfin, le Festival interceltique a le plaisir de vous annoncer la programmation de l’auteur-compositeur et interprète Denez Prigent qui se produira sur scène le jeudi 10 août à l’Espace Jean-Pierre Pichard.

DENEZ PRIGENT Jeudi 10 août (21h30, Espace Jean-Pierre Pichard)

Denez commence à chanter seul a cappella dans le respect de la tradition du chant breton. Celui que l’on nomme « l’artiste à la voix d’or » s’accompagne peu à peu d’instruments acoustiques de Bretagne ou d’ailleurs (oud oriental, duduk arménien, kanoun turc…), traditionnels ou non (saxophone, violoncelle, bugle…) et de formations de plus en plus importantes. Il ouvre ensuite son univers musical à des sonorités avant-gardistes empruntées aux nouvelles musiques électroniques (drum’n’ bass, trip hop, ambiant…) qui au fil du temps laissent de moins en moins de place à l’acoustique jusqu’à s’en affranchir.C’est ce parcours unique que Denez nous propose de découvrir ou redécouvrir dans un concert exceptionnel, nous montrant une fois de plus l’universalité et l’intemporalité de son chant.* Le Monde

LES SOIRÉES À L’ESPACE JEAN-PIERRE PICHARD (21h30, chaque soir)

Samedi 05 août : Suzanne Vega (États-Unis)Dimanche 06 août : Clannad (Irlande)Lundi 07 août : I Muvrini (Corse) – Première partie : Sian (Écosse)Mardi 08 août : Hubert-Félix ThiéfaineMercredi 09 août : Altan (Irlande) et l’Orchestre National de BretagneJeudi 10 août : Denez (Bretagne)Vendredi 11 août : « Celtic Odyssée #2 », création interceltique autour de Ronan Le Bars

« LÉGENDES IRLANDAISES » Frankie Gavin – Usher’s Island Mardi 8 août (21h30, Théâtre)

Usher’s Island est la réunion de cinq des noms les plus influents et acclamés de la musique traditionnelle irlandaise : Andy Irvine et Donal Lunny (tous deux fondateurs de Planxty), Paddy Glackin (The Bothy Band), Mike McGoldrick (Lúnasa et Capercaillie) et John Doyle (Solas). En solo ou avec leurs groupes respectifs, ce sont des incontournables de la scène musicale gaélique qui régalent les oreilles du public à un niveau international.

Après une longue maladie, le virtuose du fiddle irlandais Frankie Gavin est maintenant de retour sur scène et plus en forme que jamais ! Il a récemment joué et enregistré avec le Roaring 20s Irish Orchestra ainsi que le Philharmonique de Monte Carlo à Monaco et collabore avec Catherine McHugh – reconnue comme la plus grande accompagnatrice au piano d’Irlande – pour son dernier album Port Eireann, sorti en 2022. Actuellement en tournée partout en Irlande, le duo est accueilli avec enthousiasme. Frankie Gavin travaille aussi sur un nouveau projet passionnant Franck Gavin et De Dannan.

CELTIC ODYSSÉE #2Vendredi 10 août (21h30, Espace Jean-Pierre Pichard)

Avec le succès du lancement de sa série « Celtic Odyssée » en août 2022 (2 représentations à guichet fermé), le Festival Interceltique de Lorient est heureux de renouveler l’expérience et d’initier à nouveau de nouvelles rencontres interceltiques entre des artistes des 8 nations celtes. Pour cette nouvelle page interceltique, Ronan Le Bars réunit une nouvelle somptueuse distribution d’artistes de renommée internationale ! Autour de Ronan Le Bars au uilleann pipes, une équipe bretonne avec Liam Roudil à la guitare, Pierrick Tardivel à la contrebasse, Aymeric Le Martelot aux claviers et Thomas Bessé à la batterie.Voyage musical du Sud à travers l’arc celtique atlantique avec : Annie Ebrel au chant (Bretagne), Bec Applebee au chant et au crowdy crawn (Cournouailles), Dónal O’Connor au violon (Irlande), Ewen Henderson à la cornemuse (Ecosse), Icía Varela au chant et à la pandereta (Galice), Jose Manuel Tejedor à la gaïta (Asturies), Kim Carnie au chant (Irlande), Mairéad Ní Mhaonaigh au violon et au chant (Irlande), Martin Tourish à l’accordéon (Irlande), Patrick Rimes au violon et au chant (Pays de Galles), Rubén Bada au bouzouki (Asturies) et Ruth Keggin au chant (Île de Man).

BILLETTERIE

Vente de billets exclusivement en ligne à partir du 7 février

Profitez de tarifs préférentiels en réservant sur le site www.festival-interceltique.bzh

Billetterie accessible au Palais des Congrès à Lorient à partir du 18 juillet – du 18 juillet au 28 juillet : 13h – 19h (lundi au vendredi) – du 31 juillet au 13 août : 10h – 19h (tous les jours)

