Festival Interceltique 2022. Le concours des Bagadoù remporté par Kemper

Le Festival interceltique de Lorient 2022 attend encore cette année plus de 750 000 visiteurs et spectateurs. Il a débuté par les traditionnels concours des Bagadoù. La première catégorie s’est déroulée Samedi 6 Aout sous un très grand soleil au stade du Moustoir devant de très nombreux spectateurs et a vu la victoire largement méritée du Bagad KEMPER. Le Bagad KEMPER a présenté une magnifique suite qui a su séduire l’ensemble du jury. La seconde place revient au Bagad Brieg et la troisième sur le podium est attribuée au Bagad Roñsed Mor de Locoal-Mendon.

Bagad Briec

Locoal Mendon