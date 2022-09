Le festival Goûts de Rennes : Un concert culinaire et son explosion de valeurs

Le festival Goûts de Rennes, co-organisé par Olivier Marie et Anne Etorre aura lieu du 2 au 8 octobre 2022 à Rennes et dans sa métropole. Le festival entend mettre à l’honneur des chefs rennais qui ont adopté une démarche gastronomique responsable, en accord avec des principes sociaux et écologiques. Tout un programme culinaire réglé comme du papier à musique !

Pensé et réalisé par le journaliste culinaire Olivier Marie et l’organisatrice culinaire Anne Ettore, la seconde édition du festival Goûts de Rennes se déroulera les 2 et 8 octobre 2022. Les événements montés par le festival promeuvent la dynamique responsable de la gastronomie rennaise et, surtout, celle de ses chefs. Les valeurs soutenues par le festival sont celles des différentes associations qui participent au festival. Durant une semaine, Goûts de Rennes met en scène des expériences gastronomiques aux goûts et aux couleurs différentes. Petits et grands, amateurs ou connaisseurs, étudiants ou travailleurs, il y en a pour tous les âges, tous les goûts et tous les porte-monnaies.

A vos couverts, prêt… dégustez ! La semaine sera rythmée par des dîners-décalés, des marchés et autres ateliers. Partons à la découverte d’un des partenaires de Goûts de Rennes qui tient une place de choix dans le déroulement du festival : le collectif Nourriture. Ce collectif, créé par Olivier Marie, rassemble une vingtaine d’établissements réunis sous la bannière d’une même aspiration : une gastronomie plus humaine et durable. Eu égard à la compétitivité outrancière et à certaines pratiques abusives existantes dans ce milieu, les chefs adhérents de ce collectif se démarquent par leur solidarité et leur responsabilité tant sociale qu’environnementale.

Le marché à manger, organisé le dimanche 2 octobre au marché central de la Criée, est exclusivement dédié au collectif Nourriture. En plus des nombreux étals présents, 500 plats y seront distribués gratuitement aux étudiants, en partenariat avec l’épicerie gratuite de l’université Rennes 2. Les Rennais retrouveront également le collectif lors de l’organisation des « dîners décalés » qui auront lieu du lundi 3 au jeudi 6 octobre. Le concept de ces dîners est d’associer « un chef rennais, issu du collectif, à un chef de notoriété plus nationale », explique Olivier Marie. Et c’est le temps d’une soirée que le duo de chefs préparera un service de maximum 80 couverts, dans des lieux surprises révélés le jour-même. Dans ce cadre, vous retrouverez, parmi d’autres, les chefs du restaurant rennais Bercail œuvrer de concert avec Hervé Bourdon lui-même associé au Petit hôtel du grand large à Saint-Pierre-Quiberon. Les places de ces événements, relativement limitées, partent comme des petits pains !

Si la bonne cuisine est comme une leçon bien apprise, la pédagogie se trouve au goût du jour du festival. Financée par Goûts de Rennes, l’association Le goût du jour organise des ateliers de sensibilisation alimentaire auprès des scolaires. Tandis que la première édition se concentrait sur la ville de Rennes, le festival a également tenu cette année à se décentrer et à s’adresser aux quartiers périphériques de la ville et aux communes de la métropole. Ainsi, des ateliers de sensibilisation auront lieu dans les écoles primaires de Maurepas, de Brécé, et dans une école maternelle de La Mézière. Des chefs du collectif Nourriture vont également « collaborer avec les élèves du Lycée agricole du Rheu afin d’organiser un repas commun et d’échanger avec les étudiants dans un esprit de transmission », détaille Olivier Marie. L’objectif est de transmettre une culture du bien manger aux plus jeunes pour que de meilleurs comportements soient le plus rapidement intériorisés et que les problématiques liées à cette même thématique soient conscientisées.

Au cours de cette semaine, d’autres événements, marchés et dîners seront organisés, toujours dans la veine des valeurs transmises par le festival. Goûts de Rennes se veut accessible à tous, loin de l’image d’une gastronomie élitiste. Le festival décline ses activités selon une gamme de prix très variées. Des propositions qui vont de la gratuité jusqu’à une soixantaine d’euros en passant par une tranche de prix entre dix et vingt euros. Le festival Goûts de Rennes ambitionne d’être la caisse de résonance du combat gastronomique mené par une frange exigeante du corps culinaire rennais : encourager des pratiques et comportements de production, de consommation et de cuisine qui respectent des valeurs humaines et responsables. Il ne reste plus qu’à vous souhaiter un bon Goût de Rennes !

