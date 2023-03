Quintin. Le Festival de la Gastronomie 2023 aura lieu du 9 au 11 juin

La onzième édition du Festival de la Gastronomie de Quintin dans les Côtes-d’Armor se déroulera les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juin 2023. Il prendra place dans le domaine du Château et en plein cœur de la petite cité de caractère. Le vendredi, sera organisé une soirée spectacle avec feu d’artifice ; et, comme à chaque édition, les visiteurs pourront profiter pendant le week-end d’un marché de producteurs, de repas gastronomiques avec des démonstrations par de grands chefs de cuisine, de concours culinaires et d’ateliers.

Après s’être réuni en Assemblée générale début février 2023, L’association du Festival de la Gastronomie de Quintin prépare sa onzième édition. Présidé par Olivier Chastel, un président qui souhaite désormais se consacrer pleinement au festival de la Gastronomie, ayant renoncé dernièrement à la présidence de l’association Les Amis des tisserands de Quintin.

Au micro : le président de l’association organisatrice du festival de la Gastronomie

En 2022, le festival de la gastronomie fêtait ses 10 ans d’existence et pour cette occasion une soirée festive avait été innovée et organisée le vendredi soir. Elle avait été fort appréciée pour ses rencontres chaleureuses ! Elle sera reconduite cette année le vendredi 9 juin en amont de la onzième édition. Pour revivre deux autres temps forts, deux nouveautés de l’édition 2022 seront maintenues également : Le Brasero des chefs : il s’agit de préparations de plats cuisinés au feu de bois sur une énorme plaque de cuisson et l’univers des cocktails animé par Antony Bertin.

Photos d’archives 2022

Marché des producteurs



Dégustations

Plaque avec cuisson au feu de bois





Concours

La nouveauté 2023 est que le festival, outre le château, s’installe aussi en partie dans la cité. La librairie Le Marque-Page proposera des ouvrages sur le culinaire avec des séances dédicaces.

25 noms de différents métiers de bouche dont plusieurs chefs étoilés, issus des quatre départements bretons, seront présents dans la cour du château

Neuf restaurants et pâtisserie pour les Côtes d’Armor

Samuel Selosse et Tina, du restaurant-brasserie de La Table d’Asten à Binic

Marine et Mathieu Kergourlay, du restaurant Château de Boisgelin à Pléhédel

Marine et Gwenaël Lavigne du restaurant Ô Saveurs, avec leur cuisine inventive à Saint-Brieuc

Benjamin Agu, du manoir le Quatre Saisons et sa cuisine traditionnelle à Saint Brieuc

Jean-Jacques Monfort, du restaurant Brut avec son alchimie des goûts à Saint-Brieuc

Aurélie Conan, Brieg le Cam et Maxime Lafaille de l’Auberge de la Vieille Eglise et leurs spécialités autour du homard à Trégastel (22)

Hafida et Jérôme Pinel, de la Pâtisserie-chocolaterie et confiserie Pinel à Saint-Brieuc

Anaïs et Jean-Daniel Benoît, maîtres restaurateurs du Restaurant bistronomique Le Biniou à Pléneuf-Val-André

Monique et Jérémy Chaen, de l’Ar Kastel ( autrement dit : Au Kasdall) avec leurs pizzas et burgers, issus de produits en circuits courts, à Quintin

Cinq restaurateurs pour le Morbihan

Olivier Beurné, du restaurant gastronomique L’Amphitryon à Lorient

Julien Corderoch, du restaurant Louise avec cave à vin et épicerie fine à Lorient

Lucas Marteddu, chef de cuisine au restaurant Le Gavrinis à Baden

Anthony Jehanno, chef étoilé du restaurant Terre Mer à Auray

Estelle et Clément Raby, du restaurant gastronomique La Tête en l’air à Vannes

Neuf restaurants et pâtisserie pour le Finistère

Sébastien Martinez, chef étoilé du Moulin de Rosmadec à Pont-Aven

Nicolas Carro, Restaurant Carro, en baie de Morlaix à Carantec

Jérémie Le Calvez, du restaurant La Pomme d’Api à Saint-Pol-de-Léon

Olivier Bellin, de l’Auberge des Glazicks deux fois étoilés à Plomodiern

Stéphanie et Laurent Bacquer, de La Cantine des Chefs avec épicerie fine à Carhaix-Plouguer

Antoine Le Nôtre, Pâtisserie Boulangerie et chocolaterie Le Nôtre à Lamballe

Florian Michel, Cuisinier de la République du Conseil département du Finistère

Kevin Gourret, du Restaurant gastronomique Sao à Quimper

Guillaume Pape, chef étoilé du restaurant L’Embrun à Brest

Deux établissements pour l’Ille-et-Vilaine

Julien Lemarié, du restaurant Ima et sa cuisine à la fois japonaise et française à Rennes

Anthony Bertin, chef Barman au Bar de l’Aquarium à l’Hôtel Castelbrac à Dinard

Les organisateurs ont l’idée d’inviter, au-delà de l’Europe, une région outre-Atlantique qui pourrait être le Québec, si le projet aboutit.

Le château et son histoire :

La première construction par Alain de Penthièvre date de la seconde moitié du XIIe siècle. Le comte de Quintin Geoffroy Ier Boterel édifie une nouvelle forteresse qui donne naissance à la cité en 1249 et à une agglomération hors de la forteresse. Elle est appelée la Ville du château neuf de Quintin. Pendant la guerre de succession au XIVe siècle, la famille Boterel fait construire une enceinte avec des murailles et des douves pour protéger la ville et la région. Quatre portes ferment l’accès : au nord la Porte à la Rose, au sud la Porte Saint-Julien, à l’est la Porte-Neuve, à l’ouest la Grande Porte. La Porte-Neuve est la seule qui est conservée de nos jours. Nombreuses familles se succèdent au château : les du Perrier (au XVe siècle) ; les De Laval (en 1472) ; les familles Rieux, Coligny et La Trémoïlle s’y succèdent au XVIe siècle ; A la fin de ce siècle au cours des guerres de la Ligue, Quintin et son Château sont ravagés par le Duc de Mercoeur. La famille Trémoïlle hérite en 1605 du château en ruine et de la ville dévastée, qui le vend 28 ans plus tard au marquis de La Moussaye. Les La Moussaye, de fervents protestants, démolissent en 1639 les éléments de l’ancien château et bâtissent un nouveau château en 1643 avec des écuries, un logement à l’étage et un pavillon construit au nord. De nombreuses causes empêchent l’achèvement de l’édifice en 1666 : parmi eux, le coût élevé des travaux. Guy-Aldonce de Durfort, chevalier des Ordres du Roi, obtient en 1691 le droit d’ériger en duché la terre de Quintin et devient maréchal de Lorge. Son fils Guy-Nicolas de Durfort hérite de Quintin en 1702.

Au XVIIIe siècle, les anciennes écuries et les dépendances ont à chaque extrémité un pavillon avec un escalier circulaire. Philippine de Durfort et son époux Renaud de Choiseul deviennent les propriétaires de la seigneurie en 1775 et réalisent d’énormes travaux au château : aménagement du rez-de-chaussée, chambres et salons, et l’installation à angle droit de la salle à manger et d’une cuisine au remarquable potager, le seul de cette dimension dans la région. Pendant la Révolution française, le château sert de prison où les conditions de détention sont très dures car l’édifice est insalubre et les fenêtres sont clouées. Plus tard, c’est la marquise de Courtebourne qui hérite du château. Supérieure du Carmel de Tournai, elle fait vendre en 1878, au profit du couvent, une grande partie du mobilier du château et ne revint plus à Quintin. C’est Jean de Bagneux, qui hérite de Quintin en 1935 : il est le petit-fils d’Isabelle de Polignac, l’épouse de Pierre de Bagneux et qui était aussi l’héritière de la marquise de Courtebourne depuis 1905.

Jean de Bayeux rénove les appartements, transforme la cour et créé un jardin à la française sur la terrasse Est. Maire de Quintin, sénateur des Côtes-du-Nord (Côtes d’Armor), membre du Conseil général et du Conseil régional, il laisse en 1983 à son décès, le château à ses deux fils qui le conservent en indivision. Son fils aîné le comte Gérard de Bagneux ouvre le château au public en 1986 pour éviter de le vendre. Décédé en 2016, c’est sa fille Caroline et sa famille qui continuent à gérer le domaine dans l’esprit de respect, de conservation du patrimoine et de transmission.

Infos pratiques : Festival de la Gastronomie

Les 9 – 10 et 11 juin 2023 : Quintin (22)

Contact : 02 96 74 99 75 ou festivaldelagastronomie22@gmail.com

Pour le Marché des Producteurs 2023

Les inscriptions sont ouvertes et les places sont limitées.

Réservé uniquement aux artisans et producteurs. Voir rubrique « Marché des producteurs ».



Renseignement par mail : festivaldelagastronomie22@gmail.com