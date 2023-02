Le festival Effractions vous invite à découvrir la littérature contemporaine

Dans le prolongement de ses précédentes éditions, Effractions invite au Centre Pompidou, du 8 au 12 mars 2023, une quarantaine d’auteurs et autrices dont l’écriture est traversée par des questionnements contemporains, des plus intimes aux plus politiques, mettant ainsi en lumière une littérature hybride, qui brouille les frontières entre les genres.

Au sein d’une bibliothèque tournée vers l’actualité, sensible aux questions de société et aux débats de notre temps, la programmation du festival fait la part belle aux œuvres littéraires qui confrontent et interpellent : textes de fiction, non-fiction narrative, journalisme littéraire mais aussi poésie ou slam, qui ont en commun de prendre à bras-le-corps cette matière bouillonnante du réel. Un foisonnement qui se retrouve également dans les formats des rendez-vous proposés au public du festival. Ainsi, Effractions programme de multiples rencontres qui éclairent le fil ténu entre réel et fiction, jusque dans le procédé même de l’écriture.

Parmi les temps forts de cette 4e édition :

Grands entretiens : Brigitte Giraud (lauréate du dernier prix Goncourt), Marie NDiaye (lauréate du prix Goncourt en 2009), Lola Lafon, Sorj Chalandon Lectures accompagnées par des musicien·ne·s et comédien·ne·s : Makenzy Orcel avec le violoncelliste Gaspar Claus et la comédienne Marie-Sophie Ferdane ; Mathieu Belezi dont Attaquer la terre et le soleil sera lu par le comédien Charles Berling ; Philippe Vasset, qui proposera une performance autour de son roman A cappella ; ou encore Seynabou Sonko avec le guitariste Aurélien Bedos.

Regards croisés ou encore collusions entre auteur·rice·s et sociologues, scientifiques, politologues, philosophes… : Cloé Korman (Les Presque Sœurs) et Laurent Joly (La Rafle du Vel d’Hiv. Paris, juillet 1942) ; Sibylle Grimbert (Le Dernier des siens) et Dominique Guillo (Les Fondements oubliés de la culture. Une approche écologique) ; Miguel Bonnefoy (L’Inventeur) et Emma Carenini (Soleil. Mythes, histoire et sociétés) ou encore Sabyl Ghoussoub (Beyrouth-sur-Seine, Stock, prix Goncourt des lycéens 2022) complètent la liste des invité·e·s confirmé·e·s.

Parce qu’il souhaite contribuer à l’accès à la lecture pour toutes et tous, le festival, entièrement gratuit, développe cette année son offre vers les publics malentendants, avec une dizaine de rencontres traduites simultanément en Langue des Signes Française (LSF).

Un volet d’éducation artistique et culturelle et de nombreuses actions dédiées au public du champ social complètent le programme.

À l’occasion d’Effractions, une série de podcasts est produite par le service du Webmagazine de la Bpi, à écouter sur le site Effractions, sur le site de la Bpi, Soundcloud, Youtube et les plateformes de streaming de podcast habituelles (Deezer, Apple Podcasts).

Guénaël Boutouillet, critique et médiateur littéraire, est le conseiller littéraire du festival Effractions depuis sa création.

Quelques auteurs présents

Mercredi 8 mars – 18h30 : Grand entretien avec Brigitte Giraud (Vivre vite, Flammarion, 2022). Introspection en forme d’hommage à l’être aimé, réflexion sur le deuil à la portée universelle, ce récit récompensé du prix Goncourt 2022 donnera l’occasion de revenir sur l’œuvre d’une autrice fertile, dont le travail se situe au carrefour de l’intime et de l’engagement.

Mercredi 8 mars – 20h : Lecture en musique d’Une somme humaine de Makenzy Orcel (Rivages, 2022) avec la comédienne Marie-Sophie Ferdane et le violoncelliste Gaspar Claus

Il y a d’abord ce texte, une fable de la résistance, du combat, de la bravoure, de la noirceur de ces femmes d’Haïti, de cette femme qui parle d’outre-tombe, sans pudeur, de la vie et d’un destin brisé. Un cri de nature. Il y a aussi cette comédienne, lumineuse, fragile et virile à la fois, cette voix, sa façon bien à elle de s’emparer des mots, de les poser avec finesse et précision, de nous les faire entendre, de nous les faire comprendre. Il y a enfin ce musicien et son violoncelle, celui qui s’ouvre à tous les possibles, qui ne se lasse pas des rencontres incongrues, qui arpente le monde avec curiosité, qui met le goût des autres au cœur de sa création.

Jeudi 9 mars – 19h : Grand entretien avec Marie NDiaye

Explorant des lieux de marginalité, les romans de Marie NDiaye arpentent des territoires ambivalents, en tension, où les personnages pourtant ancrés dans l’ordinaire vacillent parfois dangereusement vers la folie. Dans ce grand entretien, l’autrice évoquera l’évolution de son écriture tout au long d’une œuvre des plus importantes de la littérature contemporaine, qui a également investi le théâtre comme lieu d’exploration de la cruauté et de l’ambivalence humaines.

Vendredi 10 mars – 18h : Regards croisés entre Cloé Korman (Les Presque Soeurs, Seuil, 2022) et Laurent Joly (La Rafle du Vel d’Hiv. Paris, juillet 1942, Grasset, 2022). Dans son dernier ouvrage, Cloé Korman enquête sur le destin de six petites filles, menées de camps d’internement en foyers d’accueil en 1942. Pour évoquer la dimension mémorielle de la littérature et l’histoire d’une rafle qui incarne l’atrocité de la Deuxième Guerre mondiale, l’autrice sera endiscussion avec Laurent Joly, historien spécialiste du régime de Vichy et auteur de La Rafle du Vel d’hiv.

Vendredi 10 mars – 19h : Grand entretien avec Lola Lafon (Quand tu écouteras cette chanson, Stock, 2022)

En juillet 2021, Lola Lafon passe une nuit dans l’annexe du musée Anne Frank, où la jeune fille vécut dans la clandestinité de juillet 1942 à août 1944 dans l’appartement où elle écrira son Journal. Confrontée aux fantômes de sa propre famille victime de la Shoah, Lola Lafon livre dans son dernier roman le récit subtil et profond de cette expérience d’heures solitaires passées dans le silence et le vide de l’annexe. Elle y questionne non seulement sa propre histoire et son rapport à la judéité, mais elle y retrace surtout le destin du Journal et la façon dont l’œuvre de la jeune Anne Frank a été détournée, spoliée, censurée, réduite à tort à un simple témoignage.

Samedi 11 mars – 18h : Grand entretien avec Sorj Chalandon pour son dernier livre Notre revanche sera le rire de nos enfants – Reportages Irlande, Libération (1977-2006) (Black-Star, 2022). L’auteur évoquera la façon dont son travail de journaliste a façonné son rapport au réel, dans son écriture journalistique et son œuvre d’auteur, lui qui a exploré dans ses romans, du Petit Bonzi en 2005 à Enfant de salaud en 2021 (Grasset), les méandres et contradictions de l’âme humaine dans une quête continuelle de vérité.

Samedi 11 mars – 19h : Regards croisés entre Sabyl Ghoussoub (Beyrouth-sur-Seine, Stock, 2022) et Oliver Rohe (Chant balnéaire, Allia, 2023), qui proposent chacun dans leur roman respectif une plongée dans la mémoire de la guerre civile et de l’exil libanais.

Dimanche 12 mars – 16h : Lecture musicale de Djinns de Seynabou Sonko (Grasset, 2023). L’autrice et chanteuse alternera entre lecture de passages de son premier roman, le récit de Penda, une jeune femme à cheval entre deux cultures et s’interrogeant sur ses propres croyances, et interprétation de ses chansons, accompagnée par le guitariste Aurélien Bedos.

Infos pratiques

Bibliothèque publique d’information / Centre Pompidou -19 rue Beaubourg, 75004 Paris. Du 8 au 12 mars 2023.

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 12h – 22h

Samedi, dimanche, jours fériés : 10h – 22h

Fermeture les mardis

