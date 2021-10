DAMSO AU FESTIVAL DU ROI ARTHUR LE 26 AOUT 2022

Le Festival du Roi Arthur aura lieu les 26, 27 et 28 août 2022. Ne s’avouant pas vaincu, le Roi Arthur se remet en selle à Bréal-sous-Montfort près de Rennes et il affûte sa programmation pour une édition mythique !

Devenu incontournable en Bretagne à la fin de l’été, le Festival du Roi Arthur, c’est au départ un délire entre copains d’enfance, une équipe de passionnés. C’est le festival de musiques actuelles au pays de Brocéliande, aux portes de Rennes, à Bréal-sous- Montfort.

Chaque fin d’été, il réunit plus de 45 000 festivaliers à Bréal-sous-Montfort (15km à l’ouest de Rennes, en Ille-et-Vilaine). Alors qu’il vivra cette année sa 11ème édition, le festival a déjà accueilli des artistes aussi divers que les stars internationales Noel Gallagher, Martin Solveig ou The Avener, les groupes IAM, NTM, Parov Stelar, Parcels, Triggerfinger, Matmatah, Boulevard des airs, ou Tryo, le phénomène Angèle, le duo Souchon-Voulzy, les chanteurs Patrice, Christophe Maé, Louis Bertignac, Hoshi, Pierre Perret, Miossec et des dizaines d’artistes émergents.

Premier nom de la prochaine édition

DAMSO en concert vendredi 26 août à Bréal-sous-Montfort

L’un des rappeurs les plus écoutés au monde, DAMSO, emblème de la scène rap francophone considérée comme la plume la plus fine, sera l’un des invités d’honneur à la cour du roi l’été prochain, son unique date sur un festival en Bretagne.

Son style cru, franc et souvent provocateur, voire trash, habille une très belle plume, reconnue pour sa finesse et son acuité. Ses hits tels que Morose, Macarena ou 911 nous exalteront cet été, c’est certain !