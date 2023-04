Festival Dinard Opening, un festival de musique So British !

Le Festival Dinard opening se tiendra du 3 au 8 août 2023 dans la ville de Dinard. Ce festival de musique met à l’honneur la scène musicale britannique et célèbre toute sa diversité. De la musique traditionnelle en passant par le rock, la folk jusqu’au blues, le festival ne manquera pas de vous faire swinguer au rythme de morceaux d’artistes de choix.

1ère édition du Dinard Opening Festival, Jane Birkin, parraine du festival en 2021

Good morning England ! Le Dinard Opening Festival donne le la à la Côte d’Émeraude et nous rappelle à quel point l’histoire de la ville est liée à celle de l’Angleterre. Organisé pour la première fois en 2021, le festival lancera sa 3e édition en août prochain. Cette année, il sera parrainé par le compositeur et interprète Frédérique Lo.

Développé au XIXe siècle par les Anglais, le village de Dinard s’est agrandi à l’arrivée de nombreuses familles d’outre-manche venues s’établir sur ces terres, emportant avec eux leur culture, leur architecture et bien d’autres choses encore. En 2020, le confinement suivi du Brexit porte un coup à cet esprit d’échange et de partage interculturel entre la France et l’Angleterre. Il était alors important pour la ville de Dinard de solidifier les ponts reliant les deux pays.

Dinard Opening Festival, édition 2022 ©_candidecamera_

C’est ainsi que, dans la lignée du Dinard festival du film britannique, la ville décide de décliner le concept d’une collaboration culturelle franco-britannique et de monter un festival de musique bi-national. Le programme composé pour l’événement représente l’étendue du spectre musical de la scène britannique, éclectique et métissée. « Le répertoire britannique est très riche et varié, il a donc été difficile de sélectionner les artistes et les morceaux. Mais on ne s’est interdit aucun style musical », entonne Vincent Rémy, adjoint à la culture de la ville de Dinard.

Cette volonté de mise en avant d’une culture partagée s’étend jusque dans les différents lieux de représentation. Le festival est aussi l’occasion de rendre visible un patrimoine naturel et bâti pour le moins… remarquable. Avec ses 407 villas historiques et ses châteaux de bord de mer classés, Dinard offre autant de possibilités de spots de concert.

Dinard Opening Festival, édition 2022 ©_candidecamera_

Pour les plus impatients d’entre vous, vous serez ravis d’apprendre que les festivités débutent dès dimanche 25 juin avec le festival Big Love. En bord de mer aura lieu un concert de musique électro qui, cette année, aura lieu à Dinard et non à Rennes comme ce fut le cas les années précédentes. Cet événement se doublera d’un autre, qui s’occupera d’ambiancer vos papilles, un défi que relèvent plusieurs chefs de la région dinardaise. L’accès est libre, alors n’hésitez pas à venir nombreux.

Après cette mise en bouche, le plat de résistance ! Le jeudi 3 août commencera le Festival Dinard Opening. Le théâtre Debussy accueillera notamment en son sein le musicien Rushil Ranjan, musicien autodidacte indien, et la chanteuse Abi Sampa. Leur performance musicale sera accompagnée de celle de Vidya Patel, une danseuse indo-pakistanaise dont le style combine danse traditionnelle et contemporaine. Entre tradition et modernité, ce premier concert de l’Orchestra Qawwali Project donne le ton du festival et « décloisonne les genres », comme le qualifie Vincent Rémy.

Le vendredi 4 août, au Parvis de Port Breton, retrouvons Charlie Winston, star des années 2000 connu pour son titre Like a Hobo. Il présentera son travail en collaboration avec le chanteur français Vianney, née pendant la période du Covid. Cette alliance franco-britannique débouche sur l’album As I Am, sorti fin 2022. Charlie Winston et Vianney n’est pas le seul duo prolifique que le confinement aura rapproché. Nous pouvons également citer Peter Doherty et Frédéric Lo qui, en mars 2022, sortaient leur album The Fantasy of Poetry and Crime, une performance que vous pourrez apprécier, toujours au parvis du port breton, le dimanche 6 août.

D’autres surprises et concerts vous attendent cet été au Festival Dinard opening et comme l’exprime si bien la devise du festival Welcome to all of you ! (« bienvenue à tous ! », en français)

Infos pratiques:

Festival Dinard Opening, du 3 août au 8 août 2023

Billetterie