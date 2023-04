Perros-Guirec. Le festival de la BD revient pour une 29e édition

Le festival de la BD de Perros-Guirec aura lieu les 22 et 23 avril 2023. Découvrez ici une partie du programme !

Perros-Guirec, c’est plus de 600 animations au cœur d’un site naturel protégé où la terre et la mer sont parsemées de chaos de granit rose aux formes découpées par le vent et les vagues depuis des millénaires.

L’histoire du festival

Le Festival de la Bande dessinée de Perros-Guirec célèbre le 9e art tous les ans au printemps depuis 1994. En 1993, une poignée de bénévoles, un dessinateur de presse, André Morvan et trois dessinateurs de BD reconnus et résidant à Perros-Guirec, Jean-Charles Kraehn, Régis Loisel, et Laurent Vicomte, faisaient le pari de créer un festival de BD à Perros-Guirec. Pour la première édition, ces trois auteurs de talent ont invité leurs amis bretons : Goutal, Juillard, Jouannigot, Fournier, Lepage, Le Tendre, Lidwine…

Peu à peu, le festival a évolué et gagné en notoriété pour devenir rapidement un festival d’ampleur. Avec maintenant une quarantaine d’auteurs, dessinateurs, scénaristes qui viennent des 4 coins de France et des pays limitrophes, il attire chaque année environ 5000 visiteurs.

La 29e édition

La 29e édition du Festival BD de Perros-Guirec aura lieu du 22 au 23 avril 2023 et mettra à l’honneur Béatrice Tillier, dessinatrice, coloriste et illustratrice, révélée par la série Fée et Tendres automates.

Une quarantaine d’invités représentant les différents courants de la BD seront présents pour ce week-end où s’enchaînent dédicaces, expositions et animations pour le plus grand plaisir des bédéphiles mais pas seulement.

Rendez-vous incontournable, ce festival ouvert à tous les publics, est l’occasion de découvrir des expositions de planches originales, d’écouter les auteurs narrer leur travail et même de vous initier au travail d’écriture de scénario en participant au stage d’écriture animé par Kris qui vient de reprendre la série Les Tuniques Bleues.

Animations

Prix BD Nature

Depuis 2019, ce prix récompense un auteur, un ouvrage ou une série ayant pour toile de fond une histoire en lien avec la nature. Le critère principal pour remporter le prix est la défense de la nature et de l’environnement. Une exposition, Croisons nos regards, est ensuite mise en place en amont du festival à la Maison du Littoral de Ploumanac’h. Cette année, c’est Renaud De Heyn qui a remporté le prix BD Nature 2023 avec sa bande dessinée Semences sous influences, aux éditions La Boîte à Bulles.

Zoom sur Béatrice Tillier, invitée d’honneur

Cette année, c’est Béatrice Tillier, dessinatrice, coloriste et illustratrice, qui est l’invitée d’honneur du festival. Elle a imaginé puis réalisé l’affiche de la 29e édition du Festival BD de Perros-Guirec.

À l’image de sa personnalité et de son univers, Béatrice a livré une version inédite de l’affiche en choisissant de mettre en avant un des lieux les plus mythiques du festival : le Palais des congrès et son jardin. Sur l’affiche, Oriane, l’héroïne de la série Complainte des landes perdues, est enluminée par des papillons et bouquine sereinement son ouvrage. Une image où transparaît l’ambiance conviviale et sereine du festival, dans un cadre unique, au bord de la mer, avec l’archipel des Sept-Îles pour horizon.

Stage d’écriture de scénario

Ce stage d’écriture s’adresse aux débutants ou initiés qui souhaiteraient apprendre ou consolider leurs techniques de narration à travers leurs propres travaux personnels. Durant les deux journées, ils pourront développer les techniques d’écriture d’image narrative sur les conseils et l’expérience de Kris, scénariste et directeur de collection. Chaque participant peut venir avec son matériel et ses travaux personnels.

Les stagiaires auront également un pass d’accès au festival BD 2023 et seront conviés à son cocktail d’ouverture vendredi 21 avril à 18h30.

Le samedi 22 avril à l’issue du stage, les participants seront conviés à la balade en bateau avec les auteurs présents sur le festival BD de 19h à 20h.

Expositions

Séjour spécial festival BD

En partenariat avec le Festival BD, l’Office de Tourisme de Perros-Guirec, propose un séjour la Bulle en Roz comprenant une nuit en l’hôtel avec petit-déjeuner, un pass 2 jours pour le festival ainsi qu’une affiche de l’édition 2023 signée. Pour terminer la journée, une soirée crêpes sera proposée. À partir de 71€ par personne. Réservation auprès de l’Office de Tourisme

Infos pratiques

22 & 23 avril 2023, de 10h à 18h30.

Tarifs : Journée 4€ / Week-end 6€ / Gratuit pour les -12 ans. Points de vente à La Rotonde, au Palais des Congrès et à la Maison des Traouïero.

Plus de renseignements sur le site web