Rennes. Un Programme Court-Métrange 2022 tout en nouveautés

Du 21 septembre au 2 octobre 2022, le diable et ses disciples régneront sur la 18e édition du festival Court Métrange. Projections, conférences, animations et expositions reviennent en force en cette nouvelle année. Parallèlement, l’association Unis vers 7 arrivé réserve de nouvelles surprises qui raviront les festivaliers, assoiffés d’insolite et de fantastique. La thématique 2022 : Visions d’outre-espace, mondes infinis et créatures du cosmos saura vous inciter à ouvrir l’œil sur cette édition et à vous rendre, toujours plus nombreux, dans les salles obscures !

Après deux années éprouvantes, la liberté recouvrée de l’association Unis vers 7 arrivé a permis une édition 2021 diaboliquement excitante. De nouveau, qui ne frétille pas d’impatience à l’idée de rejoindre les salles obscures pour découvrir la 18e édition compétition internationale de courts métrages du festival Court Métrange ? Projections de longs et courts métrages, conférences, animations et expositions feront trembler les divers lieux d’accueil de l’événement, du 21 septembre au 2 octobre 2022. Une programmation à découvrir ici même dans quelques semaines.

Court Métrange prendra de nouveau ses quartiers place Charles de Gaulle durant le temps fort du festival. Un chapiteau se dressera fièrement en face du cinéma Gaumont, lieu d’accueil de la compétition internationale de courts métrages, appelant les Rennais et Rennaises à s’aventurer, de jour comme de nuit, dans cet antre des enfers…

Équipé d’une petite buvette où l’on peut se désaltérer, le chapiteau est également un lieu où discuter de notre passion dévorante qui met notre cerveau en ébullition à chaque projection. Pendant trois soirs, Court Métrange s’associe ainsi au Laboratoire des imaginaires et crée un espace de discussion d’après-séance. Les festivaliers seront invités à venir échanger sur les films afin de confronter leur avis en présence de médiateurs.

Ce ne sera d’ailleurs pas la seule intervention de la compagnie. Court Métrange le sait pertinemment, pour certainement être du même acabit, les adorateurs du festival sont de véritables mordus, jamais rassasiés d’étrangetés cinématographiques… Afin de satisfaire cette faim insatiable, quelques surprises leur sont réservées…

Le festival envahit une nouvelle fois la sphère internet avec Court Métrange en ligne. Que vous habitiez à l’autre bout du monde, sauf la Chine, la Russie et la Corée du Nord, que vous ayez envie de revoir une séance ou que la séance que vous attendiez soit complète, l’association vous donne dorénavant rendez-vous en ligne.

Soutenu par leur partenaire Spamflix, plateforme internationale de streaming, « les séances en compétition seront sur la chaîne Court Métrange 1 h après la diffusion en salle de cinéma à Rennes [ …] Quand la séance est lancée, elle reste accessible avec le même billet pendant 72 h ». De quoi satisfaire le public le plus large possible et prolonger le plaisir.

En parallèle des séances de la compétition officielle, Court Métrange en ligne offrira également un contenu inédit de discussions, table-ronde et autres joyeusetés, en accès gratuit, telle une rencontre entre programmateurs autour du court métrage fantastique, étrange et insolite dans les festivals internationaux.

VILLAGE MÉTRANGE : Place Charles de Gaulle, 35 000 Rennes