Rennes. Court Métrange revient avec des nouveautés d’outre-espaces

Le festival international du court-métrage insolite et fantastique Court Métrange revient pour une dix-huitième édition du 21 septembre au 2 octobre 2022. Cette année, les fidèles monteront à bord du métrange vaisseau et seront propulsés dans le monde de la science-fiction. L’univers (rennais) est ainsi convié à la table des créatures du cosmos et a approché ces visions d’outre-espace et ces mondes infinis.

Nul besoin d’Elon Musk pour aller chatouiller les étoiles et sortir de la gravité terrestre. L’association Unis vers 7 arrivé a laissé son carrosse infernal au garage et sortie sa soucoupe des grandes occasions pour la nouvelle édition du festival Court Métrange, du 21 septembre au 2 octobre 2022, et du 27 septembre au 2 octobre pour la compétition internationale.

Vous l’aurez compris, créatures du cosmos, cyborgs, robots et autres humanoïdes seront au programme de cette dix-huitième édition. Des invités de prestige pour célébrer la majorité du festival le plus étrange des terres bretonnes. Ces derniers seront à l’affiche de 64 films, soit 13 séances pour 15 h 30 de science-fiction. Diffusées à la station spatiale du Gaumont, les futures projections refléteront le génie et l’ambition de la réalisation. « Nous allons vous inviter à la réflexion et aux découvertes autour de la science-fiction, de l’espace et de l’univers », introduit Cyrielle Donzières, directrice générale et artistique de Court Métrange. « Nous sommes entrain de vivre de grandes révolutions en ce qui concerne les avancées des savoirs et de la pensée en astrophysique. Il est particulièrement drôle et pertinent de voir comment l’imaginaire et la fiction réinventent les découvertes scientifiques d’aujourd’hui. »

Cependant, ces invités atypiques n’attendront pas la compétition internationale. Ils s’aventureront au delà de l’établissement dédié au septième art dès le 21 septembre prochain. Protagonistes d’un parcours métrange interstellaire qui abordera les problématiques politiques et philosophiques que soulève la science-fiction, notamment dans le cinéma.

Reconnu comme un incontournable de la scène culturelle rennaise et bien ancré dans le paysage cinématographique européen, Court Métrange ne se repose pour autant pas sur ses acquis et ne cesse de se développer et de surprendre par la richesse de sa programmation. Cette année, nous sommes invités à découvrir autrement quinze lieux. Aux côtés des traditionnels partenaires tels le Musée de Bretagne, de nouvelles collaborations font leur entrée.

L’événement s’ouvre à de nouvelles disciplines artistiques, tel le spectacle vivant. Le cinéma forain de la compagnie Artefak reprend ses quartiers au village Métrange pour une deuxième édition, mais ses projections et son escape game seront accompagnés d’une petite nouveauté, le spectacle Méliès, le cinémagicien au 4Bis. Ambroise dit « le grand », forain de père en fils sera aux commandes de ce voyage entre passé et présent pour petits et grands. Ambroise prépare une dernière projection de films de Georges Méliès, mais l’esprit du cinémagicien en a décidé autrement. Un projecteur habité par le fantôme facétieux va désorganiser cet ultime moment. Le spectacle mêle conte, magie et projection des films : La Dislocation mystérieuse, Le Déshabillage impossible, Le Voyage dans la lune.

Dans un mélange entre vidéoprojection et ombres chinoises, cette expérience plonge dans le cinéma du début du XXe siècle et les débuts de la science-fiction.

Pour cette édition galactique, le festival ne pouvait penser sa programmation sans la présence de l’Espace des sciences et de son planétarium. Dans un dialogue entre véracité scientifique, fiction et imaginaire, ce nouveau partenaire ouvrira officiellement la dix-huitième édition avec deux rendez-vous : une séance inédite, spéciale SF au planétarium suivie de la table-ronde « Quand la science fait son cinéma » de l’astrophysicien Roland Lehoucq et du paléontologue Jean-Sébastien Steyer.

À travers les innovations technologiques futuristes et les formes de vie extraterrestres présentes dans le cinéma de science-fiction, les deux intervenants interrogeront la plausibilité des créations cinématographiques au regard de la biologie et de la physique. Alien, le huitième passager de Ridley Scott, Avatar de James Cameron, Premier Contact de Denis Villeneuve, Godzilla de Ishiro Honda, etc. Quelle est la crédibilité scientifique des mondes et des créatures sortis de l’imagination des réalisateurs ?

Les surprises se poursuivent avec l’alliance entre le musée des beaux-arts de Rennes et l’équipage de Court Métrange. Le musée monte à bord de la fusée fantastique avec un programmation de projections de court-métrages étranges et insolites dans les réserves visitables de la collection permanente du XVIIe siècle et XVIIIe siècle où dort un univers fantastique peu connu.

Après la salle de conférence de l’IFA en 2021, le collectif féministe de créatrices de contenu autour du cinéma de genre La S’horrorité investit celle du musée des beaux-arts. Elles parleront écologie et science-fiction en interrogeant les failles humaines, technologiques et matérielles provoquées par nos sociétés patriarcales et capitalistes et évoquées dans le cinéma SF. Le producteur et animateur de la Méthode scientifique sur France Culture Nicolas Martin et le critique de cinéma Simon Riaux décrypteront quant à eux notre imaginaire commun et la place de l’imaginaire dans le cinéma européen dans une rencontre respectivement président et membre du juré.

© Armand Bouveret

Jessy Deshais, Dans les chutes / « Les entrailles » assemblage à l’épingles, 2019 © Jessy Deshais

La dernière grande nouveauté de l’édition est le déménagement de la célèbre exposition d’art fantastique du festival. Elle pose ses étranges valises remplies de trésors artistiques à la nouvelle galerie Drama pour une expérience robotique inédite. Humain à désactiver interrogera les notions de cyborg, de transhumanisme et de robotique à travers les œuvres originales de six artistes : Xavier Lissilour, Ninos, Dofresh, Armand Bouveret, Denis Berger et Jessy Deshais.

Sans trop en dire, sachez que les œuvres seront à l’image de ce qu’est Court Métrange : une expérience fascinante qui nourrit une de ces choses primordiales en chaque humain : l’imagination.

Toute la programmation du festival Court Métrange

Info pratiques :

L’exposition Humain à désactiver se déroulera du samedi 24 septembre au dimanche 2 octobre à la galerie Drama, 16 mail Louise Bourgeoise, brasserie Saint-Hélier, 35 000 Rennes. De 14h30 à 19h. Entrée libre. Le vernissage se tiendra vendredi 23 septembre à 18 h 30.

L’Espace des sciences / Planétarium, 10 cours des Alliés, 35 000 Rennes

Les séances spéciale ouverture du festival se déroule mercredi 21 septembre à 17h. Les séances au Planétarium auront ensuite lieu du jeudi 22 septembre au dimanche 2 octobre (fermeture le lundi) à 16h et à 17h30. Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 4€ / Tarif Sortir et minima sociaux : 2€

Mercredi 21 septembre 2022 – 18h30 : Table-ronde « Quand la science fait son cinéma » par Roland Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer. Modération Antoine Mottier. Entrée libre.

*

Musée des beaux-arts de Rennes, 20 quai Émile Zola, 35 000 Rennes

Les projections au musée des beaux-arts se dérouleront du mercredi 21 septembre au dimanche 2 octobre (fermeture le lundi), de 10h à 17h. Gratuit sans réservation.

Mercredi 28 septembre 2022 – 18h : Table ronde « Ecologie et science-fiction : à l’intersection d’oppression ? » par la S’horrorité. Entrée libre.

Samedi 1er octobre – 15h : Renconte « Quelle est notre imaginaire fantastique commun ? » par Nicolas Martin et Simon Riaux. Entrée libre.

*

4Bis, 4bis cours des Alliés, 35 000 Rennes

Mercredi 28 septembre – 16h : Spectacle Méliès le cinémagicien, compagnie Artefak. Tarif : 3 €. Durée : 1h – à partir de 6 ans.