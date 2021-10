PRÈS DE RENNES. LE FESTIVAL CIRQU’EN FÊTE À GUIPRY-MESSAC DU 22 AU 29 OCTOBRE

Fidèle à la tradition, la 5e édition du festival Cirqu’En Fête se déroule du 22 au 29 octobre 2021 à Guipry-Messac, mais aussi en itinérance à Lohéac et Saint Malo de Phily.

La MJC-Espace socioculturel de Guipry-Messac propose au public pas moins de 8 compagnies et d’assister à une quinzaine de représentations qui se dérouleront en grande partie sous le chapiteau des Rech Juniors, à Guipry-Messac, mais aussi en itinérance sur Lohéac et Saint Malo de Phily.

Tout au long du festival, commerçants, artisans, enfants des écoles, des garderies et du centre de loisirs, adhérents des associations locales, bénévoles du cinéma et de toutes autres associations s’impliquent et s’associent à la MJC-Espace socioculturel pour donner un air de fête à leurs villes.

Programme de Cirqu’En Fête 2021

Haute Heure 22 octobre 2021

Stage de danse Frevo 24 octobre 2021

Stage de danse Forro 23 octobre 2021

Ile O 23 octobre 2021

De Chair et d’Acier 23 octobre 2021

La parade du cirque 24 octobre 2021

Les familles font leur cirque 24 octobre 2021

Je me découvre clown 26 au 29 octobre 2021

Stage de cirque enfants 25 au 29 octobre 2021

La conférence clownée 25 octobre 2021

Spectacle des Rech Juniors 26 octobre 2021

Minimal Circus 27 octobre 2021

Ciné-conférence Circus / Le Cirque de Chaplin 27 octobre 2021

Cabaret participatif 28 octobre 2021

Spectacle de clôture des enfants 29 octobre 2021

