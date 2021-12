RENNES. LE CENTRE CULTUREL BOUDDHIQUE CÉLÈBRE SES 10 ANS PAR UN FESTIVAL

Depuis le 10 octobre 2021 et jusqu’au 16 janvier 2022, le centre culturel bouddhique de Rennes fête son dixième anniversaire avec un festival autour de la culture et la pratique bouddhique. Une occasion de revenir sur l’histoire de ce centre et mieux comprendre les activités proposées.

Le centre culturel bouddhique de Rennes ouvrait ses portes en 2011. Un projet qui remonte pourtant à 2006, avec pour origine une initiative des représentants des communautés du sud-est asiatique. Ces communautés, fortement implantées sur Rennes et sa région, avait besoin d’une structure d’accueil pour la pratique de leur culte et le développement d’actions culturelles.

L’implantation de ces communautés a été accompagnée de celle d’autres communautés bouddhistes telles que le bouddhisme zen Sôtô, fortement présent en France depuis les années 70, le bouddhisme tibétain, le bouddhisme vietnamien développé par Thich Nhat Hanh. Le centre regroupe aujourd’hui neuf associations culturelles et trois socio-culturelles.

Le projet de l’ouverture du centre culturel bouddhique rennais verra le jour sous la forme d’un premier groupe de travail, réunissant les divers représentants de ces différentes communautés. Après un premier temps en autonomie, la démarche sera ensuite accompagnée par la Ville de Rennes. Un site ouvrira finalement ses portes en 2011 bien que plusieurs événements eut été célébrés avant son ouverture.

Les actions du centre culturel bouddhique de Rennes

Par la suite, d’autres communautés ont rejoint celles du sud-est asiatique. Il s’agit des communautés bouddhistes qui se sont créées à partir de l’implantation du bouddhisme en Europe et qui réunit des pratiquants d’origine européenne. Depuis 10 ans, le centre culturel bouddhique de Rennes a mis en place des actions culturelles, à partir de la culture bouddhique et à des fins d’intégration et d’insertion, dans divers domaines.

L’un des principes majeurs du centre est son ouverture à tout public. Pour se rendre au centre, que ce soit de façon ponctuelle ou régulière, il n’y a aucune obligation de conversion au bouddhisme. Toute personne peut fréquenter le centre tout en conservant ses convictions religieuses et/ou philosophiques personnelles.

Quant aux façons d’aborder le bouddhisme, elles sont multiples. L’approche peut être philosophique, dans le sens où la philosophie bouddhiste nous donne les clés pour réfléchir à notre manière d’être au monde. Elle peut être aussi cultuelle et porte sur la pratique de rituels autour de l’exercice fondamental de la médiation. Pour ce faire, le centre culturel bouddhique de Rennes propose des explications et des séances autour des différentes pratiques de la médiation.

Journée avec la communauté Cambodgienne représentée par l’AKIV, Association Kkmére d’Ile et Vilaine. Rituel avec les explications du Vénérable Yu’s Hut, sur cette pratique, © CCBR

Cependant, cette distinction entre culturel et spirituel est caractéristique d’une vision occidentale, cette séparation n’existant pas dans les pays où s’est développé le bouddhisme. Ces deux notions s’interpénètrent, le culturel influençant le spirituel et inversement. Ainsi, au-delà de présenter les différentes écoles bouddhistes et la diversité de leurs pratiques et traditions, le centre a le souhait de partager, d’une manière plus générale, la culture et les arts asiatiques : danse, musique, poésie, arts culinaires, etc. En débordant des cadres du bouddhisme, le centre présente la culture des pays dans lesquels le bouddhisme s’est développé, autour d’événements tels que les Journées Japon les 27 et 28 novembre 2021 ou les Journées Tibet le 16 janvier 2022.

Le festival, 10 ans du centre culturel bouddhique de Rennes

Pour célébrer dignement ses 10 ans, le centre culturel bouddhique organise un festival sur plusieurs mois. « Ce festival s’adresse au grand public, les évènements sont une transmission pédagogique ou encore ludique de savoirs, de connaissances. Il se déroule en soirée ou en journée, et se partage en famille. Voilà une occasion unique de découvrir la richesse de la culture asiatique et bouddhique dans une ambiance conviviale et familiale. Toute l’équipe du Centre Culturel Bouddhique de Rennes sera heureuse de vous accueillir ! », déclare Hervé le Goaziou, président du centre culturel bouddhique de Rennes.

Pour marquer le coup, comme toute institution qui se respecte, le centre saisit l’occasion pour montrer la diversité des activités et pratiques qui s’y déroulent. Hervé le Goaziou rajoutait à ce propos :

« le Festival des 10 ans c’est aussi une façon d’inaugurer un nouveau cycle de vie pour le centre. À l’occasion des 10 ans, il y aussi toute un dynamisme, des énergies qui se mettent en place et qui permettent de faire des rencontres ainsi que de jeter les bases de futures actions pour le centre. »

Le centre culturel bouddhique de Rennes souhaite affirmer son ouverture d’esprit. À travers tout un volet d’actions placées sous le signe de l’ouverture, de l’échange, du dialogue et toujours inspirées et basées sur les valeurs spirituelles du bouddhisme, le centre veut contribuer, aussi modestement qu’il soit, à l’implantation et l’acculturation du bouddhisme en Occident.





Parmi tous les événements proposés dans le cadre du Festival des 10 ans, deux sont particulièrement engagés dans cette voie :

le 5 décembre 2021 auront lieu les danses de la paix universelle : un événement inter-religieux, très engagé dans le dialogue inter-religieux. Ces danses font partie du mouvement international Dances of universal peace (DUP). Elles portent un message d’unité à travers les peuples avec et au-delà des différences. S’appuyant sur des mantras sacrés, ce sont des danses chantées en cercle, des prières en mouvement, des méditations actives. Par l’union de la danse et du chant, elles ouvrent à la joie et à la paix, visent à l’harmonie en soi et avec les autres et célèbrent la Vie.

toujours le 5 décembre 2021 aura lieu une rencontre inter-religieuse sur l’art, à 5 voix. Quelle place l’art occupe-t-il dans les pratiques religieuses et spirituelles ? Quelles sont les caractéristiques d’un art religieux ? Quelles influences laissent aujourd’hui ces expressions artistiques dans nos cultures d’aujourd’hui ? Des croyants de toutes traditions apporteront leur regard et leur expérience autour de ces questions. Les arts étant souvent une des portes d’entrée de la difficulté à exprimer Dieu, l’indicible, l’universel.

Déjà par le passé, le centre culturel bouddhique de Rennes avait été à l’initiative de rencontres inter-religieuses. Du 19 au 21 novembre 2021 s’était déroulé Médit’àRennes, un festival dédié à la découverte de la pratique méditative selon différentes approches. L’événement avait eu lieu en présence d’un rabbin ainsi que de représentants des méditations chrétienne, hindouiste mais aussi d’inspiration laïque.

Le centre culturel bouddhique de Rennes souhaite s’ancrer dans cette ouverture au monde, une politique perceptible dans les différentes activités proposées au centre et dans le cadre du festival, adressées à tout public.

« Le festival est culturel et s’adresse à tout public, autour de pratiques culturelles majoritairement. Après, les personnes font ce qu’elles veulent de ces découvertes, chacun repart avec ses connaissances et ses informations », Hervé le goaziou

Conférence/dégustation sur l’interaction entre le thé et le bouddhisme ou l’interaction entre le bouddhisme et le thé, © CCBR

Le Festival des 10 ans qui a débuté le 10 octobre 2021 se poursuivra jusqu’au 16 janvier 2022 avec encore plein d’événements à découvrir, sans oublier qu’en parallèle, se poursuivent les activités régulières du centre. Une large palette d’activités y est proposée : yoga, tai shi, méditation sous différentes formes ainsi qu’un grand nombre de conférences. Sont également organisées des journées comme les Journées du Tibet en janvier qui sont le moyen de découvrir le bouddhisme tibétain, ses pratiques, ses principes, autour de danse et chant traditionnels.

Enfin, il ne faudrait pas oublier de mentionner l’engagement du centre culturel bouddhique de Rennes dans des actions citoyennes et solidaires. Le centre est membre du comité consultatif de la laïcité, il participe à des actions d’éducation populaire, à l’accueil de classes ou de jeunes dans le cadre de service civique. Il est aussi en contact avec la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse afin de dispenser des clés sur les faits religieux aux mineurs en difficultés.

Plus d’information sur la programmation proposée au centre culturel bouddhique de Rennes sur ccbrennes.fr.