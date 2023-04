Le Palais. Le Festival Belle Ile On Air recherche des bénévoles du 6 au 8 juillet

Unique festival insulaire de Musiques actuelles, Belle Ile On Air se déroule dans le cadre féerique du Bois du Génie, au pied des remparts de la Citadelle Vauban, au Palais à Belle-Île-en-Mer dans le Morbihan. La 16e édition du festival se déroulera les jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 juillet 2023. Les inscriptions sont ouvertes. Découvrez le programme des 14 représentations.

L’ association TommEo, organisatrice chaque été du festival Belle Ile On Air, propose divers événements tout au long de l’année sur Belle île en Mer depuis 2008.

Le nouveau bureau de Belle Île On Air (janvier 2023)

A l’origine, c’est une bande d’amis bellilois mordus de musique qui ont l’idée, cette année-là au mois de février, de créer un festival dans le cadre séduisant du bois du Génie pour contribuer à l’animation de l’été insulaire. Ils créent l’association TommEo, qui signifie en breton : Il fait chaud et lance la première édition de Belle Ile On Air. Le pari est audacieux et un peu fou mais l’équipe de TommEo va le mener jusqu’au bout. Les artistes acceptent de venir jouer sur la petite scène municipale et les insulaires apportent leur soutien. Plus de 800 festivaliers participent déjà à la première édition du festival. D’année en année Belle Ile On Air se développe. De nouveaux artistes prennent part à l’aventure, des équipes et des bénévoles motivés se retrouvent pour offrir au public des moments de bonheur et de fête. Belle Ile On Air est l’unique festival insulaire de musique actuelle. Belle Ile On Air, avec ses trois jours de fête, ses deux scènes, ses 250 bénévoles qui s’activent et ses 10 000 spectateurs, est devenu l’évènement incontournable de l’île.

Programmation du jeudi 6 juillet 2023 : deux groupes

Mazingo :

C’est l’histoire de trois garçons qui larguent les amarres en 2018 pour faire de la musique rock funk et blues. C’est ainsi que débute l’histoire de Mazingo. Le trio franco-américain écume les concerts dans toutes les régions de France.

Danakil :

Originaire de Marly-le-Roi en région parisienne, une bande de copains musiciens français a formé un groupe autour du reggae en 2000. Le groupe porte un message engagé sur une musique métissée entre reggae et musique du monde.

Programmation du vendredi 7 juillet 2023 : six groupes

Jawi :

Il embarque le public dans un voyage temporel mêlant la musique traditionnelle des esclaves noirs d’Afrique du Nord et la musique électronique moderne et mélodique. Jawi navigue entre la France et le Maroc.

ABR. X Sandrose :

Le duo mélange les codes et les genres. Abr. et son acolyte Sandrøse ont créé une sonorité musicale totalement nouvelle, car leur ambition est de produire une énergie qui se démarque de la technosphère. Le duo façonne un genre musical : techno, lo-fi, vaporwave ou encore néo techwave et transgresse toutes les règles établies.

Tracy De Sa :

Elle est une jeune femme féministe, fière dans un milieu hip hop régi par les hommes. Elle pose son flow et sa technique taillés à l’écoute intensive du rap des 90’s. Établie en France, elle aborde sans tabou les thèmes de la sexualité, du plaisir féminin, de la réappropriation du corps, du pouvoir, de la liberté, de la fierté d’être une femme.

Fat To The Flax :

Un DJ avec ses préférences vers les musiques afro, le disco et la house.

LBLK :

C’est l’histoire de deux sœurs qui rappent et chantent depuis leur enfance. Bénéficiant de leur double culture franco-congolaise, leur influence artistique est très éclectique. Leur univers est métissé. Leurs sonorités et mélodies envoûtantes se mêlent : gospel, soul, rap, good vibes accompagnées de textes percutants.

La Dame Blanche :

La chanteuse, percussionniste et flûtiste cubaine est installée à Paris. Yaite Ramos Rodriguez, alias La Dame Blanche mixe le hip-hop, le dancehall et la musique électronique avec les rythmes endiablés de la cumbia, une musique traditionnelle en mutation au contact de la nouvelle génération d’artistes.

Samedi 8 juillet 2023 : six groupes

Mawim bi :

Il s’agit d’un collectif parisien avec toutes les nuances de la musique d’inspiration afro depuis 2013 : pour faire monter la température des spectateurs de cet été !

Les Pigo :

C’est le Brass band de Belle-Île-en-Mer : une fille et cinq garçons avec leurs cuivres et leurs percussions.

Nuri :

Le musicien fait ses débuts sur la glorieuse scène métal de Tunis dans les nineties, puis arrive en France, à Lyon. C’est un musicien qui s’épanouit dans l’exil et monte très haut et très vite sur le podium de la bass music, de l’électronique avec une tendance musique de transe.

Waykiki Boys:

Le groupe est une déferlante de cumbia péruvienne, d’électro et de surf music. Depuis 2016, les 4 musiciens parisiens-péruviens ont réalisé plus de 211 concerts et partagé la scène avec de nombreux groupes en tous genres : surf, cumbia et électro.

Médium Douce :

C’est sur les bancs du Conservatoire de Versailles que les deux filles et deux garçons percussionnistes partagent leur passion commune pour les musiques électroniques. Ils créent Medium Douce. Le groupe propose un univers où se mélangent l’atmosphère envoûtante de de la musique minimaliste et du post-rock avec l’énergie de la techno et de la trance.

London Afrobeat Collective :

Le collectif livre une musique festive, entre grooves hypnotiques, rythmes percussifs et mélodies suaves. Il transporte le public à l’international, de l’Europe à l’Afrique. La chanteuse congolaise Juanita Euka propulse l’afrobeat originelle dans le XXIe siècle.

Infos pratiques :

TommEo, l’association organisatrice du festival, est à la recherche de bénévoles pour une aide à apporter sur l’organisation avant, pendant et après le festival :

“Si vous êtes intéressé, prenez votre adhésion via ce lien :https://belleileonair.org/benevoles et remplissez le formulaire afin de connaître vos disponibilités et vos domaines de compétences”

Festival Belle Ile On Air,

Les 6 – 7 et 8 juillet 2023

Bois du Génie, Le Palais à Belle-Île-en-Mer (56)

Renseignements – horaires – tarifs, sur : contact@belleileonair.org

belleileonair.org